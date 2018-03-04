أخبار النادي البنزرتي.. حساب بنكي وبطاقات دعم لإنقاذ الفريق من عقوبات «الفيفا»

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04 مارس 2018
تقرر على اثر جلسة انعقدت أمس بمقر ولاية بنزرت تحت إشراف والي الجهة وحضرها عدد من الرؤساء السابقين على غرار سعيد لسود ومنصف بن غربية وخالد السعدي وكمال بلكاهية وعلي بن قايد حسين كما حضرها أعضاء من جمعية قدماء اللاعبين يتقدمهم عثمان الملولي ومنذر علمية وحميد رمضانة وحسني الزواوي وبعض الوجوه الرياضية فتح حساب بنكي جاري تابع لجمعية قدماء اللاعبين محدد في الزمن لقبول مساهمات الأحباء والراغبين في مساعدة النادي لجمع مبلغ العقوبة الخاصة بقضية ابو بكر آليو.
وينتظر أن يكون الحساب البنكي الذي تقرر فتحه تحت إشراف جمعية قدماء اللاعبين مفتوحا للعموم للاطلاع عليه ومعرفة حجم الأموال التي ستودع فيه لفترة أقصاها 30 يوما.
بطاقات دعم على ذمة الأحباء
من جهة ثانية وضعت هيئة النادي منذ يوم الجمعة بطاقات دعم مختومة من طرف عدل منفذ على ذمة الأحباء ستخصص مداخيلها لتوفير مبلغ العقوبة.
وقفة احتجاجية
في السياق ذاته دعت هيئة الأحباء والنادي جماهير الفريق لتنفيذ وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر شركة الستير بسبب مماطلة الشركة في دفع مساهمتها السنوية وعدم الترفيع فيها وفق المتفق عليه.
تواصل المهازل
عبر المسؤول عن فريق الأكابر بلال يكن عن استيائه الكبير مما تعرض إليه الفريق في ملعب قابس أول أمس في إطار ملاقاة فريق الستيده من أحداث اعتبر يكن أنها أثرت على صافرة الحكم وغيرت اتجاه المباراة وتمثلت في تهاطل الحجارة على بنك اللاعبين والسب والشتم ووجود عشرات الدخلاء في محيط أرضية الميدان. من جهته أكد رئيس النادي عبد السلام السعيداني أن المباراة لم تكن مؤمنة والحكم تعرض إلى ضغوطات بين الشوطين.
تقرر على اثر جلسة انعقدت أمس بمقر ولاية بنزرت تحت إشراف والي الجهة وحضرها عدد من الرؤساء السابقين على غرار سعيد لسود ومنصف بن غربية وخالد السعدي وكمال بلكاهية وعلي بن قايد حسين كما حضرها أعضاء من جمعية قدماء اللاعبين يتقدمهم عثمان الملولي ومنذر علمية وحميد رمضانة وحسني الزواوي وبعض الوجوه الرياضية فتح حساب بنكي جاري تابع لجمعية قدماء اللاعبين محدد في الزمن لقبول مساهمات الأحباء والراغبين في مساعدة النادي لجمع مبلغ العقوبة الخاصة بقضية ابو بكر آليو.
وينتظر أن يكون الحساب البنكي الذي تقرر فتحه تحت إشراف جمعية قدماء اللاعبين مفتوحا للعموم للاطلاع عليه ومعرفة حجم الأموال التي ستودع فيه لفترة أقصاها 30 يوما.
بطاقات دعم على ذمة الأحباء
من جهة ثانية وضعت هيئة النادي منذ يوم الجمعة بطاقات دعم مختومة من طرف عدل منفذ على ذمة الأحباء ستخصص مداخيلها لتوفير مبلغ العقوبة.
وقفة احتجاجية
في السياق ذاته دعت هيئة الأحباء والنادي جماهير الفريق لتنفيذ وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر شركة الستير بسبب مماطلة الشركة في دفع مساهمتها السنوية وعدم الترفيع فيها وفق المتفق عليه.
تواصل المهازل
عبر المسؤول عن فريق الأكابر بلال يكن عن استيائه الكبير مما تعرض إليه الفريق في ملعب قابس أول أمس في إطار ملاقاة فريق الستيده من أحداث اعتبر يكن أنها أثرت على صافرة الحكم وغيرت اتجاه المباراة وتمثلت في تهاطل الحجارة على بنك اللاعبين والسب والشتم ووجود عشرات الدخلاء في محيط أرضية الميدان. من جهته أكد رئيس النادي عبد السلام السعيداني أن المباراة لم تكن مؤمنة والحكم تعرض إلى ضغوطات بين الشوطين.
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018