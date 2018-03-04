بين سطرين ..كلفــــــــــة الأزمـــــــــة

يبدو أن كل محاولات التسوية للازمة الخليجية التي اندلعت في شهر جوان من العام الماضي بين السعودية والامارات ومصر والبحرين من جهة ودولة قطر من جهة اخرى قد باءت بالفشل وهو ما فتح الباب على مصراعيه لتدخل المارد الامريكي للإدلاء بدلوه في هذا الملف الشائك بحجة ارجاع المياه الى مجاريها ,لكن ما يجعلنا نتساءل في هذا السياق هو هل ان كل العرب اصبحوا عاجزين عن تسوية ملف داخلي بين دول شقيقة؟ وهل ان تدخل الامريكان والغرب اصبح سنّة في كل معضلة او تصدع داخل البيت العربي؟.

فرغم كل الازمات التي تضرب بين الفينة والاخرى الدول الاوروبية وامريكا الا اننا لم نرهم يوما يطلبون العون من العرب لتسوية اي ملف داخلي لهم او حتى مجرد طلب رأيهم في قضية ما ... فلماذا اذن كل هذا العجز العربي وقلة الدراية في حل ملفاتنا القومية واستنجادنا بالدول التي تقف في اغلب الاحيان وراء الفوضى والدمار الذي يشهده الوطن العربي . فالمتابع اليوم للقضايا العربية والدولية يستغرب اشد الاستغراب من اللهث العربي وراء ايجاد الحلول والمبادرات المصدرة من اوروبا وامريكا لحل مشاكلنا العربية الداخلية وكأن واشنطن اصبحت اشد معرفة بواقعنا السياسي وبكواليس مطابخ حكمنا واكثر دراية بما يعرفه قادة الوطن العربي.

ما من شك اليوم ان ازمة الخليج قد طالت وان باب الحوار يجب ان يفتح وان يجلس الجميع حول طاولة واحدة لوضع حد لهذا الشقاق والصداع الذي يبدو انه كلف كل دول الازمة خسائر فادحة في شتى المجالات كما ان الوضع العربي الراهن لم يعد يحتمل المزيد من المشاحنات والمزايدات امام ضمان الاستقرار والتكاتف المنشود.

وهذا الطرح يفرض بالضرورة على الرباعي العربي وضع استراتيجية اوضح للتعامل مع قطر كما ان الاخيرة مطالبة بتعديل بوصلتها والتمسك بالوحدة العربية تفاديا لأي تصعيد لا يحمد عقباه.