الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 04 مارس 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
بين سطرين ..كلفــــــــــة الأزمـــــــــة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 03 مارس 2018 جريدة الشروق ليوم الأحد 04 مارس 2018 النجم الساحلي يرد على البلاغ الاخير لجامعة كرة القدم الحكومة تعلق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بشركة... الخبيرة الدولية في التغذية فاطمة بن حفصة في ذمّة الله ... عاجل: رشاد بالطيب خلفا للدبابي على راس الادارة العامة... السليطي: قضية أحداث بن قردان الارهابية استوفت جميع طرق... قصر سعود الفيصل معروض للبيع بسعر خيالي(صور)
العالمية
بين سطرين ..كلفــــــــــة الأزمـــــــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

 يبدو أن كل محاولات التسوية للازمة الخليجية التي اندلعت في شهر جوان من العام الماضي بين السعودية والامارات ومصر والبحرين من جهة ودولة قطر من جهة اخرى قد باءت بالفشل وهو ما فتح الباب على مصراعيه لتدخل المارد الامريكي للإدلاء بدلوه في هذا الملف الشائك بحجة ارجاع المياه الى مجاريها ,لكن ما يجعلنا نتساءل في هذا السياق هو هل ان كل العرب اصبحوا عاجزين عن تسوية ملف داخلي بين دول شقيقة؟ وهل ان تدخل الامريكان والغرب اصبح سنّة في كل معضلة او تصدع داخل البيت العربي؟. 

فرغم كل الازمات التي تضرب بين الفينة والاخرى الدول الاوروبية وامريكا الا اننا لم نرهم يوما يطلبون العون من العرب لتسوية اي ملف داخلي لهم او حتى مجرد طلب رأيهم في قضية ما ... فلماذا اذن كل هذا العجز العربي وقلة الدراية في حل ملفاتنا القومية واستنجادنا بالدول التي تقف في اغلب الاحيان وراء الفوضى والدمار الذي يشهده الوطن العربي . فالمتابع اليوم للقضايا العربية والدولية يستغرب اشد الاستغراب من اللهث العربي وراء ايجاد الحلول والمبادرات المصدرة من اوروبا وامريكا لحل مشاكلنا العربية الداخلية وكأن واشنطن اصبحت اشد معرفة بواقعنا السياسي وبكواليس مطابخ حكمنا واكثر دراية بما يعرفه قادة الوطن العربي.
ما من شك اليوم ان ازمة الخليج قد طالت وان باب الحوار يجب ان يفتح وان يجلس الجميع حول طاولة واحدة لوضع حد لهذا الشقاق والصداع الذي يبدو انه كلف كل دول الازمة خسائر فادحة في شتى المجالات كما ان الوضع العربي الراهن لم يعد يحتمل المزيد من المشاحنات والمزايدات امام ضمان الاستقرار والتكاتف المنشود.
وهذا الطرح يفرض بالضرورة على الرباعي العربي وضع استراتيجية اوضح للتعامل مع قطر كما ان الاخيرة مطالبة بتعديل بوصلتها والتمسك بالوحدة العربية تفاديا لأي تصعيد لا يحمد عقباه.

تقرؤون أيضا
حــــــدث اليــــــوم.. فيما تركيا تقصف قوات سورية في عفرين.. الجيش السوري يخنق الإرهابيين في الغوطة
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
يبدو ان أيام الارهابيين في الغوطة الشرقية اصبحت معدودة بعد ان ضيق الجيش السوري الخناق عليهم وحشرهم في مناطق...
المزيد >>
في البدء .. ترومب والأزمة الخليجية: «ادفع تسلم»!
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
القمة التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترومب إلى عقدها لقادة دول الخليج في منتجع كامب ديفيد، خلال الفترة...
المزيد >>
لقاء مع.. الباحث نجيب بكوشي.. ترومب يستثمر في أزمة الخليج
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
أكد المحلل السياسي نجيب بكوشي في لقاء مع الشروق ان المبادرة الامريكية التي ينوي الرئيس الامريكي دونالد...
المزيد >>
ترومب والازمة الخليجية .. تـــاجر يبتزّ الجميـــع
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
«سأجعلهم يدفعون الأموال، لدينا دين عام يقدر بـ 19 تريليون دولار، ولن ندفع أموالاً عن هذا لا تنسوا دول الخليج...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
العالمية
بين سطرين ..كلفــــــــــة الأزمـــــــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

 يبدو أن كل محاولات التسوية للازمة الخليجية التي اندلعت في شهر جوان من العام الماضي بين السعودية والامارات ومصر والبحرين من جهة ودولة قطر من جهة اخرى قد باءت بالفشل وهو ما فتح الباب على مصراعيه لتدخل المارد الامريكي للإدلاء بدلوه في هذا الملف الشائك بحجة ارجاع المياه الى مجاريها ,لكن ما يجعلنا نتساءل في هذا السياق هو هل ان كل العرب اصبحوا عاجزين عن تسوية ملف داخلي بين دول شقيقة؟ وهل ان تدخل الامريكان والغرب اصبح سنّة في كل معضلة او تصدع داخل البيت العربي؟. 

فرغم كل الازمات التي تضرب بين الفينة والاخرى الدول الاوروبية وامريكا الا اننا لم نرهم يوما يطلبون العون من العرب لتسوية اي ملف داخلي لهم او حتى مجرد طلب رأيهم في قضية ما ... فلماذا اذن كل هذا العجز العربي وقلة الدراية في حل ملفاتنا القومية واستنجادنا بالدول التي تقف في اغلب الاحيان وراء الفوضى والدمار الذي يشهده الوطن العربي . فالمتابع اليوم للقضايا العربية والدولية يستغرب اشد الاستغراب من اللهث العربي وراء ايجاد الحلول والمبادرات المصدرة من اوروبا وامريكا لحل مشاكلنا العربية الداخلية وكأن واشنطن اصبحت اشد معرفة بواقعنا السياسي وبكواليس مطابخ حكمنا واكثر دراية بما يعرفه قادة الوطن العربي.
ما من شك اليوم ان ازمة الخليج قد طالت وان باب الحوار يجب ان يفتح وان يجلس الجميع حول طاولة واحدة لوضع حد لهذا الشقاق والصداع الذي يبدو انه كلف كل دول الازمة خسائر فادحة في شتى المجالات كما ان الوضع العربي الراهن لم يعد يحتمل المزيد من المشاحنات والمزايدات امام ضمان الاستقرار والتكاتف المنشود.
وهذا الطرح يفرض بالضرورة على الرباعي العربي وضع استراتيجية اوضح للتعامل مع قطر كما ان الاخيرة مطالبة بتعديل بوصلتها والتمسك بالوحدة العربية تفاديا لأي تصعيد لا يحمد عقباه.

تقرؤون أيضا
حــــــدث اليــــــوم.. فيما تركيا تقصف قوات سورية في عفرين.. الجيش السوري يخنق الإرهابيين في الغوطة
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
يبدو ان أيام الارهابيين في الغوطة الشرقية اصبحت معدودة بعد ان ضيق الجيش السوري الخناق عليهم وحشرهم في مناطق...
المزيد >>
في البدء .. ترومب والأزمة الخليجية: «ادفع تسلم»!
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
القمة التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترومب إلى عقدها لقادة دول الخليج في منتجع كامب ديفيد، خلال الفترة...
المزيد >>
لقاء مع.. الباحث نجيب بكوشي.. ترومب يستثمر في أزمة الخليج
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
أكد المحلل السياسي نجيب بكوشي في لقاء مع الشروق ان المبادرة الامريكية التي ينوي الرئيس الامريكي دونالد...
المزيد >>
ترومب والازمة الخليجية .. تـــاجر يبتزّ الجميـــع
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
«سأجعلهم يدفعون الأموال، لدينا دين عام يقدر بـ 19 تريليون دولار، ولن ندفع أموالاً عن هذا لا تنسوا دول الخليج...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 03 مارس 2018 جريدة الشروق ليوم الأحد 04 مارس 2018 النجم الساحلي يرد على البلاغ الاخير لجامعة كرة القدم الحكومة تعلق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بشركة... الخبيرة الدولية في التغذية فاطمة بن حفصة في ذمّة الله ... عاجل: رشاد بالطيب خلفا للدبابي على راس الادارة العامة... السليطي: قضية أحداث بن قردان الارهابية استوفت جميع طرق... قصر سعود الفيصل معروض للبيع بسعر خيالي(صور)
﻿