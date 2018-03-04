سيبقيه على البنك الى نهاية الموسم.. مرسيليا يخطّط للتخلص من عبد النور

أكدت مصادر اعلامية فرنسية ان اولمبيك مرسيليا قرر عدم الاحتفاظ بالمدافع الدولي أيمن عبد النور بسبب ضعف المردود الذي يقدمه هذا الموسم.

ولعب عبد النور الى حد الان 13 مباراة مع مرسيليا فيما ينص عقد الاعارة من فالنسيا الاسباني على ان يشارك في 15 مباراة حتى يتسنى لمرسيليا الاحتفاظ به لموسم اضافي.

وحسب الصحافة الفرنسية يفكر فريق الجنوب الفرنسي جديا في عدم اشراك عبد النور حتى نهاية الموسم الحالي حتى يتجنب مسألة التمديد في استعارته لموسم ثان على التوالي.