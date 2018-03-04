أخبار النجم الساحلي .. الأحباء يساندون شرف الدين... ورسالة شكر الى الـ «سي آس آس»

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04 مارس 2018
في إطار رصد آخر تطوّرات الشكاية الجزائية في شبهة الفساد والتلاعب بنتيجة مقابلة كلاسيكو 15 فيفري الماضي التي تقدمت بها إدارة النجم الساحلي وانطلاقها في إعداد ملف لإيداعه لدى كل من رئاسة الحكومة ووزارة الشباب والرياضة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك إعداد ملف لتقديمه الى لجنة الاخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في خصوص التجاوزات الخطيرة التي حدثت في كرة القدم التونسية خلال الموسم الحالي والمواسم السابقة أكدت بعض المصادر أن التحقيقات الجارية كشفت ان حكما سابقا اضطلع بخطة رئيس لجنة المراقبين هو من اتصل بحكم كلاسيكو رادس كريم الخميري بين شوطي المباراة ومن المنتظر ان يشمله التحقيق خلال الايام القليلة القادمة.
الخميري يورّط نفسه
وفي سياق متصل أفادت مصادر اخرى بان جلسة الاستماع للحكم كريم الخميري يوم الثلاثاء الماضي والتي أشرف عليها حامد المغربي وعواز الطرابلسي وجمال بركات استغرقت 6 ساعات وهو ما يقيم الدليل ان المسألة متداخلة وأن شبهة المكالمة الهاتفية قائمة والا ما كانت هذه الجلسة لتدوم كل هذا الوقت بالرغم من انكار الجميع لوجود المكالمة الهاتفية بين شوطي الكلاسيكو وأن هاتف كريم الخميري لم يرن طوال يوم الخميس 15 فيفري المنقضي.
الضغوطات متواصلة
اصرار رئيس الجمعية رضا شرف الدين على الذهاب بعيدا في حربه المعلنة عن الفساد والفاسدين والتصدي لتجاوزات وخروقات وتلاعبات بعض الاطراف الفاعلة في كرة القدم التونسية جعله عرضة أكثر من ذي قبل للضغوطات من أجل اثناء الرجل عن تدويل القضية وعدم الذهاب بعيدا حتى على المستوى الداخلي. ولكي لا يتراجع ويفوّت فرصة الاطاحة بمنظومة الفساد والحفاظ على مصداقية الجمعية واصلت جماهير النجم الساحلي مساندتها المطلقة لرئيس النادي سواء نجح في حشد بقية رؤساء الأندية او ظل بمفرده.
رسالة شكر لإدارة السي.آس.آس
وجهت إدارة النجم الساحلي أول أمس رسالة شكر وامتنان لهيئة النادي الصفاقسي التي وفّرت كل الاسباب لإنجاح كلاسيكو الخميس الماضي وهو ما ترجم من خلال الاجواء الطيبة التي قطعت مع المظاهر السلبية التي شهدتها مواجهات السنوات الماضية ويذكر في ذات السياق ان المنصف خماخم رئيس السي.آس.آس أعلن عن مساندته لرئيس النجم الساحلي رضا شرف الدين في قضية الفساد المرفوعة ضد الجامعة.
في انتظار بلاتويونايتد
الى غاية نهار أمس لم تتلق إدارة النجم الساحلي معلومات حول وصول وفد فريق بلاتو يونايتد النيجيري لخوض مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة رابطة أبطال افريقيا.. من جهتهم بادر مسؤولو فريق جوهرة الساحل بإخطار الاتحاد الافريقي بتكتم الفريق النيجيري على موعد وصوله الى تونس.
في إطار رصد آخر تطوّرات الشكاية الجزائية في شبهة الفساد والتلاعب بنتيجة مقابلة كلاسيكو 15 فيفري الماضي التي تقدمت بها إدارة النجم الساحلي وانطلاقها في إعداد ملف لإيداعه لدى كل من رئاسة الحكومة ووزارة الشباب والرياضة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك إعداد ملف لتقديمه الى لجنة الاخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في خصوص التجاوزات الخطيرة التي حدثت في كرة القدم التونسية خلال الموسم الحالي والمواسم السابقة أكدت بعض المصادر أن التحقيقات الجارية كشفت ان حكما سابقا اضطلع بخطة رئيس لجنة المراقبين هو من اتصل بحكم كلاسيكو رادس كريم الخميري بين شوطي المباراة ومن المنتظر ان يشمله التحقيق خلال الايام القليلة القادمة.
الخميري يورّط نفسه
وفي سياق متصل أفادت مصادر اخرى بان جلسة الاستماع للحكم كريم الخميري يوم الثلاثاء الماضي والتي أشرف عليها حامد المغربي وعواز الطرابلسي وجمال بركات استغرقت 6 ساعات وهو ما يقيم الدليل ان المسألة متداخلة وأن شبهة المكالمة الهاتفية قائمة والا ما كانت هذه الجلسة لتدوم كل هذا الوقت بالرغم من انكار الجميع لوجود المكالمة الهاتفية بين شوطي الكلاسيكو وأن هاتف كريم الخميري لم يرن طوال يوم الخميس 15 فيفري المنقضي.
الضغوطات متواصلة
اصرار رئيس الجمعية رضا شرف الدين على الذهاب بعيدا في حربه المعلنة عن الفساد والفاسدين والتصدي لتجاوزات وخروقات وتلاعبات بعض الاطراف الفاعلة في كرة القدم التونسية جعله عرضة أكثر من ذي قبل للضغوطات من أجل اثناء الرجل عن تدويل القضية وعدم الذهاب بعيدا حتى على المستوى الداخلي. ولكي لا يتراجع ويفوّت فرصة الاطاحة بمنظومة الفساد والحفاظ على مصداقية الجمعية واصلت جماهير النجم الساحلي مساندتها المطلقة لرئيس النادي سواء نجح في حشد بقية رؤساء الأندية او ظل بمفرده.
رسالة شكر لإدارة السي.آس.آس
وجهت إدارة النجم الساحلي أول أمس رسالة شكر وامتنان لهيئة النادي الصفاقسي التي وفّرت كل الاسباب لإنجاح كلاسيكو الخميس الماضي وهو ما ترجم من خلال الاجواء الطيبة التي قطعت مع المظاهر السلبية التي شهدتها مواجهات السنوات الماضية ويذكر في ذات السياق ان المنصف خماخم رئيس السي.آس.آس أعلن عن مساندته لرئيس النجم الساحلي رضا شرف الدين في قضية الفساد المرفوعة ضد الجامعة.
في انتظار بلاتويونايتد
الى غاية نهار أمس لم تتلق إدارة النجم الساحلي معلومات حول وصول وفد فريق بلاتو يونايتد النيجيري لخوض مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة رابطة أبطال افريقيا.. من جهتهم بادر مسؤولو فريق جوهرة الساحل بإخطار الاتحاد الافريقي بتكتم الفريق النيجيري على موعد وصوله الى تونس.
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018