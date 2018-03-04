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يوم الأحد 04 مارس 2018
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صوت الشارع.. كيف تقرأ الموقف الأمريكي من الازمة الخليجية؟
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العالمية
صوت الشارع.. كيف تقرأ الموقف الأمريكي من الازمة الخليجية؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

وفاء مهذبي ـ تونس

أعتقد ان الازمة بين الدول العربية او ما بات يعرف بالأزمة الخليجية قد طالت اكثر من اللازم ويجب حلها في اقرب وقت والحل في ذلك هو بالحوار لتنفيذ مطالب الدول التي قامت بقطع العلاقات مع قطر .

قادر علي ـ الجزائر

حسب اعتقادي يجب على قطر الاستجابة لكل المطالب العربية وتغيير سياستها قبل بدء اي مفاوضات فالأزمة الخليجية اثرت بشكل كبير على كل الدول العربية سياسيا واقتصاديا ويجب عقد قمة عربية لبحث هذه الازمة المهمة.

حمادي طاهر ـ مصر

أعتقد كل وساطة لحل الازمة الخليجية يجب ان تكون عربية وكل الحلول الغربية والامريكية لن تأتي بالخير على العرب .فأمريكا كانت سببا وراء الفتنة الخليجية واليوم تريد ان توهمهم انها ستصنع لهم الحلول.

احمد ابو علي ـ العراق

ازمة قطر والرباعي العربي معقدة جدا لأنّ قطر مرتبطة بعدة اطراف دولية وتدعم علنا اطرافا سياسية اسلامية وهو ما رفضه الشارع العربي وأوّل حلول هذه الازمة هو الابتعاد عن النصائح الامريكية والبحث عن حل عربي - عربي.

إعداد :نــاجح بن جدو
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العالمية
صوت الشارع.. كيف تقرأ الموقف الأمريكي من الازمة الخليجية؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

وفاء مهذبي ـ تونس

أعتقد ان الازمة بين الدول العربية او ما بات يعرف بالأزمة الخليجية قد طالت اكثر من اللازم ويجب حلها في اقرب وقت والحل في ذلك هو بالحوار لتنفيذ مطالب الدول التي قامت بقطع العلاقات مع قطر .

قادر علي ـ الجزائر

حسب اعتقادي يجب على قطر الاستجابة لكل المطالب العربية وتغيير سياستها قبل بدء اي مفاوضات فالأزمة الخليجية اثرت بشكل كبير على كل الدول العربية سياسيا واقتصاديا ويجب عقد قمة عربية لبحث هذه الازمة المهمة.

حمادي طاهر ـ مصر

أعتقد كل وساطة لحل الازمة الخليجية يجب ان تكون عربية وكل الحلول الغربية والامريكية لن تأتي بالخير على العرب .فأمريكا كانت سببا وراء الفتنة الخليجية واليوم تريد ان توهمهم انها ستصنع لهم الحلول.

احمد ابو علي ـ العراق

ازمة قطر والرباعي العربي معقدة جدا لأنّ قطر مرتبطة بعدة اطراف دولية وتدعم علنا اطرافا سياسية اسلامية وهو ما رفضه الشارع العربي وأوّل حلول هذه الازمة هو الابتعاد عن النصائح الامريكية والبحث عن حل عربي - عربي.

إعداد :نــاجح بن جدو
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في البدء .. ترومب والأزمة الخليجية: «ادفع تسلم»!
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
القمة التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترومب إلى عقدها لقادة دول الخليج في منتجع كامب ديفيد، خلال الفترة...
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لقاء مع.. الباحث نجيب بكوشي.. ترومب يستثمر في أزمة الخليج
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
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ترومب والازمة الخليجية .. تـــاجر يبتزّ الجميـــع
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
«سأجعلهم يدفعون الأموال، لدينا دين عام يقدر بـ 19 تريليون دولار، ولن ندفع أموالاً عن هذا لا تنسوا دول الخليج...
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خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...
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