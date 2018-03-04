مراد الطرابلسي يقيم بأحد المؤسسات الاستشفائية العمومية

نفت وزراة الصحة ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول السجين مراد الطرابلسي وأكدت في بلاغ لها مساء اليوم أنه "يقيم بأحد المؤسسات الاستشفائية العمومية وينتفع بالعلاج في إطار احترام كامل لحقوق الانسان وبحسب ما تتطلبه حالته الصحية من رعاية وعناية باعتباره مواطنا وإنسانا"، وأضافت أن المعني بالأمر يشكو من مرض مزمن تطلب في عديد المرات نقله وإيواءه بأحد الهياكل الصحية العمومية لتلقي الإحاطة الطبية اللازمة.