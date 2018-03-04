ترومب والازمة الخليجية .. تـــاجر يبتزّ الجميـــع

تونس (الشروق)

«سأجعلهم يدفعون الأموال، لدينا دين عام يقدر بـ 19 تريليون دولار، ولن ندفع أموالاً عن هذا لا تنسوا دول الخليج دوننا ليس لها وجود» كان هذا موقف الرئيس الامريكي دونالد ترومب قبل شهر من اندلاع الازمة الخليجية.

«جئت لأحارب الإرهاب، وحينما سألت عن مموليه أشار قادة العرب إلى قطر» كلمات قالها الرئيس الأمريكي دونالد ترومب عقب انتهاء القمة (الأمريكية الإسلامية) والتي استضافتها السعودية ، حينها غاب عن ذهن الجميع أن إدارة ترومب أشعلت فتيل الأزمة الخليجية بين قطر و الرباعي المحاصر (السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر)، تلك الأزمة والتي اتخذت منحى مغايرا استمر لقرابة 260 يوما، تخللتها دعوات للمصالحة كان الفشل عنوانها.

وبعد أشهر من الخصام والتهديدات المباشرة والتي وصلت لحد التلويح بعمل عسكري ضد الدوحة، جاء دور «المحرض» ترومب متحدثا عن قمة عربية أمريكية للمصالحة بين قطر والرباعي المقاطع منتصف الشهر المقبل.

وفي 5 جوان الماضي، أعلنت دول الحصار الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) قطع علاقاتها مع الدوحة، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، بزعم دعمها لتنظيمات إرهابية، وتعزيز علاقاتها مع إيران، وهو ما نفته السلطات القطرية جملة وتفصيلاً، معتبرة أنها تتعرض لمحاولات للنيل من سيادتها.

وفي الـ 22 من الشهر ذاته، قدمت دول الحصار، عبر الوسيط الكويتي، قائمة تضم 13 مطلباً لإعادة العلاقات مع الدوحة؛ من بينها إغلاق قناة «الجزيرة»، وهي المطالب التي وصفتها قطر بأنها «غير واقعية،وغير قابلة للتنفيذ، ومع انتهاء المهلة المحددة لتنفيذها في الـ 4 من جويلية 2017، ألغت الدول الأربع مطالبها الثلاثة عشر، بعد تمديد المهلة يومين بناء على طلب كويتي.

وخلال أشهر المقاطعة قامت بعض الدول العربية والغربية بطرح مبادرات للمصالحة انتهت بالفشل.

الرئيس الأمريكي دونالد ترومب

بعد شهر من بدء المقاطعة الخليجية، حرصت إدارة ترومب وقتها على كيل الاتهامات ضد الدوحة، فاتهمها ترومب مباشرة بتمويل الإرهاب الأمر الذي أسهم في تعقيد الأزمة الخليجية، بعدها بأيام أعلنت أمريكا الوقوف مع خصوم قطر، لتبيع لها طائرات «إف-15.

وتعالت الدعوات الأمريكية المطالبة بضرورة المصالحة، فنقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمريكية أن الرئيس دونالد ترومب سيجري في الأسابيع المقبلة لقاءات منفصلة مع كل من أمير قطر وولي عهد السعودية وأبو ظبي لإيجاد حل للأزمة الخليجية، وتحدثت المصادر عن قمّة خليجية أمريكية في واشنطن نهاية الربيع المقبل بمشاركة كل أطراف الأزمة.

الدور الأمريكي «الوليد» ليس هو الأول من نوعه، إذ كان الرئيس ترومب قد أعلن في السابع من سبتمبر الماضي، استعداده للوساطة لحل الأزمة الخليجية.

وأعرب ترومب، في مؤتمر صحفي كان قد عقده مع الأمير الكويتي صباح جابر الأحمد الصباح، عن أمله في أن يتم حل الأزمة الخليجية في وقت قريب، ودعا دول مجلس التعاون الخليجي إلى التركيز على محاربة الإرهاب ونبذ الخلافات.

مصالح أمريكا

ويرى محللون ان الولايات المتحدة الأمريكية لن تنهي الأزمة الخليجية نظرا لاتفاق مصالحها مع قادة الأزمة، فهي تمول دول المقاطعة وتبيع لهم السلاح، وتتقارب مع الدوحة حفظا لمصالحها وقاعدتها العسكرية هناك.

وقلصت امريكا من اتهاماتها للدوحة بعد ان استثمرت الاخيرة 100 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، من بينها 10 مليارات في مجال البنية التحتية، وهو المجال الذي غالباً ما يصفه الرئيس ترومب كأولوية. وتستضيف قطر قاعدة العديد الجوية، التي تُعَد المركز الإقليمي لسلاح الجو الأمريكي، وتستضيف 11 ألف جندي أمريكي. وبعد الازمة عرضت قطر توسيع القاعدة ودفع تكلفة ذلك.

وأوضح المحللون أن أمريكا هي من تصنع الأزمات لتتاجر بها، وتتحدث عن حلول وتهدئة وغيرها، متسائلين: هل يثق العرب بأمريكا بعد درس أزمة القدس؟

واكد عديد المتابعين للازمة ان «ترومب هو من يعرقل التسوية في سوريا ويلعب على فرض تقسيم جديد للمنطقة، يحفر البئر ليسقط فيه العرب، ثم يمد يده لإنقاذهم»، قائلين: «على العرب أن يحترسوا من القمة الأمريكية العربية منتصف مارس المقبل».

استغلال الأزمة

يؤكد المتابعون أن «ترومب استغل الأزمة من أجل الحصول على الأموال»، مشيرين إلى الاتفاقيات التي وقعها خلال زيارته إلى السعودية مؤخرًا والتي تخطت الـ300 مليار دولار، فيما قطر اشترت طائرات أمريكية وتعهدت بضخ استثمارات هناك.

ورأوا أنّ أمد الأزمة قد طال، وفسّروا ذلك بغياب «الاستراتيجية» عن الدول المقاطعة لقطر، موضحين أنَّ الدول الأربع تحدثت عن 13 مطلبًا غير قابلة للتفاوض وأوجبت تنفيذها خلال مهلة 10 أيام، فردّت قطر بالسلب فتراجعت هذه الدول في لهجتها.

ويرى خبراء ان «مرور تسعة أشهر من الأزمة الخليجية دون وجود أي حلحلة يجعل الولايات المتحدة تحت ضغط، فهذه المرة الأولى التي تبتعد فيها أمريكا عن التدخل ممارسة دور الزعامة أو القيادة في أزمة بين حلفائها».