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يوم الأحد 04 مارس 2018
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أخبار النادي البنزرتي.. حساب بنكي وبطاقات دعم لإنقاذ الفريق من عقوبات «الفيفا»
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كرة القدم
أخبار النادي البنزرتي.. حساب بنكي وبطاقات دعم لإنقاذ الفريق من عقوبات «الفيفا»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

تقرر على اثر جلسة انعقدت أمس بمقر ولاية بنزرت تحت إشراف والي الجهة وحضرها عدد من الرؤساء السابقين على غرار سعيد لسود ومنصف بن غربية وخالد السعدي وكمال بلكاهية وعلي بن قايد حسين كما حضرها أعضاء من جمعية قدماء اللاعبين يتقدمهم عثمان الملولي ومنذر علمية وحميد رمضانة وحسني الزواوي وبعض الوجوه الرياضية فتح حساب بنكي جاري تابع لجمعية قدماء اللاعبين محدد في الزمن لقبول مساهمات الأحباء والراغبين في مساعدة النادي لجمع مبلغ العقوبة الخاصة بقضية ابو بكر آليو.
وينتظر أن يكون الحساب البنكي الذي تقرر فتحه تحت  إشراف جمعية قدماء اللاعبين مفتوحا للعموم للاطلاع عليه ومعرفة حجم الأموال التي ستودع فيه لفترة أقصاها 30 يوما.
بطاقات دعم على ذمة الأحباء 
من جهة ثانية وضعت هيئة النادي منذ يوم الجمعة بطاقات دعم مختومة من طرف عدل منفذ على ذمة الأحباء ستخصص مداخيلها لتوفير مبلغ العقوبة.
وقفة احتجاجية 
في السياق ذاته دعت هيئة الأحباء والنادي جماهير الفريق لتنفيذ وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر شركة الستير بسبب مماطلة الشركة في دفع مساهمتها السنوية وعدم الترفيع فيها وفق المتفق عليه.
تواصل المهازل 
عبر المسؤول عن فريق الأكابر بلال يكن عن استيائه الكبير مما تعرض إليه الفريق في ملعب قابس أول أمس في إطار ملاقاة فريق الستيده من أحداث اعتبر يكن أنها أثرت على صافرة الحكم وغيرت اتجاه المباراة وتمثلت في تهاطل الحجارة على بنك اللاعبين والسب والشتم ووجود عشرات الدخلاء في محيط أرضية الميدان. من جهته أكد رئيس النادي عبد السلام السعيداني أن المباراة لم تكن مؤمنة والحكم تعرض إلى ضغوطات بين الشوطين.

مراد الدلاجي
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كرة القدم
أخبار النادي البنزرتي.. حساب بنكي وبطاقات دعم لإنقاذ الفريق من عقوبات «الفيفا»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

تقرر على اثر جلسة انعقدت أمس بمقر ولاية بنزرت تحت إشراف والي الجهة وحضرها عدد من الرؤساء السابقين على غرار سعيد لسود ومنصف بن غربية وخالد السعدي وكمال بلكاهية وعلي بن قايد حسين كما حضرها أعضاء من جمعية قدماء اللاعبين يتقدمهم عثمان الملولي ومنذر علمية وحميد رمضانة وحسني الزواوي وبعض الوجوه الرياضية فتح حساب بنكي جاري تابع لجمعية قدماء اللاعبين محدد في الزمن لقبول مساهمات الأحباء والراغبين في مساعدة النادي لجمع مبلغ العقوبة الخاصة بقضية ابو بكر آليو.
وينتظر أن يكون الحساب البنكي الذي تقرر فتحه تحت  إشراف جمعية قدماء اللاعبين مفتوحا للعموم للاطلاع عليه ومعرفة حجم الأموال التي ستودع فيه لفترة أقصاها 30 يوما.
بطاقات دعم على ذمة الأحباء 
من جهة ثانية وضعت هيئة النادي منذ يوم الجمعة بطاقات دعم مختومة من طرف عدل منفذ على ذمة الأحباء ستخصص مداخيلها لتوفير مبلغ العقوبة.
وقفة احتجاجية 
في السياق ذاته دعت هيئة الأحباء والنادي جماهير الفريق لتنفيذ وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر شركة الستير بسبب مماطلة الشركة في دفع مساهمتها السنوية وعدم الترفيع فيها وفق المتفق عليه.
تواصل المهازل 
عبر المسؤول عن فريق الأكابر بلال يكن عن استيائه الكبير مما تعرض إليه الفريق في ملعب قابس أول أمس في إطار ملاقاة فريق الستيده من أحداث اعتبر يكن أنها أثرت على صافرة الحكم وغيرت اتجاه المباراة وتمثلت في تهاطل الحجارة على بنك اللاعبين والسب والشتم ووجود عشرات الدخلاء في محيط أرضية الميدان. من جهته أكد رئيس النادي عبد السلام السعيداني أن المباراة لم تكن مؤمنة والحكم تعرض إلى ضغوطات بين الشوطين.

مراد الدلاجي
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خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
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