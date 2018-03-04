لقاء مع.. الباحث نجيب بكوشي.. ترومب يستثمر في أزمة الخليج

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04 مارس 2018
أكد المحلل السياسي نجيب بكوشي في لقاء مع الشروق ان المبادرة الامريكية التي ينوي الرئيس الامريكي دونالد ترومب القيام بها لحلحلة الازمة الخليجية تقوم على مبدإ الابتزاز والدعم مقابل الصفقات .
وفي ما يلي نص الحوار:
تونس ـ الشروق
هناك مساع امريكية تم الحديث عنها مؤخرا لحلحة الازمة الخليجية، فعلى اي اساس ستكون هذه «الطبخة» الامريكية الجديدة ؟
منذ إندلاع الأزمة إعتمد دونالد ترومب مع الأطراف الخليجية المتنازعة على ديبلوماسية الإبتزاز، الدعم مقابل الصفقات وذلك في تناسق تام مع خطابه أثناء حملته الإنتخابية.دعوة الإدارة الأمريكية الأخيرة لقادة الدول الخليجية لعقد قمّة في واشنطن او في كامب دايفيد في أواخر فصل الربيع الهدف منها هوّ الضغط على كل الأطراف لتجاوز خلافاتهم التي تسبّبت في ضرر كبير للمصالح الأمريكية في المنطقة خاصّة في ما يتعلّق بالملفّ السوري والتحشيد لمواجهة منتظرة مع الإيرانيين ووضع الحدّ لتزايد النفوذ الروسي في المنطقة.
هل سيكون اللقاء الذي سيجمع بين قادة السعودية وقطر والامارات في واشنطن مع ترومب مفصليا في انهاء الازمة؟
الإدارة الأمريكية تعمل على ان يكون إجتماع واشنطن أو كامب دافيد مفصليا في إنهاء الأزمة، لذلك فهي تشترط أوّلا ان يحرز مجلس التعاون الخليجي تقدّما ملموسا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة كشرط ضروري لعقد القمّة، وهي الرسالة التي سوف يحملها مبعوثان للرئيس ترومب لقادة الدول الخليجية الستة خلال الأسبوع القادم.
منذ حوالي شهر وفي لقاء له مع مؤسسة «هيريتيج» في العاصمة الأمريكية واشنطن ذكر وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطيّة أن «الرئيس الأمريكي ترومب هو الشخص الوحيد القادر على حل الأزمة الخليجية بمكالمة هاتفية واحدة».
والى اي مدى ستستجيب الاطراف الخليجية لهذه التسوية الجديدة ؟
رغم التنطّع الديبلوماسي والإعلامي لكلا الطرفين بعد الإعلان عن المبادرة الأمريكية فإن لواشنطن كل اوراق الضغط لفرض تسوية على جميع الأطراف الخليجية المتنازعة.
برايكم ماهي الحلول الكفيلة بدفع قطر لتغيير سياستها؟
قطر ترفض رفضا باتّا الإستجابة لثلاثة عشر مطلبا رئيسيا للسعودية والإمارات ومصر والبحرين، وعلى رأسها تخفيض التمثيل الديبلوماسي الإيراني في الدوحة وغلق القاعدة العسكرية التركية وغلق قناة الجزيرة ووقف مساندة وإحتضان جماعة «الإخوان المسلمون» ومجموعات إسلامية أخرى والإلتزام بعدم التدخّل في الشوون الداخلية لدول الجوار...
حسب تقديرك ماهي الخطوات الكفيلة بحلحلة الازمة الخليجية ؟
قطر في وضع لا تحسد عليه في هذه الأزمة لأنّها اوّلا لن تستطيع الصمود امام الحصار المضروب عليها من دول الجوار على المدى المتوسّط والبعيد، وكذلك ليس من السهل لها الخضوع لضغوطات دول مجلس التعاون الخليجي وواشنطن لتخفيض مستوى علاقاتها مع إيران وهو البلد الذي فتح لها مجاله الجوّي والبحري للحدّ من وطأة الحصار وكذلك لن تسطيع غلق القاعدة العسكرية التركية ووقف التعاون العسكري مع حليف عسكري وإيديولوجي هام جدّا في المنطقة مثل رجب طيب اردوغان.
الى اي مدى اثرت الازمة الخليجية على التوازنات السياسية في بعض البلدان العربية خاصة بعد الانقسامات بين مؤيد للرباعي العربي وشق آخر متعاطف مع قطر ؟
السياسة هيّ فنّ التحكّم في الإنفعالات ولكن للأسف عند العرب هي فنّ إطلاق العنان للإنفعالات، هذه الأزمة أثبتت ان الديبلوماسية العربية دون عقل الدولة وفوق عقال القبيلة، إستفادت منها الإدارة الأمريكية بعقد صفقات السلاح مع الدول المتنازعة وإستفاد منها الكيان الصهيونى الذي ضغط على ترومب لنقل سفارة بلاده إلى القدس وإعتبارها عاصمة أبدية لدولة «إسرائيل» وللأسف زادت من شرذمة الصف العربي.
أكد المحلل السياسي نجيب بكوشي في لقاء مع الشروق ان المبادرة الامريكية التي ينوي الرئيس الامريكي دونالد ترومب القيام بها لحلحلة الازمة الخليجية تقوم على مبدإ الابتزاز والدعم مقابل الصفقات .
وفي ما يلي نص الحوار:
تونس ـ الشروق
هناك مساع امريكية تم الحديث عنها مؤخرا لحلحة الازمة الخليجية، فعلى اي اساس ستكون هذه «الطبخة» الامريكية الجديدة ؟
منذ إندلاع الأزمة إعتمد دونالد ترومب مع الأطراف الخليجية المتنازعة على ديبلوماسية الإبتزاز، الدعم مقابل الصفقات وذلك في تناسق تام مع خطابه أثناء حملته الإنتخابية.دعوة الإدارة الأمريكية الأخيرة لقادة الدول الخليجية لعقد قمّة في واشنطن او في كامب دايفيد في أواخر فصل الربيع الهدف منها هوّ الضغط على كل الأطراف لتجاوز خلافاتهم التي تسبّبت في ضرر كبير للمصالح الأمريكية في المنطقة خاصّة في ما يتعلّق بالملفّ السوري والتحشيد لمواجهة منتظرة مع الإيرانيين ووضع الحدّ لتزايد النفوذ الروسي في المنطقة.
هل سيكون اللقاء الذي سيجمع بين قادة السعودية وقطر والامارات في واشنطن مع ترومب مفصليا في انهاء الازمة؟
الإدارة الأمريكية تعمل على ان يكون إجتماع واشنطن أو كامب دافيد مفصليا في إنهاء الأزمة، لذلك فهي تشترط أوّلا ان يحرز مجلس التعاون الخليجي تقدّما ملموسا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة كشرط ضروري لعقد القمّة، وهي الرسالة التي سوف يحملها مبعوثان للرئيس ترومب لقادة الدول الخليجية الستة خلال الأسبوع القادم.
منذ حوالي شهر وفي لقاء له مع مؤسسة «هيريتيج» في العاصمة الأمريكية واشنطن ذكر وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطيّة أن «الرئيس الأمريكي ترومب هو الشخص الوحيد القادر على حل الأزمة الخليجية بمكالمة هاتفية واحدة».
والى اي مدى ستستجيب الاطراف الخليجية لهذه التسوية الجديدة ؟
رغم التنطّع الديبلوماسي والإعلامي لكلا الطرفين بعد الإعلان عن المبادرة الأمريكية فإن لواشنطن كل اوراق الضغط لفرض تسوية على جميع الأطراف الخليجية المتنازعة.
برايكم ماهي الحلول الكفيلة بدفع قطر لتغيير سياستها؟
قطر ترفض رفضا باتّا الإستجابة لثلاثة عشر مطلبا رئيسيا للسعودية والإمارات ومصر والبحرين، وعلى رأسها تخفيض التمثيل الديبلوماسي الإيراني في الدوحة وغلق القاعدة العسكرية التركية وغلق قناة الجزيرة ووقف مساندة وإحتضان جماعة «الإخوان المسلمون» ومجموعات إسلامية أخرى والإلتزام بعدم التدخّل في الشوون الداخلية لدول الجوار...
حسب تقديرك ماهي الخطوات الكفيلة بحلحلة الازمة الخليجية ؟
قطر في وضع لا تحسد عليه في هذه الأزمة لأنّها اوّلا لن تستطيع الصمود امام الحصار المضروب عليها من دول الجوار على المدى المتوسّط والبعيد، وكذلك ليس من السهل لها الخضوع لضغوطات دول مجلس التعاون الخليجي وواشنطن لتخفيض مستوى علاقاتها مع إيران وهو البلد الذي فتح لها مجاله الجوّي والبحري للحدّ من وطأة الحصار وكذلك لن تسطيع غلق القاعدة العسكرية التركية ووقف التعاون العسكري مع حليف عسكري وإيديولوجي هام جدّا في المنطقة مثل رجب طيب اردوغان.
الى اي مدى اثرت الازمة الخليجية على التوازنات السياسية في بعض البلدان العربية خاصة بعد الانقسامات بين مؤيد للرباعي العربي وشق آخر متعاطف مع قطر ؟
السياسة هيّ فنّ التحكّم في الإنفعالات ولكن للأسف عند العرب هي فنّ إطلاق العنان للإنفعالات، هذه الأزمة أثبتت ان الديبلوماسية العربية دون عقل الدولة وفوق عقال القبيلة، إستفادت منها الإدارة الأمريكية بعقد صفقات السلاح مع الدول المتنازعة وإستفاد منها الكيان الصهيونى الذي ضغط على ترومب لنقل سفارة بلاده إلى القدس وإعتبارها عاصمة أبدية لدولة «إسرائيل» وللأسف زادت من شرذمة الصف العربي.
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018