بين سطرين ..كلفــــــــــة الأزمـــــــــة

-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018
يبدو أن كل محاولات التسوية للازمة الخليجية التي اندلعت في شهر جوان من العام الماضي بين السعودية والامارات ومصر والبحرين من جهة ودولة قطر من جهة اخرى قد باءت بالفشل وهو ما فتح الباب على مصراعيه لتدخل المارد الامريكي للإدلاء بدلوه في هذا الملف الشائك بحجة ارجاع المياه الى مجاريها ,لكن ما يجعلنا نتساءل في هذا السياق هو هل ان كل العرب اصبحوا عاجزين عن تسوية ملف داخلي بين دول شقيقة؟ وهل ان تدخل الامريكان والغرب اصبح سنّة في كل معضلة او تصدع داخل البيت العربي؟.
فرغم كل الازمات التي تضرب بين الفينة والاخرى الدول الاوروبية وامريكا الا اننا لم نرهم يوما يطلبون العون من العرب لتسوية اي ملف داخلي لهم او حتى مجرد طلب رأيهم في قضية ما ... فلماذا اذن كل هذا العجز العربي وقلة الدراية في حل ملفاتنا القومية واستنجادنا بالدول التي تقف في اغلب الاحيان وراء الفوضى والدمار الذي يشهده الوطن العربي . فالمتابع اليوم للقضايا العربية والدولية يستغرب اشد الاستغراب من اللهث العربي وراء ايجاد الحلول والمبادرات المصدرة من اوروبا وامريكا لحل مشاكلنا العربية الداخلية وكأن واشنطن اصبحت اشد معرفة بواقعنا السياسي وبكواليس مطابخ حكمنا واكثر دراية بما يعرفه قادة الوطن العربي.
ما من شك اليوم ان ازمة الخليج قد طالت وان باب الحوار يجب ان يفتح وان يجلس الجميع حول طاولة واحدة لوضع حد لهذا الشقاق والصداع الذي يبدو انه كلف كل دول الازمة خسائر فادحة في شتى المجالات كما ان الوضع العربي الراهن لم يعد يحتمل المزيد من المشاحنات والمزايدات امام ضمان الاستقرار والتكاتف المنشود.
وهذا الطرح يفرض بالضرورة على الرباعي العربي وضع استراتيجية اوضح للتعامل مع قطر كما ان الاخيرة مطالبة بتعديل بوصلتها والتمسك بالوحدة العربية تفاديا لأي تصعيد لا يحمد عقباه.
يبدو أن كل محاولات التسوية للازمة الخليجية التي اندلعت في شهر جوان من العام الماضي بين السعودية والامارات ومصر والبحرين من جهة ودولة قطر من جهة اخرى قد باءت بالفشل وهو ما فتح الباب على مصراعيه لتدخل المارد الامريكي للإدلاء بدلوه في هذا الملف الشائك بحجة ارجاع المياه الى مجاريها ,لكن ما يجعلنا نتساءل في هذا السياق هو هل ان كل العرب اصبحوا عاجزين عن تسوية ملف داخلي بين دول شقيقة؟ وهل ان تدخل الامريكان والغرب اصبح سنّة في كل معضلة او تصدع داخل البيت العربي؟.
فرغم كل الازمات التي تضرب بين الفينة والاخرى الدول الاوروبية وامريكا الا اننا لم نرهم يوما يطلبون العون من العرب لتسوية اي ملف داخلي لهم او حتى مجرد طلب رأيهم في قضية ما ... فلماذا اذن كل هذا العجز العربي وقلة الدراية في حل ملفاتنا القومية واستنجادنا بالدول التي تقف في اغلب الاحيان وراء الفوضى والدمار الذي يشهده الوطن العربي . فالمتابع اليوم للقضايا العربية والدولية يستغرب اشد الاستغراب من اللهث العربي وراء ايجاد الحلول والمبادرات المصدرة من اوروبا وامريكا لحل مشاكلنا العربية الداخلية وكأن واشنطن اصبحت اشد معرفة بواقعنا السياسي وبكواليس مطابخ حكمنا واكثر دراية بما يعرفه قادة الوطن العربي.
ما من شك اليوم ان ازمة الخليج قد طالت وان باب الحوار يجب ان يفتح وان يجلس الجميع حول طاولة واحدة لوضع حد لهذا الشقاق والصداع الذي يبدو انه كلف كل دول الازمة خسائر فادحة في شتى المجالات كما ان الوضع العربي الراهن لم يعد يحتمل المزيد من المشاحنات والمزايدات امام ضمان الاستقرار والتكاتف المنشود.
وهذا الطرح يفرض بالضرورة على الرباعي العربي وضع استراتيجية اوضح للتعامل مع قطر كما ان الاخيرة مطالبة بتعديل بوصلتها والتمسك بالوحدة العربية تفاديا لأي تصعيد لا يحمد عقباه.
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018