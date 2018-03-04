في البدء .. ترومب والأزمة الخليجية: «ادفع تسلم»!

القمة التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترومب إلى عقدها لقادة دول الخليج في منتجع كامب ديفيد، خلال الفترة المقبلة تحت عنوان العمل على ايجاد تسوية للأزمة الخليجية لن تخرج- ان تمت-عن سياق المسعى الأمريكي المكشوف لابتزاز دول الخليج و لمزيد «الاستثمار» في خلافاتها بهدف مزيد «حلبها» واعادة رسم خطوط الصراع بينها مثلما توعد بذلك خلال حملته الانتخابية الرئاسية عندما كان يقول ان على دول الخليج أن تدفع لأمريكا لقاء حماية الاخيرة لها على مدار عقود.

كان لافتاً في الموقف الأمريكي انّه اقرب الى «اللا موقف» ، فلا هو استبعد قطر من الإرهاب، ولا هو قطع بدعمها له، ومن ثم في مرحلة لاحقة دعا قطر لوقف تمويلها للجماعات المتطرفة، ليعود بعدها و يعلن عن دعم بلاده لقطر و يشيد بموقفها وشراكتها في الحرب على الإرهاب قبل أن يغيّر موقفه مرة أخرى إلى داعم لحل الأزمة و يعرض مساعدته في التدخل بين الدول الخليجية و يعرض ايضا إمكانية عقد قمة بين المتنازعين في البيت الأبيض .

في كثير من أوجهه شكل موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محركا محوريا في مسار الأزمة الخليجية المتصاعدة تحولت فيه واشنطن إلى ضلع هام في مثلث هذه الأزمة لكن هذا الموقف ساهم في تعميق الأزمة بدل حلها و ساهم في مزيد ارتباكها و اشتباكها بدل احتوائها في وقت لم يخل فيه في المقابل من التضارب في التصريحاتً، حتى بدا للبعض و كأننا ازاء «تخبط» أمريكي في التعاطي مع الأزمة الخليجية.

ومع ان هناك بعض الوقائع التي تدعم اصحاب وجهة النظر هذه، الا ان سياقات الازمة الخليجية الراهنة ترجح حقيقة أخرى أكثر وضوحا تفيد باننا ازاء مخطط مدروس، يستهدف اطالة عمر الازمة لعقد مزيد من الصفقات المجزية و انتزاع أكبر قدر من المكاسب من جانب ادارة يحكمها عقل رجالات النفط والعقارات، ممن وجدوا في الازمة الخليجية فرصة استثمارية مربحة.

بهذا المعنى فان الموقف الأمريكي تجاه أزمة الخليج على عكس ما يعتقد البعض توخّى استراتيجية «الغموض البناء» لكنه لم يكن غامضا بل لعله الأكثر وضوحا حتى من أطراف ألازمة نفسها...و هذه الاستراتيجية الأمريكية الذي يتظاهر خلالها ترومب اليوم اليوم برغبته في حل الأزمة في أسرع وقت «تخفي» في الواقع مخططا يعمل خلاله في الكواليس على تغذية الصراع وتوفير كل مبرراته و وسائل استمراره و تأجيجه.

آخر ما يهم ترومب اليوم هو انهاء الازمة و التوصل الى مصالحة بين الدول الخليجية...ما يهم ترومب اليوم هو فقط مصلحته ، سواء في خلق أزمة أو في العمل على «حلها»، ففي الحالتين يريد ترومب أن يخرج المستفيد الوحيد، و لعل ما ذهب اليه مركز ستراتفور الشرق الأوسط الاستخباراتي الامريكي الذي تنبأ بأن تبقى الأزمة الخليجية «بلا حل» يدفع الى القول بأن الالتباسات الامريكية، مقصودة ويراد من خلالها تعقيد الازمة الخليجية اكثر فأكثر، وادخالها في حالة استعصاء طويلة، و و الابقاء على حرارة المناخ السياسي الخليجي مرتفعة.

بقلم النوري الصل