النجم يصدر بلاغا ناريا.. الجامعة أصبحت «شريكا متواطئا» مع المنظومة الفاسدة

أصدر النجم الرياضي الساحلي عشية أمس بلاغا ناريا رد فيه على البلاغ الصادر يوم الجمعة الماضي عن جامعة كرة القدم والمتعلق بفحوى الاستماع الى مباراة الكلاسيكو التي جمعت الترجي والنجم في رادس.

النجم استغرب محاولات التأثير على سير القضية التي رفعها الى العدالة مؤكدا في الوقت نفسه أنه ذاهب في مسار مقاومة الفساد الى النهاية محليا ودوليا وتعميما للفائدة هذا هو النص الكامل للبلاغ :

«رغم تحفظ جمعية النجم الرياضي الساحلي في بلاغها الأخير من الناحية الشكلية على طريقة تعامل الجامعة مع منظوريها في إصدار المراسلات والبلاغات فيبدو أن المكتب الجامعي مصر على سياسة الهروب إلى الأمام بتمسكه بنفس الشكليات.

وحيث أن ملف الشكاية التي قدمها النجم الرياضي الساحلي قد تعهدت به النيابة العمومية كما تعلم ذلك الجامعة والرأي العام الرياضي وبالتالي فان البلاغ يعتبر إصرارا من المكتب الجامعي على التدخل في شؤون القضاء ومحاولة منه للتأثير عليه من خلال الخوض في تفاصيل ذات أهمية قصوى في مسار الشكاية دون القيام بإجراءات عملية من شأنها إثبات حسن نية الجامعة في تعاملها مع الملف بصفة جدّية والاقتصار على مجرد تصريحات المشتكى بهم وكأنها حقيقة مطلقة دون انتظار نتيجة التساخير الضرورية التي طالب بها النجم الرياضي الساحلي والتي لا يمكن بتاتا التمكن منها إلاّ باللجوء إلى أجهزة الدولة مرورا بالنيابة العمومية. وحيث أن استدعاء المشتكى بهم من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم للحصول على تصريحات سبق لهم ذكرها في وسائل الإعلام المختلفة ودون أن تكون مدعّمة بأدلّة لرفع الشبهة بصفة قاطعة لا يمـثل أي إضافة إلى الملـف بل هـو محاولة يائسة لاستبـلاه الرأي العام الرياضي وتعويم الملف ومجرّد مسرحية سيئة الإخراج ويجعـل بلاغ الجامعة غـير ذي جـدوى وإشارة لطـمأنـة الأذرعة الفاسدة داخل وخارج هياكـلها والتقليل من جديّة ووجاهة القضيّة التّي رفعها النجم الريّاضي الساحلي. كما يعبّر النجم الرياضي الساحلي عن استغرابه من عدم استدعاء أشخاص فاعلين في الإدارة الوطـنيـة للتحكـيم ومن خارجها يعـرفـهم القـاصي والداني ويقـع تـشريـكهـم في اتخـاذ القـرارات والتعيينات ويتصلون بالحكام بسبب وبغير سبب وإن دل ذلك على شيء فهو يدل على أن الجامعة لا تبحث عن حلّ جذري بل تحاول الخروج من هذا المأزق دون وضع الأصبع على مكامن الداء.

إن هذا الموقف السلبي للجامعة في التعامل مع هذا الملف المصيري لكرة القدم التونسية يعطي الأعذار الكافية والضرورية لبعض الحكام ومساعديهم لتبريـر أخطائهم على أساس أخطاء تقديـرية على غـرار ما حصل في العديد من المباريات وآخرها ما جدَ أمس في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير عشيّة صدور بلاغ الجامعة وهو بمثابة صكّ على بياض وحصانة للمنظومة الفاسدة للتمادي في نفس المنهج المضّر بسمعة كرة القدم التونسية والذّي يهدّد السلم الإجتماعي في البلاد.

كما نؤكّد أنّ ردود الجامعة التونسية لكرة القدم تزيد جمعية النجم الرياضي الساحلي إصرارا على المضي قدما بهذا الملف على جميع الواجهات المتاحة وطنيا ودوليا وذلك لمصلحة كرة القدم التونسية وقناعة بأنّ الجامعـة وهـياكـلها أصبحـت عاجـزة عن إصلاح مـنظـومة فـاسـدة تغـلغلت وتمكّنت من خيوط اللعبة إلى حدّ اليقين بأنّ الجامعة أصبحت شريكا متواطئا معها وذلك من خلال مواقفها السلبية في التعاطي مع هذا الموضوع.

نحن للفساد مقاومون

مكتب الإعلام بالنجم الرياضي الساحلي»