«الأزمة الخليجية» في شهرها العاشر... ماذا بعد؟

لم تَعُدْ "أزمة قطر" قضية محورية في إعلام الدول الأربع المقاطعة. ربما يدلّ على ذلك المقارنة في التغطية في إعلام الدول المقاطعة بين الأسابيع الأولى من الأزمة، التي اندلعت في بدايات جوان2017، وما يتمّ حالياً؛ بينما تأخذ القضية، حتى الآن، قسطاً وافراً من اهتمام الإعلام القطري ومنصاته العديدة.

الإعلام في الدول المقاطعة استطاع، على ما يبدو، أن يقدّم عديد القرائن التي تحوم حول تورط قطر في دعم الإرهاب والتطرف في المنطقة، وهذا دفع الجانب القطري لتقديم الكثير من التنازلات للجانب الأمريكي؛ لكي تخفف واشنطن من ضغطها على الدوحة في ملف دعم قطر للإرهاب.

وقد جاء إعلان الدوحة، مؤخراً، عن مساعيها في أن تصبح مركزاً للبوارج الحربية الأمريكية في المنطقة، وتوسيع قاعدة “العديد” الجوية في ضواحي الدوحة لتحتضن عدداً أكبر من الأمريكيين…بوصفه جزءاً من “الإغراءات” القطرية للأمريكيين، ولولا ذاك “الثمن”، ما كان للحوار الإستراتيجي القطري-الأمريكي الأخير أنْ يتمّ. هذا شأن سيادي قطري بالتأكيد، لكنه يعكس أنّ الدوحة في حالة تشتت، وأنّ سلة خياراتها الإستراتيجية تنكمش.

الراصد للإعلام القطري يستنتج، من دون كثيرِ عناء، أنّ هذا الإعلام يتعامل مع أزمة قطر كقضية مصيرية، فيما إعلام الدول المقاطعة لا يعطي للقضية الحجم الذي تمنحه قطر لها. لعلّ هذا يعكس موازين القوى في إدارة الأزمة؛ وهي تلعب، حتى الآن، لصالح الدول المقاطعة لقطر.

ثمّ إنّ الدول الكبرى تعترف بأنّ أهم حجة لدى الدول المقاطعة، ربما، هي الاتهامات لقطر بدعم التطرف والإرهاب، ولهذا ما تزال الأزمة موجودة؛ لأنّ قطر تتمنّع في الاعتراف بذلك والتجاوب مع استحقاقاته، وما حدث مع الأمريكيين جزء صغير من الاعتراف القطري، وبقي الكثير. والسيناريو الأرجح أنّ الصورة الذهنية لقطر ستبقى لدى الرأي العام بوصفها دولة تدعم التشدد والتطرف، ولا يبدو أنّ الإعلام القطري تمكّن من نفي هذه التهمة، بعد تسعة أشهر على الأزمة.

ومع أنّ تعقّد أزمة قطر قد لا يفسح المجال، في الظروف القائمة، لإجراء مسح دقيق للرأي العام في الخليج، أو في مصر بشأن الأزمة، فإنّ ثمة مؤشرات تشي بأنّ الخطاب والإعلام القطريين يتوجّه لإقناع قاعدته الجماهيرية فقط، ولم يتمكن من الوصول إلى القاعدة الجماهيرية للدول المقاطعة، بل إنّ الإعلام القطري يدفع المزيد من الأموال للإبقاء على جمهوره مقتنعين بموقف قطر وسياساتها.

كما أنّ دخول وسائل التواصل الاجتماعي ضمن الحملات الإعلامية المتبادلة، جعل المراقبين أمام معطىً إعلامي مختلف، فهذه الوسائل، وبخاصة “تويتر” في الخليج، ذات تأثير واسع، والحضور القطري في “تويتر” لا يقارن بالحضور السعودي والإماراتي. إضافة إلى ذلك، لم يستطع الإعلام القطري التأثير في الأوساط السعودية؛ حيث المملكة تضم أكبر عدد من سكان الخليج؛ بل تعدُّ اليوم المملكة أكبر منصة إعلامية لمواجهة “خطاب المظلومية القطري”.

ومن جهة ثانية، لم يستطع الإعلام القطري تحسين صورته، وهذا يؤكد عدم تمكّن الرسالة الإعلامية القطرية من تحقيق اختراقات إعلامية في أوساط الرباعي المقاطع لقطر، وفي كتلته الجماهيرية الأوسع.

من جانب ثالث، فإنّ وجهة النظر الإعلامية القطرية غائبة في أروقة مجلس التعاون، وغائبة في أروقة الجامعة العربية، ما يعكس عُزلة إعلامية ودبلوماسية في عموم المحيط العربي تقريباً، وهذا يجعل المراقب يميل إلى أنّ فكرة "قطر تخاطب نفسها"، قد لا تنطوي على مبالغة؛ فقد اشترتْ قطر الكثير من المواقع والمنصات الإعلامية في المنطقة العربية لدعم موقفها، لكن في غالب عموم المنطقة وضمن الإعلام العربي المحترف والمعروف الهُوية، لا نكاد نعثر أصوات إعلامية وازنة ...

المواقف الأمريكية

من الأزمة الخليجية

• 5 جوان 2017 السعودية والإمارات والبحرين ومصر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

• 9جوان 2017: دونالد ترومب يصرح بأن مقاطعة قطر مؤشر جيد.

• 14 جوان 2017: وقعت قطر اتفاقية شراء طائرات مقاتلة من أمريكا من طراز إف 15 بتكلفة مبدئية تبلغ 12 مليار دولار.

• 11 جويلية 2017: الولايات المتحدة وقطر توقعان إتفاقا للتصدي لـــ "تمويل الارهاب" خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي لقطر.

• 9 سبتمبر 2017: دونالد ترومب يؤكد التزامه بإنهاء الأزمة القطرية.

• 20 سبتمبر 2017: أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يزور واشنطن ويلتقي ترومب.

• 31 جانفي 2018: الولايات المتحدة تؤكد استعدادها للعمل مع قطر لردع ومواجهة أي تهديد خارجي لسلامة الأراضي القطرية.

مسلم عبد الودود