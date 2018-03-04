التوقعات الجوية ليومي الاحد والاثنين

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03 مارس 2018
طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب اضافة الى إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.
تهب الريح من القطاع الجنوبي ثمّ تتجه من القطاع الشمالي بالشمال والوسط بعد الظهر: قوية من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل وأثناء ظهور الخلايا الرعدية وبالجنوب حيث تثير الرمال والاتربة ومعتدلة فقوية نسبيا من 25 إلى 50 كلم/س ببقية المناطق.أما البحر فشديد الاضطراب فهائج بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل. و تتراوح الحرارة القصوى بين 20 و4 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 24 و 29 درجة ببقية الجهات وتصل محليا إلى 31 درجة بالجنوب.
التوقعات الجوية ليوم الاثنين 05 مارس 2018
سحب عابرة بأغلب الجهات تكون أكثر كثافة بأقصى الشمال مع بعض الامطار المحلية. وتهب الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات. كما يكون البحر شديد الاضطراب.أما الحرارة القصوى فتتراوح بين 18 و 22 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 23 و27 درجة ببقية الجهات.
طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب اضافة الى إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.
تهب الريح من القطاع الجنوبي ثمّ تتجه من القطاع الشمالي بالشمال والوسط بعد الظهر: قوية من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل وأثناء ظهور الخلايا الرعدية وبالجنوب حيث تثير الرمال والاتربة ومعتدلة فقوية نسبيا من 25 إلى 50 كلم/س ببقية المناطق.أما البحر فشديد الاضطراب فهائج بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل. و تتراوح الحرارة القصوى بين 20 و4 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 24 و 29 درجة ببقية الجهات وتصل محليا إلى 31 درجة بالجنوب.
التوقعات الجوية ليوم الاثنين 05 مارس 2018
سحب عابرة بأغلب الجهات تكون أكثر كثافة بأقصى الشمال مع بعض الامطار المحلية. وتهب الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات. كما يكون البحر شديد الاضطراب.أما الحرارة القصوى فتتراوح بين 18 و 22 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 23 و27 درجة ببقية الجهات.
-
09:34طهران: تفكيك الترسانات النووية الأمريكية والأوروبية مقابل الصواريخ الإيرانية
04 مارس 2018
-
09:12مقتل 10 متشددين و4 من قوات الجيش المصري في عملية سيناء
04 مارس 2018
-
09:09التوقعات الجوية ليومي الاحد والاثنين
04 مارس 2018
-
00:03مراد الطرابلسي يقيم بأحد المؤسسات الاستشفائية العمومية
04 مارس 2018
-
23:48السيدة الأولى في دولة أوروبية ترتدي ملابس مستعملة
03 مارس 2018
-
23:29إعلان "جوائز" أسوأ فيلم وأسوأ الممثلين في 2017
03 مارس 2018
-
23:13الخبيرة الدولية في التغذية فاطمة بن حفصة في ذمّة الله
03 مارس 2018
-
22:54عبير موسي: الحزب الدستوري الحرّ سيقدم يوم 20 مارس مشروع دستور جديد
03 مارس 2018
-
22:42طالب يقتل والديه في ولاية ميشيغان الأمريكية
03 مارس 2018
-
22:29قربة: رياضي على رأس قائمة النهضة
03 مارس 2018
-
22:01جماعة تابعة للقاعدة تعلن مسؤوليتها عن هجومين في بوركينا فاسو
03 مارس 2018
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018