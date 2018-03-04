أخبار كرة اليد .. الترجي يكرّم أبناءه.. والتوأم يثير الشغب في الحمامات

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17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
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15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
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14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
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14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
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14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
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14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
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14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018
استغل الترجي الرياضي مواجهته مع فريق نادي ساقية الزيت في قاعة الزواوي للاحتفاء بلاعبيه السابقين حسام حمام ومراد الستاري والناصر قعباب وعامر محمود وعمر بن ساسي الذين يتقمصون ألوان ساقية الزيت حاليا. وفي الحقيقة فان هذه البادرة الرشيقة من رئيس الفرع قيس عطية من شأنها ان تعيد الاعتبار للاعبين قدموا الكثير للترجي وساهموا في تتويجات عديدة ولكنهم غادروا الترجي من الباب الصغير في فترة رئاسة لسعد السراي.
وقد لاقى هذا التكريم استحسان اللاعبين ومسؤولي الساقية وجماهير الترجي التي لم تنس ابداعات هؤلاء اللاعبين.
كما تم تكريم عائلة المرحوم الحبيب ياقوتة ورئيس ساقية الزيت صابر بلغيث.
التوأم بوبكر يثير المتاعب
خلال مباراة جمعية الحمامات وسبورتينغ المكنين جدت حادثة اخرى غريبة بطلها كالعادة الاخوان التوأم ايهاب والياس بوبكر اللذان تبادلا العنف مع بسام المرابط ويبدو ان تضحية رئيس الجمعية راضي رحومة بالمدرب منجي البناني للإبقاء على التوأم المشاكس كان قرارا خاطئا بما انهما لم يستوعبا الدرس وواصلا اثارة المتاعب وافساد أجواء الفريق الذي خسر مباراة هامة قد تحمله نحو مجموعة البلاي آوت فهل يكون رحومة اكثر صرامة هذه المرة؟
منصّر يقرر الانسحاب من هيبون
أكد مدرب النادي الرياضي بهيبون حبيب منصّر انه قرر الانسحاب من تدريب الفريق بعد تتالي المظالم التحكيمية ضد فريقه وآخرها الغاء الحكم وسيم القمري لهدف التعادل الذي سجله نادي هيبون بضربة جزاء في آخر 5 ثوان من المباراة التي جمعته بنادي كرة اليد بجمّال.
قرعة البطولة العربية يوم 5 مارس
اعلن الاتحاد العربي ان يوم الاثنين 5 مارس حدد كموعد رسمي لسحب قرعة بطولة الأندية العربية أبطال الكؤوس للرجال والسيدات في كرة اليد التي ينظمها نادي ساقية الزيت بمدينة صفاقس من 15 الي 25 مارس الجاري.
استغل الترجي الرياضي مواجهته مع فريق نادي ساقية الزيت في قاعة الزواوي للاحتفاء بلاعبيه السابقين حسام حمام ومراد الستاري والناصر قعباب وعامر محمود وعمر بن ساسي الذين يتقمصون ألوان ساقية الزيت حاليا. وفي الحقيقة فان هذه البادرة الرشيقة من رئيس الفرع قيس عطية من شأنها ان تعيد الاعتبار للاعبين قدموا الكثير للترجي وساهموا في تتويجات عديدة ولكنهم غادروا الترجي من الباب الصغير في فترة رئاسة لسعد السراي.
وقد لاقى هذا التكريم استحسان اللاعبين ومسؤولي الساقية وجماهير الترجي التي لم تنس ابداعات هؤلاء اللاعبين.
كما تم تكريم عائلة المرحوم الحبيب ياقوتة ورئيس ساقية الزيت صابر بلغيث.
التوأم بوبكر يثير المتاعب
خلال مباراة جمعية الحمامات وسبورتينغ المكنين جدت حادثة اخرى غريبة بطلها كالعادة الاخوان التوأم ايهاب والياس بوبكر اللذان تبادلا العنف مع بسام المرابط ويبدو ان تضحية رئيس الجمعية راضي رحومة بالمدرب منجي البناني للإبقاء على التوأم المشاكس كان قرارا خاطئا بما انهما لم يستوعبا الدرس وواصلا اثارة المتاعب وافساد أجواء الفريق الذي خسر مباراة هامة قد تحمله نحو مجموعة البلاي آوت فهل يكون رحومة اكثر صرامة هذه المرة؟
منصّر يقرر الانسحاب من هيبون
أكد مدرب النادي الرياضي بهيبون حبيب منصّر انه قرر الانسحاب من تدريب الفريق بعد تتالي المظالم التحكيمية ضد فريقه وآخرها الغاء الحكم وسيم القمري لهدف التعادل الذي سجله نادي هيبون بضربة جزاء في آخر 5 ثوان من المباراة التي جمعته بنادي كرة اليد بجمّال.
قرعة البطولة العربية يوم 5 مارس
اعلن الاتحاد العربي ان يوم الاثنين 5 مارس حدد كموعد رسمي لسحب قرعة بطولة الأندية العربية أبطال الكؤوس للرجال والسيدات في كرة اليد التي ينظمها نادي ساقية الزيت بمدينة صفاقس من 15 الي 25 مارس الجاري.
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018