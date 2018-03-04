لقاء مع.. الباحث نجيب بكوشي.. ترومب يستثمر في أزمة الخليج

أكد المحلل السياسي نجيب بكوشي في لقاء مع الشروق ان المبادرة الامريكية التي ينوي الرئيس الامريكي دونالد ترومب القيام بها لحلحلة الازمة الخليجية تقوم على مبدإ الابتزاز والدعم مقابل الصفقات .

وفي ما يلي نص الحوار:

تونس ـ الشروق

هناك مساع امريكية تم الحديث عنها مؤخرا لحلحة الازمة الخليجية، فعلى اي اساس ستكون هذه «الطبخة» الامريكية الجديدة ؟

منذ إندلاع الأزمة إعتمد دونالد ترومب مع الأطراف الخليجية المتنازعة على ديبلوماسية الإبتزاز، الدعم مقابل الصفقات وذلك في تناسق تام مع خطابه أثناء حملته الإنتخابية.دعوة الإدارة الأمريكية الأخيرة لقادة الدول الخليجية لعقد قمّة في واشنطن او في كامب دايفيد في أواخر فصل الربيع الهدف منها هوّ الضغط على كل الأطراف لتجاوز خلافاتهم التي تسبّبت في ضرر كبير للمصالح الأمريكية في المنطقة خاصّة في ما يتعلّق بالملفّ السوري والتحشيد لمواجهة منتظرة مع الإيرانيين ووضع الحدّ لتزايد النفوذ الروسي في المنطقة.

هل سيكون اللقاء الذي سيجمع بين قادة السعودية وقطر والامارات في واشنطن مع ترومب مفصليا في انهاء الازمة؟

الإدارة الأمريكية تعمل على ان يكون إجتماع واشنطن أو كامب دافيد مفصليا في إنهاء الأزمة، لذلك فهي تشترط أوّلا ان يحرز مجلس التعاون الخليجي تقدّما ملموسا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة كشرط ضروري لعقد القمّة، وهي الرسالة التي سوف يحملها مبعوثان للرئيس ترومب لقادة الدول الخليجية الستة خلال الأسبوع القادم.

منذ حوالي شهر وفي لقاء له مع مؤسسة «هيريتيج» في العاصمة الأمريكية واشنطن ذكر وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطيّة أن «الرئيس الأمريكي ترومب هو الشخص الوحيد القادر على حل الأزمة الخليجية بمكالمة هاتفية واحدة».

والى اي مدى ستستجيب الاطراف الخليجية لهذه التسوية الجديدة ؟

رغم التنطّع الديبلوماسي والإعلامي لكلا الطرفين بعد الإعلان عن المبادرة الأمريكية فإن لواشنطن كل اوراق الضغط لفرض تسوية على جميع الأطراف الخليجية المتنازعة.

برايكم ماهي الحلول الكفيلة بدفع قطر لتغيير سياستها؟

قطر ترفض رفضا باتّا الإستجابة لثلاثة عشر مطلبا رئيسيا للسعودية والإمارات ومصر والبحرين، وعلى رأسها تخفيض التمثيل الديبلوماسي الإيراني في الدوحة وغلق القاعدة العسكرية التركية وغلق قناة الجزيرة ووقف مساندة وإحتضان جماعة «الإخوان المسلمون» ومجموعات إسلامية أخرى والإلتزام بعدم التدخّل في الشوون الداخلية لدول الجوار...

حسب تقديرك ماهي الخطوات الكفيلة بحلحلة الازمة الخليجية ؟

قطر في وضع لا تحسد عليه في هذه الأزمة لأنّها اوّلا لن تستطيع الصمود امام الحصار المضروب عليها من دول الجوار على المدى المتوسّط والبعيد، وكذلك ليس من السهل لها الخضوع لضغوطات دول مجلس التعاون الخليجي وواشنطن لتخفيض مستوى علاقاتها مع إيران وهو البلد الذي فتح لها مجاله الجوّي والبحري للحدّ من وطأة الحصار وكذلك لن تسطيع غلق القاعدة العسكرية التركية ووقف التعاون العسكري مع حليف عسكري وإيديولوجي هام جدّا في المنطقة مثل رجب طيب اردوغان.

الى اي مدى اثرت الازمة الخليجية على التوازنات السياسية في بعض البلدان العربية خاصة بعد الانقسامات بين مؤيد للرباعي العربي وشق آخر متعاطف مع قطر ؟

السياسة هيّ فنّ التحكّم في الإنفعالات ولكن للأسف عند العرب هي فنّ إطلاق العنان للإنفعالات، هذه الأزمة أثبتت ان الديبلوماسية العربية دون عقل الدولة وفوق عقال القبيلة، إستفادت منها الإدارة الأمريكية بعقد صفقات السلاح مع الدول المتنازعة وإستفاد منها الكيان الصهيونى الذي ضغط على ترومب لنقل سفارة بلاده إلى القدس وإعتبارها عاصمة أبدية لدولة «إسرائيل» وللأسف زادت من شرذمة الصف العربي.

حاوره: ناجـــح بن جــــدو