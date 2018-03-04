الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 04 مارس 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
أخبار مستقبل قابس.. بن سعيد متألّق وعودة جماعية
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 03 مارس 2018 جريدة الشروق ليوم الأحد 04 مارس 2018 النجم الساحلي يرد على البلاغ الاخير لجامعة كرة القدم الحكومة تعلق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بشركة... الخبيرة الدولية في التغذية فاطمة بن حفصة في ذمّة الله ... عاجل: رشاد بالطيب خلفا للدبابي على راس الادارة العامة... السليطي: قضية أحداث بن قردان الارهابية استوفت جميع طرق... قصر سعود الفيصل معروض للبيع بسعر خيالي(صور)
كرة القدم
أخبار مستقبل قابس.. بن سعيد متألّق وعودة جماعية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

في كل مرة استنجد فريق مستقبل قابس بخدمات حارسه الاحتياطي البشير بن سعيد إلا وكان هذا الأخير في مستوى الانتظارات وقدم المردود المنتظر منه ليؤكد بذلك أنه حارس المستقبل في المستقبل.
بن سعيد ساهم في ترشح فريقه لربع نهائي الكأس من الملاسين رغم الاصابة وقدم المطلوب منه في المتلوي رغم الهزيمة وهو ما ينبىء بميلاد حارس كبير إذا ما واصل العمل الجاد والمركز وقد يواصل الاطار الفني التعويل على خدماته كحارس أول في اللقاءات القادمة تشجيعا له على مزيد البروز واكتساب الخبرة.
ملف البقاء
لئن خسر أبناء مرسي محمود فرصة حسم مسألة البقاء أول أمس في مواجهة نجم المتلوي وانقادوا للهزيمة فإن الرغبة جامحة من قبل ألأسرة الموسعة للجليزة في غلق هذا في الملف خلال اللقاء القادم ضد النادي الصفاقسي والانكباب على باقي مشوار الكأس للذهاب أبعد ما يمكن ولم لا المراهنة على اللقب خاصة إذا ما ساعدت قرعة الدورين القادمين على ذلك.
عودة
ستشهد تشكيلة فريق مستقبل قابس في دربي الجنوب الذي سيجمعها بالنادي الصفاقسي نهاية الأسبوع القادم عودة جماعية للاعبين المعاقبين على خلفية دربي قابس ويهم الأمر حليم الدراجي ومروان السعيدي وصدام بن عزيزة ونضال سعيد لتكون التشكيلة شبه مثالية في مواجهة الكتيبة الصفاقسية.

رؤوف عزيز
تقرؤون أيضا
أخبار شبيبة القيروان.. الأزمة تتعمّق و رحيل القادري متوقّع
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
متى ستنتهي أزمة الشبيبة ؟ سؤال أصبح مطروحا بشدة في الشارع الرياضي القيرواني هذه الأيام خاصة وان بوادر...
المزيد >>
أخبــــار اتحاد بن قردان.. انطلاق رحلة الكونغو وتذمّر من تعامل مسؤولي الشبيبة
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
انقاد الاتحاد الى هزيمة جاءت هذه المرة امام الشبيبة القيراونية في مباراة قدم فيها زملاء ياسين بوفالغة مستوى...
المزيد >>
أخبار الترجي الرياضي .. شاونا اكتشاف وبن يحيى لا يعترف بالنجومية
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
عاد الترجي بانتصار ثمين من المنستير بهدف لصفر وقعه المهاجم طه ياسين الخنيسي في لقاء لم يكتب له ان ينتهي في...
المزيد >>
أخبار النادي الصفاقسي.. تفاعل كبير مع رسالة النجم وتساؤلات عن سرّ اقصاء شوّاط
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
بعد كرم الضيافة وحسن القبول والاستقبال الرائع الذي وجده وفد النجم الساحلي يوم الخميس الماضي بصفاقس بمناسبة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
كرة القدم
أخبار مستقبل قابس.. بن سعيد متألّق وعودة جماعية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

في كل مرة استنجد فريق مستقبل قابس بخدمات حارسه الاحتياطي البشير بن سعيد إلا وكان هذا الأخير في مستوى الانتظارات وقدم المردود المنتظر منه ليؤكد بذلك أنه حارس المستقبل في المستقبل.
بن سعيد ساهم في ترشح فريقه لربع نهائي الكأس من الملاسين رغم الاصابة وقدم المطلوب منه في المتلوي رغم الهزيمة وهو ما ينبىء بميلاد حارس كبير إذا ما واصل العمل الجاد والمركز وقد يواصل الاطار الفني التعويل على خدماته كحارس أول في اللقاءات القادمة تشجيعا له على مزيد البروز واكتساب الخبرة.
ملف البقاء
لئن خسر أبناء مرسي محمود فرصة حسم مسألة البقاء أول أمس في مواجهة نجم المتلوي وانقادوا للهزيمة فإن الرغبة جامحة من قبل ألأسرة الموسعة للجليزة في غلق هذا في الملف خلال اللقاء القادم ضد النادي الصفاقسي والانكباب على باقي مشوار الكأس للذهاب أبعد ما يمكن ولم لا المراهنة على اللقب خاصة إذا ما ساعدت قرعة الدورين القادمين على ذلك.
عودة
ستشهد تشكيلة فريق مستقبل قابس في دربي الجنوب الذي سيجمعها بالنادي الصفاقسي نهاية الأسبوع القادم عودة جماعية للاعبين المعاقبين على خلفية دربي قابس ويهم الأمر حليم الدراجي ومروان السعيدي وصدام بن عزيزة ونضال سعيد لتكون التشكيلة شبه مثالية في مواجهة الكتيبة الصفاقسية.

رؤوف عزيز
تقرؤون أيضا
أخبار شبيبة القيروان.. الأزمة تتعمّق و رحيل القادري متوقّع
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
متى ستنتهي أزمة الشبيبة ؟ سؤال أصبح مطروحا بشدة في الشارع الرياضي القيرواني هذه الأيام خاصة وان بوادر...
المزيد >>
أخبــــار اتحاد بن قردان.. انطلاق رحلة الكونغو وتذمّر من تعامل مسؤولي الشبيبة
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
انقاد الاتحاد الى هزيمة جاءت هذه المرة امام الشبيبة القيراونية في مباراة قدم فيها زملاء ياسين بوفالغة مستوى...
المزيد >>
أخبار الترجي الرياضي .. شاونا اكتشاف وبن يحيى لا يعترف بالنجومية
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
عاد الترجي بانتصار ثمين من المنستير بهدف لصفر وقعه المهاجم طه ياسين الخنيسي في لقاء لم يكتب له ان ينتهي في...
المزيد >>
أخبار النادي الصفاقسي.. تفاعل كبير مع رسالة النجم وتساؤلات عن سرّ اقصاء شوّاط
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
بعد كرم الضيافة وحسن القبول والاستقبال الرائع الذي وجده وفد النجم الساحلي يوم الخميس الماضي بصفاقس بمناسبة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 03 مارس 2018 جريدة الشروق ليوم الأحد 04 مارس 2018 النجم الساحلي يرد على البلاغ الاخير لجامعة كرة القدم الحكومة تعلق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بشركة... الخبيرة الدولية في التغذية فاطمة بن حفصة في ذمّة الله ... عاجل: رشاد بالطيب خلفا للدبابي على راس الادارة العامة... السليطي: قضية أحداث بن قردان الارهابية استوفت جميع طرق... قصر سعود الفيصل معروض للبيع بسعر خيالي(صور)
﻿