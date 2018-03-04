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يوم الأحد 04 مارس 2018
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في انتظار تعميمها عالميا .. الفيفا يوافق على اعتماد تقنية الفيديو في مونديال روسيا
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كرة القدم
في انتظار تعميمها عالميا .. الفيفا يوافق على اعتماد تقنية الفيديو في مونديال روسيا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على استخدام تكنولوجيا التحكيم بالفيديو في منافسات كأس العالم بروسيا الصيف المقبل.
وتقرر بشكل رسمي خلال اجتماع زيورخ أمس السبت الاستعانة بتقنية الفيديو ما يعد ثورة في عالم الساحرة المستديرة.
وقد تم اختبار التكنولوجيا المعروفة اختصارا بـ «VAR» في بعض مباريات كأس رابطة الأندية الإنجليزية كما خضعت للتجربة في دول أخرى مثل ألمانيا وإيطاليا.
وسوف تستخدم التكنولوجيا في كأس العالم هذا الصيف قبل أن يتم تطبيقها في ما بعد في بطولات الدوري بجميع أنحاء العالم.
وأظهرت التجارب بالفعل أن التكنولوجيا سيكون لها التأثير الكبير على اللعبة فيما هناك قلق من أنها قد تقوض دور الحكام على أرض الملعب بالاضافة إلى توقف المباريات أكثر من مرة لمراجعة القرارات المثيرة للجدل.

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في انتظار تعميمها عالميا .. الفيفا يوافق على اعتماد تقنية الفيديو في مونديال روسيا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على استخدام تكنولوجيا التحكيم بالفيديو في منافسات كأس العالم بروسيا الصيف المقبل.
وتقرر بشكل رسمي خلال اجتماع زيورخ أمس السبت الاستعانة بتقنية الفيديو ما يعد ثورة في عالم الساحرة المستديرة.
وقد تم اختبار التكنولوجيا المعروفة اختصارا بـ «VAR» في بعض مباريات كأس رابطة الأندية الإنجليزية كما خضعت للتجربة في دول أخرى مثل ألمانيا وإيطاليا.
وسوف تستخدم التكنولوجيا في كأس العالم هذا الصيف قبل أن يتم تطبيقها في ما بعد في بطولات الدوري بجميع أنحاء العالم.
وأظهرت التجارب بالفعل أن التكنولوجيا سيكون لها التأثير الكبير على اللعبة فيما هناك قلق من أنها قد تقوض دور الحكام على أرض الملعب بالاضافة إلى توقف المباريات أكثر من مرة لمراجعة القرارات المثيرة للجدل.

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خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...
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