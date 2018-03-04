أخبار مستقبل قابس.. بن سعيد متألّق وعودة جماعية

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في كل مرة استنجد فريق مستقبل قابس بخدمات حارسه الاحتياطي البشير بن سعيد إلا وكان هذا الأخير في مستوى الانتظارات وقدم المردود المنتظر منه ليؤكد بذلك أنه حارس المستقبل في المستقبل.
بن سعيد ساهم في ترشح فريقه لربع نهائي الكأس من الملاسين رغم الاصابة وقدم المطلوب منه في المتلوي رغم الهزيمة وهو ما ينبىء بميلاد حارس كبير إذا ما واصل العمل الجاد والمركز وقد يواصل الاطار الفني التعويل على خدماته كحارس أول في اللقاءات القادمة تشجيعا له على مزيد البروز واكتساب الخبرة.
ملف البقاء
لئن خسر أبناء مرسي محمود فرصة حسم مسألة البقاء أول أمس في مواجهة نجم المتلوي وانقادوا للهزيمة فإن الرغبة جامحة من قبل ألأسرة الموسعة للجليزة في غلق هذا في الملف خلال اللقاء القادم ضد النادي الصفاقسي والانكباب على باقي مشوار الكأس للذهاب أبعد ما يمكن ولم لا المراهنة على اللقب خاصة إذا ما ساعدت قرعة الدورين القادمين على ذلك.
عودة
ستشهد تشكيلة فريق مستقبل قابس في دربي الجنوب الذي سيجمعها بالنادي الصفاقسي نهاية الأسبوع القادم عودة جماعية للاعبين المعاقبين على خلفية دربي قابس ويهم الأمر حليم الدراجي ومروان السعيدي وصدام بن عزيزة ونضال سعيد لتكون التشكيلة شبه مثالية في مواجهة الكتيبة الصفاقسية.
في كل مرة استنجد فريق مستقبل قابس بخدمات حارسه الاحتياطي البشير بن سعيد إلا وكان هذا الأخير في مستوى الانتظارات وقدم المردود المنتظر منه ليؤكد بذلك أنه حارس المستقبل في المستقبل.
بن سعيد ساهم في ترشح فريقه لربع نهائي الكأس من الملاسين رغم الاصابة وقدم المطلوب منه في المتلوي رغم الهزيمة وهو ما ينبىء بميلاد حارس كبير إذا ما واصل العمل الجاد والمركز وقد يواصل الاطار الفني التعويل على خدماته كحارس أول في اللقاءات القادمة تشجيعا له على مزيد البروز واكتساب الخبرة.
ملف البقاء
لئن خسر أبناء مرسي محمود فرصة حسم مسألة البقاء أول أمس في مواجهة نجم المتلوي وانقادوا للهزيمة فإن الرغبة جامحة من قبل ألأسرة الموسعة للجليزة في غلق هذا في الملف خلال اللقاء القادم ضد النادي الصفاقسي والانكباب على باقي مشوار الكأس للذهاب أبعد ما يمكن ولم لا المراهنة على اللقب خاصة إذا ما ساعدت قرعة الدورين القادمين على ذلك.
عودة
ستشهد تشكيلة فريق مستقبل قابس في دربي الجنوب الذي سيجمعها بالنادي الصفاقسي نهاية الأسبوع القادم عودة جماعية للاعبين المعاقبين على خلفية دربي قابس ويهم الأمر حليم الدراجي ومروان السعيدي وصدام بن عزيزة ونضال سعيد لتكون التشكيلة شبه مثالية في مواجهة الكتيبة الصفاقسية.
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018