في كلمة .. الاخوة الاعداء

التوتر الذي يطبع العلاقات بين المملكة العربية السعودية (رغم وجود الامارات والبحرين ضمن ازمة المقاطعة) وجارتها الخليجية قطر ليس وليد اليوم، فهو يعود إلى ما قبل استقلال الإمارة عن بريطانيا في عام 1971. ويتم تصريف الأزمات بين البلدين في عدة ملفات عبر قنوات مختلفة.

وكانت النظرة المختلفة لكل منها حول أحداث الربيع العربي التي بدأت في 2011 حيث اختلفت فيها السياسة القطرية عن دول الجوار وهو القطرة التي أفاضت الكأس فالإمارة لم تنضو تحت لواء المحور السعودي وعلى الرغم من أنها دعمت العديد من القرارات الخليجية والدولية مثل الحرب في ليبيا، إلا أنها خالفت بلدان الجوار والولايات المتحدة في ملفات أخرى كالتعامل مع «حماس» و»حزب الله» وايران.

المتابع للازمة الخليجية يرى كمية الحقد والكراهية والحرب الاعلامية اللاأخلاقية احيانا التي تتبادلها جميع الاطراف وهي التي كانت بالأمس القريب علاقة اخوة ومحبة واحترام شعبي ورسمي ربما هذا يعود لطابعنا العربي القبلي عموما وتداخل العاطفة مع العقل والدبلوماسية فمثلا لا يمكننا ابدا ان نرى مثل هذه الازمة بهاته الاسباب في تكتل آخر على غرار الاتحاد الاوروبي وغيره.

العاطفة لا تتسيّد العلاقات العربية في ما بينها فحسب بل انها تنطبق على العلاقات مع جميع الدول لدرجة أن أي طرف آخر كالرئيس الامريكي دونالد ترومب الذي يستقوي به الطرفان قد زاد من اذكاء ازمة هاته البلدان الشقيقة بلعبه تارة مع الطرف المقاطع وتارة اخرى مع الطرف القطري جانيا ذهابا وايابا مبالغ مالية واستثمارات وصفقات اسلحة ضخمة كان قد وعد وتوعد سابقا انه سيفرضها على دول الخليج مقابل حمايتها.

يكتبها: بدرالدين السياري