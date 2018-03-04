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يوم الأحد 04 مارس 2018
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علاج الإسهال عند الرضع
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الأولى
علاج الإسهال عند الرضع
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

يمثل اسهال الرضع مشكلة حقيقية لكل ام نظرا لضعف البنية الجسدية للرضيع و صعوبة التعامل معه لكن ما هي اهم اسباب الاسهال لدى الرضع
- عدم مراعاة الشروط الصحية عند تحضير الأطعمة وحفظها فعلى سبيل المثال قد تحضر الأم الطعام لطفلها وتبقيه خارج الثلاجة لفترة من الزمن وهذا الأمر قد يؤدي إلى تلوثه ونمو الجراثيم فيه
- قلة النظافة في المنزل، ويؤثر هذا الأمر بشكل خاص على الأطفال الذين يبدأون بالزحف فهؤلاء الأطفال يتميزون بحبهم لاكتشاف الأشياء بواسطة الفم وهذا الأمر يساعد على دخول الجراثيم إلى أمعاء الطفل وبالتالي إصابتهم بالإسهال.
- عدم الاستمرار بالرضاعة فالرضاعة الطبيعية هي أفضل وسيلة لتدعيم مناعة الطفل وحمايته من الأمراض والعلل وبالإضافة إلى ذلك فإنّ حليب الأم يتميز بكونه معقم ونظيف ولا يفسد على الإطلاق.
- تسبب إصابة الطفل الرضيع بالإسهال حالة من الجفاف وهذه الحالة هي من أكثر الحالات التي يخشاها أطباء الأطفال فهي قد تؤدي إلى نتائج صحية وخيمة رغم أنّ علاجها في حال تمّ اكتشافها مبكرا سهل وبسيط
أعراض الاسهال لدى الرضع
• ارتفاع على درجة حرارة جسم الرضيع.
• آلام وأوجاع في البطن. الجفاف.
• وقد يصاحب ذلك القيء لدى بعض الأطفال.
ماهي الاعراض التي تستدعي زيارة الطبيب
يثير الإسهال القلق إن استمر أكثر من بضع ساعات، ومن المفترض أن يتوقف تلقائيا لكن إذا أصيب طفلك بالإسهال واستمر لأكثر من يومين متتاليين، فعليك الاتصال بالطبيب إن الجفاف هو أخطر نتائج الإسهال لذا لا تترددي في الاتصال بالطبيب لو ظهرت على طفلك مثل هذه الأعراض أو كان يخسر الكثير أو القليل من السوائل فالجفاف يصيب البشرة أو الشفتين .
علاج الاسهال عند الرضع
أهم شيء في معالجة الإسهال هو إعادة السوائل التي خسرها الطفل وذلك بتقديم كؤوس كبيرة من السوائل للطفل المتوفرة في المنزل مثل الشاي ماء الأرز الشربة والاستمرار بتغذية الطفل أثناء فترة الإسهال وإعطائه مأكولات مثل لبن موز أرز خبز بطاطا تفاح ويجب إعطاء الطفل محلول ماء وسكر وأملاح
وإذا لم تتمكن الأم من الحصول على المحلول المذكور فبالإمكان تحضير هذا المحلول في المنزل حسب الخطوات التالية
• اغسلي يديك جيدا.
• ضعي لترا من مياه الشرب في وعاء.
• أضيفي ملعقة صغيرة من الملح و8 ملاعق من السكر واخلطيهم جيدا.
• تذوقي المحلول لتصبح ملوحته قريبة من ملوحة الدموع.
• قدمي المحلول لطفلك على جرعات بين فترة وأخرى
• المحافظة على نظافة الطعام والشراب.

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الأولى
علاج الإسهال عند الرضع
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

يمثل اسهال الرضع مشكلة حقيقية لكل ام نظرا لضعف البنية الجسدية للرضيع و صعوبة التعامل معه لكن ما هي اهم اسباب الاسهال لدى الرضع
- عدم مراعاة الشروط الصحية عند تحضير الأطعمة وحفظها فعلى سبيل المثال قد تحضر الأم الطعام لطفلها وتبقيه خارج الثلاجة لفترة من الزمن وهذا الأمر قد يؤدي إلى تلوثه ونمو الجراثيم فيه
- قلة النظافة في المنزل، ويؤثر هذا الأمر بشكل خاص على الأطفال الذين يبدأون بالزحف فهؤلاء الأطفال يتميزون بحبهم لاكتشاف الأشياء بواسطة الفم وهذا الأمر يساعد على دخول الجراثيم إلى أمعاء الطفل وبالتالي إصابتهم بالإسهال.
- عدم الاستمرار بالرضاعة فالرضاعة الطبيعية هي أفضل وسيلة لتدعيم مناعة الطفل وحمايته من الأمراض والعلل وبالإضافة إلى ذلك فإنّ حليب الأم يتميز بكونه معقم ونظيف ولا يفسد على الإطلاق.
- تسبب إصابة الطفل الرضيع بالإسهال حالة من الجفاف وهذه الحالة هي من أكثر الحالات التي يخشاها أطباء الأطفال فهي قد تؤدي إلى نتائج صحية وخيمة رغم أنّ علاجها في حال تمّ اكتشافها مبكرا سهل وبسيط
أعراض الاسهال لدى الرضع
• ارتفاع على درجة حرارة جسم الرضيع.
• آلام وأوجاع في البطن. الجفاف.
• وقد يصاحب ذلك القيء لدى بعض الأطفال.
ماهي الاعراض التي تستدعي زيارة الطبيب
يثير الإسهال القلق إن استمر أكثر من بضع ساعات، ومن المفترض أن يتوقف تلقائيا لكن إذا أصيب طفلك بالإسهال واستمر لأكثر من يومين متتاليين، فعليك الاتصال بالطبيب إن الجفاف هو أخطر نتائج الإسهال لذا لا تترددي في الاتصال بالطبيب لو ظهرت على طفلك مثل هذه الأعراض أو كان يخسر الكثير أو القليل من السوائل فالجفاف يصيب البشرة أو الشفتين .
علاج الاسهال عند الرضع
أهم شيء في معالجة الإسهال هو إعادة السوائل التي خسرها الطفل وذلك بتقديم كؤوس كبيرة من السوائل للطفل المتوفرة في المنزل مثل الشاي ماء الأرز الشربة والاستمرار بتغذية الطفل أثناء فترة الإسهال وإعطائه مأكولات مثل لبن موز أرز خبز بطاطا تفاح ويجب إعطاء الطفل محلول ماء وسكر وأملاح
وإذا لم تتمكن الأم من الحصول على المحلول المذكور فبالإمكان تحضير هذا المحلول في المنزل حسب الخطوات التالية
• اغسلي يديك جيدا.
• ضعي لترا من مياه الشرب في وعاء.
• أضيفي ملعقة صغيرة من الملح و8 ملاعق من السكر واخلطيهم جيدا.
• تذوقي المحلول لتصبح ملوحته قريبة من ملوحة الدموع.
• قدمي المحلول لطفلك على جرعات بين فترة وأخرى
• المحافظة على نظافة الطعام والشراب.

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خالد الحدّاد
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