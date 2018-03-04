التداوي الطبيعي .. فوائد عصير الكرفس لصحتك

الكرفس واحد من تلك الخضروات التي غالباً ما نجهل القيمة الغذائية الخاصة بها حيث يصبح الجزء الأسفل هشا ويستخدم فقط كقاعدة في الحساء أو كجزء من الأطباق ولكن الكرفس يحمل فوائد أكثر من ذلك بكثير .

مقاومة السرطان :

يمكنك الحفاظ علي الجسم من الإصابة من السرطان عن طريق تناول كوب من عصير الكرفس كل يوم . يحتوي الكرفس علي 8 أنواع من المواد المضادة للسرطان التي تساعد السرطان في أن يتلئم بسرعة .

طريقة الإستخدام :

مزج 1/2 فلفل متوسط، 2 جزر، 3 اوراق كرفس، 1/2 خيار، كوب سبانخ، 3 ثمرة طماطم متوسطة الحجم حتي يصبح الخليط ناعم وتناول هذا العصير محلي الصنع وتناول عصير الكرفس علي مدار اليوم كمنشط للوقاية من السرطان .

تقليل الكوليسترول :

يحتوي عصير الكرفس علي مركب يطلق عليه n-3 بوتيلفثاليد التي لها أثار إيجابية في الحد من الكوليسترول السيئ (البروتين الدهني منخفض الكثافة) في مجري الدم لدينا . كما أنه يعزز من إفراز الأحماض الصفراوية أو السيترويدية وهي مفيدة في حمض الكوليسترول. العصير المستخرج من الكرفس يمكن أن يقلل من مستويات الكوليسترول لدينا لتصل إلي 7 نقاط، حيث تساعد في كسر تراكم الدهون في الكبد .

طريقة الإستخدام :

الجمع بين 1 كوب من عصير الأناناس الطازج مع 1/4 كوب عصير الكرفس، حفنة من عصير الموز المجمد مع السبانخ في الخلاط الكهربائي للمزج بينهم والحصول علي مكونات ناعمة وتناول هذا العصير بضع مرات في اليوم .

التحكم في ضغط الدم :

إذا كنت تتناول كوب من عصير الكرفس علي مدار اليوم، سوف تكون قادرا علي توازن مستويات ضغط الدم تحت السيطرة . بالإضافة إلي إحتوائه علي مادة تقلل من إفرازات هرمونات التوتر وتحقيق إسترخاء العضلات الموجودة حول الأوعية الدموية لدينا بحيث يتمدد والدم يتدفق من خلالهم بسلاسة بدون أن يسبب الكثير من الضغط علي الجدران الداخلية .

طريقة الإستخدام :

خلط 1/4 كوب من عصير الكرفس، 1 موز مجمد، 1/2 كوب جرانولا، 1/2 كوب الزبادي العادي،1/4 كوب من الحليب المفضل لديك في الخلاط . والمزج بينهم للحصول علي خليط ناعم والتمتع بتناول وجبة خفية بعد الظهر .

يمنع إضطرابات الجهاز الهضمي :

يمتلك عصير الكرفس الكثير من الإمكانيات لعلاج إضطرابات الجهاز الهضمي. يحتوي الكرفس علي الكثير من الألياف التي تحول النبات إلي عنصر ملين. تعمل الألياف علي تصريف بعض العناصر الغذائية من خلال إعداد عصير لمنع الإمساك عن طريق جعل حركة الأمعاء سلسة .

طريقة الإستخدام :

6 اوراق من الكرفس مع 6 ثمرة تفاح صغير الحجم وكمية من الماء، مع إضافة 1 معلقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل أو نصف بوصة من الزنجبيل المقشر الطازج، قم بإستهلاك 10 أوقية من زجاجة عصير الكرفس بعد وجبات الطعام لتعزيز الهضم.