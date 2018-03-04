أخبار كرة اليد .. الترجي يكرّم أبناءه.. والتوأم يثير الشغب في الحمامات

استغل الترجي الرياضي مواجهته مع فريق نادي ساقية الزيت في قاعة الزواوي للاحتفاء بلاعبيه السابقين حسام حمام ومراد الستاري والناصر قعباب وعامر محمود وعمر بن ساسي الذين يتقمصون ألوان ساقية الزيت حاليا. وفي الحقيقة فان هذه البادرة الرشيقة من رئيس الفرع قيس عطية من شأنها ان تعيد الاعتبار للاعبين قدموا الكثير للترجي وساهموا في تتويجات عديدة ولكنهم غادروا الترجي من الباب الصغير في فترة رئاسة لسعد السراي.

وقد لاقى هذا التكريم استحسان اللاعبين ومسؤولي الساقية وجماهير الترجي التي لم تنس ابداعات هؤلاء اللاعبين.

كما تم تكريم عائلة المرحوم الحبيب ياقوتة ورئيس ساقية الزيت صابر بلغيث.

التوأم بوبكر يثير المتاعب

خلال مباراة جمعية الحمامات وسبورتينغ المكنين جدت حادثة اخرى غريبة بطلها كالعادة الاخوان التوأم ايهاب والياس بوبكر اللذان تبادلا العنف مع بسام المرابط ويبدو ان تضحية رئيس الجمعية راضي رحومة بالمدرب منجي البناني للإبقاء على التوأم المشاكس كان قرارا خاطئا بما انهما لم يستوعبا الدرس وواصلا اثارة المتاعب وافساد أجواء الفريق الذي خسر مباراة هامة قد تحمله نحو مجموعة البلاي آوت فهل يكون رحومة اكثر صرامة هذه المرة؟

منصّر يقرر الانسحاب من هيبون

أكد مدرب النادي الرياضي بهيبون حبيب منصّر انه قرر الانسحاب من تدريب الفريق بعد تتالي المظالم التحكيمية ضد فريقه وآخرها الغاء الحكم وسيم القمري لهدف التعادل الذي سجله نادي هيبون بضربة جزاء في آخر 5 ثوان من المباراة التي جمعته بنادي كرة اليد بجمّال.

قرعة البطولة العربية يوم 5 مارس

اعلن الاتحاد العربي ان يوم الاثنين 5 مارس حدد كموعد رسمي لسحب قرعة بطولة الأندية العربية أبطال الكؤوس للرجال والسيدات في كرة اليد التي ينظمها نادي ساقية الزيت بمدينة صفاقس من 15 الي 25 مارس الجاري.





منير الزوابي