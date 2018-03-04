مرآة الصحافة

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14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
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04 مارس 2018
نرصد لكم ابرز تفاعلات الصحافة العربية والدولية حول الازمة الخليجية والدور الامريكي المشبوه لحلّها.
تونس (الشروق)
• صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية: "الخلاف الخليجي ليس وليد اللحظة، كان يختمر منذ سنوات، قبل أن تنفجر الأمور بقرار مقاطعة قطر، وكل ذلك عائد إلى النظرة المختلفة لكل منهم حول أحداث الربيع العربي التي بدأت في 2011".
• صحيفة "اليوم" السعودية: "من خلال دعم قطر الواضح لقيادات الإخوان والتنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش والنصرة فإنها تتحمل كامل المسؤولية عن ابقاء فتائل الأزمة الخليجية مشتعلة وقائمة".
• صحيفة "العرب" القطرية: "من الناحية الطبيعية، لا يبدو أن هناك مصلحة حقيقية لأمريكا كدولة إمبريالية في أن تحل الأزمة الخليجية، فالصراع يفيدها أكثر، لكن الوجه الآخر للصورة يتمثل في أن روسيا هي من بدأ يجني المكاسب من الأزمة، ليس اقتصادياً وحسب، وبل وسياسياً أيضاً، مما يعني أن الحل، ولو جزئياً يبدو أفضل".
• صحيفة "الحياة" اللندنية: "الدول العربية ترتكب خطأً استراتيجياً إن هي اعتقدت أن السياسة الجديدة التي تتبناها إدارة ترومب تجاه إيران، والتي ترتكز على مقومات تتناقض كلياً مع سياسة أوباما، جاءت لتبديد هذا القلق العربي أو لتهدئة المخاوف العربية، لأن عليها أن تدرك أن التأثير العربي على السياسات الأمريكية يكاد يكون منعدماً".
• صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية: "إن قرار مصر والسعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب الإرهاب، غير مسبوق ويبرز أين يوجد الإرهاب وعلاقاتها به، فبعد الإجماع العربى على قطع العلاقات مع قطر أصبحت هذه الدولة تعاني من عزلة حقيقية".
نرصد لكم ابرز تفاعلات الصحافة العربية والدولية حول الازمة الخليجية والدور الامريكي المشبوه لحلّها.
تونس (الشروق)
• صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية: "الخلاف الخليجي ليس وليد اللحظة، كان يختمر منذ سنوات، قبل أن تنفجر الأمور بقرار مقاطعة قطر، وكل ذلك عائد إلى النظرة المختلفة لكل منهم حول أحداث الربيع العربي التي بدأت في 2011".
• صحيفة "اليوم" السعودية: "من خلال دعم قطر الواضح لقيادات الإخوان والتنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش والنصرة فإنها تتحمل كامل المسؤولية عن ابقاء فتائل الأزمة الخليجية مشتعلة وقائمة".
• صحيفة "العرب" القطرية: "من الناحية الطبيعية، لا يبدو أن هناك مصلحة حقيقية لأمريكا كدولة إمبريالية في أن تحل الأزمة الخليجية، فالصراع يفيدها أكثر، لكن الوجه الآخر للصورة يتمثل في أن روسيا هي من بدأ يجني المكاسب من الأزمة، ليس اقتصادياً وحسب، وبل وسياسياً أيضاً، مما يعني أن الحل، ولو جزئياً يبدو أفضل".
• صحيفة "الحياة" اللندنية: "الدول العربية ترتكب خطأً استراتيجياً إن هي اعتقدت أن السياسة الجديدة التي تتبناها إدارة ترومب تجاه إيران، والتي ترتكز على مقومات تتناقض كلياً مع سياسة أوباما، جاءت لتبديد هذا القلق العربي أو لتهدئة المخاوف العربية، لأن عليها أن تدرك أن التأثير العربي على السياسات الأمريكية يكاد يكون منعدماً".
• صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية: "إن قرار مصر والسعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب الإرهاب، غير مسبوق ويبرز أين يوجد الإرهاب وعلاقاتها به، فبعد الإجماع العربى على قطع العلاقات مع قطر أصبحت هذه الدولة تعاني من عزلة حقيقية".
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018