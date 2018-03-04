صوت الشارع.. كيف تقرأ الموقف الأمريكي من الازمة الخليجية؟

وفاء مهذبي ـ تونس

أعتقد ان الازمة بين الدول العربية او ما بات يعرف بالأزمة الخليجية قد طالت اكثر من اللازم ويجب حلها في اقرب وقت والحل في ذلك هو بالحوار لتنفيذ مطالب الدول التي قامت بقطع العلاقات مع قطر .

قادر علي ـ الجزائر

حسب اعتقادي يجب على قطر الاستجابة لكل المطالب العربية وتغيير سياستها قبل بدء اي مفاوضات فالأزمة الخليجية اثرت بشكل كبير على كل الدول العربية سياسيا واقتصاديا ويجب عقد قمة عربية لبحث هذه الازمة المهمة.

حمادي طاهر ـ مصر

أعتقد كل وساطة لحل الازمة الخليجية يجب ان تكون عربية وكل الحلول الغربية والامريكية لن تأتي بالخير على العرب .فأمريكا كانت سببا وراء الفتنة الخليجية واليوم تريد ان توهمهم انها ستصنع لهم الحلول.

احمد ابو علي ـ العراق

ازمة قطر والرباعي العربي معقدة جدا لأنّ قطر مرتبطة بعدة اطراف دولية وتدعم علنا اطرافا سياسية اسلامية وهو ما رفضه الشارع العربي وأوّل حلول هذه الازمة هو الابتعاد عن النصائح الامريكية والبحث عن حل عربي - عربي.

إعداد :نــاجح بن جدو