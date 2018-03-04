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يوم الأحد 04 مارس 2018
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خالد الحدّاد
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العالمية
مرآة الصحافة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

نرصد لكم ابرز تفاعلات الصحافة العربية والدولية حول الازمة الخليجية والدور الامريكي المشبوه لحلّها.
تونس (الشروق)


• صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية: "الخلاف الخليجي ليس وليد اللحظة، كان يختمر منذ سنوات، قبل أن تنفجر الأمور بقرار مقاطعة قطر، وكل ذلك عائد إلى النظرة المختلفة لكل منهم حول أحداث الربيع العربي التي بدأت في 2011".


• صحيفة "اليوم" السعودية: "من خلال دعم قطر الواضح لقيادات الإخوان والتنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش والنصرة فإنها تتحمل كامل المسؤولية عن ابقاء فتائل الأزمة الخليجية مشتعلة وقائمة".

• صحيفة "العرب" القطرية: "من الناحية الطبيعية، لا يبدو أن هناك مصلحة حقيقية لأمريكا كدولة إمبريالية في أن تحل الأزمة الخليجية، فالصراع يفيدها أكثر، لكن الوجه الآخر للصورة يتمثل في أن روسيا هي من بدأ يجني المكاسب من الأزمة، ليس اقتصادياً وحسب، وبل وسياسياً أيضاً، مما يعني أن الحل، ولو جزئياً يبدو أفضل".


• صحيفة "الحياة" اللندنية: "الدول العربية ترتكب خطأً استراتيجياً إن هي اعتقدت أن السياسة الجديدة التي تتبناها إدارة ترومب تجاه إيران، والتي ترتكز على مقومات تتناقض كلياً مع سياسة أوباما، جاءت لتبديد هذا القلق العربي أو لتهدئة المخاوف العربية، لأن عليها أن تدرك أن التأثير العربي على السياسات الأمريكية يكاد يكون منعدماً".


• صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية: "إن قرار مصر والسعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب الإرهاب، غير مسبوق ويبرز أين يوجد الإرهاب وعلاقاتها به، فبعد الإجماع العربى على قطع العلاقات مع قطر أصبحت هذه الدولة تعاني من عزلة حقيقية".

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العالمية
مرآة الصحافة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

نرصد لكم ابرز تفاعلات الصحافة العربية والدولية حول الازمة الخليجية والدور الامريكي المشبوه لحلّها.
تونس (الشروق)


• صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية: "الخلاف الخليجي ليس وليد اللحظة، كان يختمر منذ سنوات، قبل أن تنفجر الأمور بقرار مقاطعة قطر، وكل ذلك عائد إلى النظرة المختلفة لكل منهم حول أحداث الربيع العربي التي بدأت في 2011".


• صحيفة "اليوم" السعودية: "من خلال دعم قطر الواضح لقيادات الإخوان والتنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش والنصرة فإنها تتحمل كامل المسؤولية عن ابقاء فتائل الأزمة الخليجية مشتعلة وقائمة".

• صحيفة "العرب" القطرية: "من الناحية الطبيعية، لا يبدو أن هناك مصلحة حقيقية لأمريكا كدولة إمبريالية في أن تحل الأزمة الخليجية، فالصراع يفيدها أكثر، لكن الوجه الآخر للصورة يتمثل في أن روسيا هي من بدأ يجني المكاسب من الأزمة، ليس اقتصادياً وحسب، وبل وسياسياً أيضاً، مما يعني أن الحل، ولو جزئياً يبدو أفضل".


• صحيفة "الحياة" اللندنية: "الدول العربية ترتكب خطأً استراتيجياً إن هي اعتقدت أن السياسة الجديدة التي تتبناها إدارة ترومب تجاه إيران، والتي ترتكز على مقومات تتناقض كلياً مع سياسة أوباما، جاءت لتبديد هذا القلق العربي أو لتهدئة المخاوف العربية، لأن عليها أن تدرك أن التأثير العربي على السياسات الأمريكية يكاد يكون منعدماً".


• صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية: "إن قرار مصر والسعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب الإرهاب، غير مسبوق ويبرز أين يوجد الإرهاب وعلاقاتها به، فبعد الإجماع العربى على قطع العلاقات مع قطر أصبحت هذه الدولة تعاني من عزلة حقيقية".

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حــــــدث اليــــــوم.. فيما تركيا تقصف قوات سورية في عفرين.. الجيش السوري يخنق الإرهابيين في الغوطة
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في البدء .. ترومب والأزمة الخليجية: «ادفع تسلم»!
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
القمة التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترومب إلى عقدها لقادة دول الخليج في منتجع كامب ديفيد، خلال الفترة...
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لقاء مع.. الباحث نجيب بكوشي.. ترومب يستثمر في أزمة الخليج
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
أكد المحلل السياسي نجيب بكوشي في لقاء مع الشروق ان المبادرة الامريكية التي ينوي الرئيس الامريكي دونالد...
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ترومب والازمة الخليجية .. تـــاجر يبتزّ الجميـــع
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
«سأجعلهم يدفعون الأموال، لدينا دين عام يقدر بـ 19 تريليون دولار، ولن ندفع أموالاً عن هذا لا تنسوا دول الخليج...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...
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