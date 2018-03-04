التوقعات الجوية ليومي الاحد والاثنين

طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب اضافة الى إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

تهب الريح من القطاع الجنوبي ثمّ تتجه من القطاع الشمالي بالشمال والوسط بعد الظهر: قوية من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل وأثناء ظهور الخلايا الرعدية وبالجنوب حيث تثير الرمال والاتربة ومعتدلة فقوية نسبيا من 25 إلى 50 كلم/س ببقية المناطق.أما البحر فشديد الاضطراب فهائج بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل. و تتراوح الحرارة القصوى بين 20 و4 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 24 و 29 درجة ببقية الجهات وتصل محليا إلى 31 درجة بالجنوب.

التوقعات الجوية ليوم الاثنين 05 مارس 2018

سحب عابرة بأغلب الجهات تكون أكثر كثافة بأقصى الشمال مع بعض الامطار المحلية. وتهب الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات. كما يكون البحر شديد الاضطراب.أما الحرارة القصوى فتتراوح بين 18 و 22 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 23 و27 درجة ببقية الجهات.