في كلمة .. الاخوة الاعداء

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04 مارس 2018
التوتر الذي يطبع العلاقات بين المملكة العربية السعودية (رغم وجود الامارات والبحرين ضمن ازمة المقاطعة) وجارتها الخليجية قطر ليس وليد اليوم، فهو يعود إلى ما قبل استقلال الإمارة عن بريطانيا في عام 1971. ويتم تصريف الأزمات بين البلدين في عدة ملفات عبر قنوات مختلفة.
وكانت النظرة المختلفة لكل منها حول أحداث الربيع العربي التي بدأت في 2011 حيث اختلفت فيها السياسة القطرية عن دول الجوار وهو القطرة التي أفاضت الكأس فالإمارة لم تنضو تحت لواء المحور السعودي وعلى الرغم من أنها دعمت العديد من القرارات الخليجية والدولية مثل الحرب في ليبيا، إلا أنها خالفت بلدان الجوار والولايات المتحدة في ملفات أخرى كالتعامل مع «حماس» و»حزب الله» وايران.
المتابع للازمة الخليجية يرى كمية الحقد والكراهية والحرب الاعلامية اللاأخلاقية احيانا التي تتبادلها جميع الاطراف وهي التي كانت بالأمس القريب علاقة اخوة ومحبة واحترام شعبي ورسمي ربما هذا يعود لطابعنا العربي القبلي عموما وتداخل العاطفة مع العقل والدبلوماسية فمثلا لا يمكننا ابدا ان نرى مثل هذه الازمة بهاته الاسباب في تكتل آخر على غرار الاتحاد الاوروبي وغيره.
العاطفة لا تتسيّد العلاقات العربية في ما بينها فحسب بل انها تنطبق على العلاقات مع جميع الدول لدرجة أن أي طرف آخر كالرئيس الامريكي دونالد ترومب الذي يستقوي به الطرفان قد زاد من اذكاء ازمة هاته البلدان الشقيقة بلعبه تارة مع الطرف المقاطع وتارة اخرى مع الطرف القطري جانيا ذهابا وايابا مبالغ مالية واستثمارات وصفقات اسلحة ضخمة كان قد وعد وتوعد سابقا انه سيفرضها على دول الخليج مقابل حمايتها.
التوتر الذي يطبع العلاقات بين المملكة العربية السعودية (رغم وجود الامارات والبحرين ضمن ازمة المقاطعة) وجارتها الخليجية قطر ليس وليد اليوم، فهو يعود إلى ما قبل استقلال الإمارة عن بريطانيا في عام 1971. ويتم تصريف الأزمات بين البلدين في عدة ملفات عبر قنوات مختلفة.
وكانت النظرة المختلفة لكل منها حول أحداث الربيع العربي التي بدأت في 2011 حيث اختلفت فيها السياسة القطرية عن دول الجوار وهو القطرة التي أفاضت الكأس فالإمارة لم تنضو تحت لواء المحور السعودي وعلى الرغم من أنها دعمت العديد من القرارات الخليجية والدولية مثل الحرب في ليبيا، إلا أنها خالفت بلدان الجوار والولايات المتحدة في ملفات أخرى كالتعامل مع «حماس» و»حزب الله» وايران.
المتابع للازمة الخليجية يرى كمية الحقد والكراهية والحرب الاعلامية اللاأخلاقية احيانا التي تتبادلها جميع الاطراف وهي التي كانت بالأمس القريب علاقة اخوة ومحبة واحترام شعبي ورسمي ربما هذا يعود لطابعنا العربي القبلي عموما وتداخل العاطفة مع العقل والدبلوماسية فمثلا لا يمكننا ابدا ان نرى مثل هذه الازمة بهاته الاسباب في تكتل آخر على غرار الاتحاد الاوروبي وغيره.
العاطفة لا تتسيّد العلاقات العربية في ما بينها فحسب بل انها تنطبق على العلاقات مع جميع الدول لدرجة أن أي طرف آخر كالرئيس الامريكي دونالد ترومب الذي يستقوي به الطرفان قد زاد من اذكاء ازمة هاته البلدان الشقيقة بلعبه تارة مع الطرف المقاطع وتارة اخرى مع الطرف القطري جانيا ذهابا وايابا مبالغ مالية واستثمارات وصفقات اسلحة ضخمة كان قد وعد وتوعد سابقا انه سيفرضها على دول الخليج مقابل حمايتها.
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018