علاج الإسهال عند الرضع

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يمثل اسهال الرضع مشكلة حقيقية لكل ام نظرا لضعف البنية الجسدية للرضيع و صعوبة التعامل معه لكن ما هي اهم اسباب الاسهال لدى الرضع
- عدم مراعاة الشروط الصحية عند تحضير الأطعمة وحفظها فعلى سبيل المثال قد تحضر الأم الطعام لطفلها وتبقيه خارج الثلاجة لفترة من الزمن وهذا الأمر قد يؤدي إلى تلوثه ونمو الجراثيم فيه
- قلة النظافة في المنزل، ويؤثر هذا الأمر بشكل خاص على الأطفال الذين يبدأون بالزحف فهؤلاء الأطفال يتميزون بحبهم لاكتشاف الأشياء بواسطة الفم وهذا الأمر يساعد على دخول الجراثيم إلى أمعاء الطفل وبالتالي إصابتهم بالإسهال.
- عدم الاستمرار بالرضاعة فالرضاعة الطبيعية هي أفضل وسيلة لتدعيم مناعة الطفل وحمايته من الأمراض والعلل وبالإضافة إلى ذلك فإنّ حليب الأم يتميز بكونه معقم ونظيف ولا يفسد على الإطلاق.
- تسبب إصابة الطفل الرضيع بالإسهال حالة من الجفاف وهذه الحالة هي من أكثر الحالات التي يخشاها أطباء الأطفال فهي قد تؤدي إلى نتائج صحية وخيمة رغم أنّ علاجها في حال تمّ اكتشافها مبكرا سهل وبسيط
أعراض الاسهال لدى الرضع
• ارتفاع على درجة حرارة جسم الرضيع.
• آلام وأوجاع في البطن. الجفاف.
• وقد يصاحب ذلك القيء لدى بعض الأطفال.
ماهي الاعراض التي تستدعي زيارة الطبيب
يثير الإسهال القلق إن استمر أكثر من بضع ساعات، ومن المفترض أن يتوقف تلقائيا لكن إذا أصيب طفلك بالإسهال واستمر لأكثر من يومين متتاليين، فعليك الاتصال بالطبيب إن الجفاف هو أخطر نتائج الإسهال لذا لا تترددي في الاتصال بالطبيب لو ظهرت على طفلك مثل هذه الأعراض أو كان يخسر الكثير أو القليل من السوائل فالجفاف يصيب البشرة أو الشفتين .
علاج الاسهال عند الرضع
أهم شيء في معالجة الإسهال هو إعادة السوائل التي خسرها الطفل وذلك بتقديم كؤوس كبيرة من السوائل للطفل المتوفرة في المنزل مثل الشاي ماء الأرز الشربة والاستمرار بتغذية الطفل أثناء فترة الإسهال وإعطائه مأكولات مثل لبن موز أرز خبز بطاطا تفاح ويجب إعطاء الطفل محلول ماء وسكر وأملاح
وإذا لم تتمكن الأم من الحصول على المحلول المذكور فبالإمكان تحضير هذا المحلول في المنزل حسب الخطوات التالية
• اغسلي يديك جيدا.
• ضعي لترا من مياه الشرب في وعاء.
• أضيفي ملعقة صغيرة من الملح و8 ملاعق من السكر واخلطيهم جيدا.
• تذوقي المحلول لتصبح ملوحته قريبة من ملوحة الدموع.
• قدمي المحلول لطفلك على جرعات بين فترة وأخرى
• المحافظة على نظافة الطعام والشراب.
يمثل اسهال الرضع مشكلة حقيقية لكل ام نظرا لضعف البنية الجسدية للرضيع و صعوبة التعامل معه لكن ما هي اهم اسباب الاسهال لدى الرضع
- عدم مراعاة الشروط الصحية عند تحضير الأطعمة وحفظها فعلى سبيل المثال قد تحضر الأم الطعام لطفلها وتبقيه خارج الثلاجة لفترة من الزمن وهذا الأمر قد يؤدي إلى تلوثه ونمو الجراثيم فيه
- قلة النظافة في المنزل، ويؤثر هذا الأمر بشكل خاص على الأطفال الذين يبدأون بالزحف فهؤلاء الأطفال يتميزون بحبهم لاكتشاف الأشياء بواسطة الفم وهذا الأمر يساعد على دخول الجراثيم إلى أمعاء الطفل وبالتالي إصابتهم بالإسهال.
- عدم الاستمرار بالرضاعة فالرضاعة الطبيعية هي أفضل وسيلة لتدعيم مناعة الطفل وحمايته من الأمراض والعلل وبالإضافة إلى ذلك فإنّ حليب الأم يتميز بكونه معقم ونظيف ولا يفسد على الإطلاق.
- تسبب إصابة الطفل الرضيع بالإسهال حالة من الجفاف وهذه الحالة هي من أكثر الحالات التي يخشاها أطباء الأطفال فهي قد تؤدي إلى نتائج صحية وخيمة رغم أنّ علاجها في حال تمّ اكتشافها مبكرا سهل وبسيط
أعراض الاسهال لدى الرضع
• ارتفاع على درجة حرارة جسم الرضيع.
• آلام وأوجاع في البطن. الجفاف.
• وقد يصاحب ذلك القيء لدى بعض الأطفال.
ماهي الاعراض التي تستدعي زيارة الطبيب
يثير الإسهال القلق إن استمر أكثر من بضع ساعات، ومن المفترض أن يتوقف تلقائيا لكن إذا أصيب طفلك بالإسهال واستمر لأكثر من يومين متتاليين، فعليك الاتصال بالطبيب إن الجفاف هو أخطر نتائج الإسهال لذا لا تترددي في الاتصال بالطبيب لو ظهرت على طفلك مثل هذه الأعراض أو كان يخسر الكثير أو القليل من السوائل فالجفاف يصيب البشرة أو الشفتين .
علاج الاسهال عند الرضع
أهم شيء في معالجة الإسهال هو إعادة السوائل التي خسرها الطفل وذلك بتقديم كؤوس كبيرة من السوائل للطفل المتوفرة في المنزل مثل الشاي ماء الأرز الشربة والاستمرار بتغذية الطفل أثناء فترة الإسهال وإعطائه مأكولات مثل لبن موز أرز خبز بطاطا تفاح ويجب إعطاء الطفل محلول ماء وسكر وأملاح
وإذا لم تتمكن الأم من الحصول على المحلول المذكور فبالإمكان تحضير هذا المحلول في المنزل حسب الخطوات التالية
• اغسلي يديك جيدا.
• ضعي لترا من مياه الشرب في وعاء.
• أضيفي ملعقة صغيرة من الملح و8 ملاعق من السكر واخلطيهم جيدا.
• تذوقي المحلول لتصبح ملوحته قريبة من ملوحة الدموع.
• قدمي المحلول لطفلك على جرعات بين فترة وأخرى
• المحافظة على نظافة الطعام والشراب.
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018