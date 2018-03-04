أخبار مستقبل قابس.. بن سعيد متألّق وعودة جماعية

في كل مرة استنجد فريق مستقبل قابس بخدمات حارسه الاحتياطي البشير بن سعيد إلا وكان هذا الأخير في مستوى الانتظارات وقدم المردود المنتظر منه ليؤكد بذلك أنه حارس المستقبل في المستقبل.

بن سعيد ساهم في ترشح فريقه لربع نهائي الكأس من الملاسين رغم الاصابة وقدم المطلوب منه في المتلوي رغم الهزيمة وهو ما ينبىء بميلاد حارس كبير إذا ما واصل العمل الجاد والمركز وقد يواصل الاطار الفني التعويل على خدماته كحارس أول في اللقاءات القادمة تشجيعا له على مزيد البروز واكتساب الخبرة.

ملف البقاء

لئن خسر أبناء مرسي محمود فرصة حسم مسألة البقاء أول أمس في مواجهة نجم المتلوي وانقادوا للهزيمة فإن الرغبة جامحة من قبل ألأسرة الموسعة للجليزة في غلق هذا في الملف خلال اللقاء القادم ضد النادي الصفاقسي والانكباب على باقي مشوار الكأس للذهاب أبعد ما يمكن ولم لا المراهنة على اللقب خاصة إذا ما ساعدت قرعة الدورين القادمين على ذلك.

عودة

ستشهد تشكيلة فريق مستقبل قابس في دربي الجنوب الذي سيجمعها بالنادي الصفاقسي نهاية الأسبوع القادم عودة جماعية للاعبين المعاقبين على خلفية دربي قابس ويهم الأمر حليم الدراجي ومروان السعيدي وصدام بن عزيزة ونضال سعيد لتكون التشكيلة شبه مثالية في مواجهة الكتيبة الصفاقسية.





رؤوف عزيز