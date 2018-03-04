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يوم الأحد 04 مارس 2018
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أخبار النجم الساحلي .. الأحباء يساندون شرف الدين... ورسالة شكر الى الـ «سي آس آس»
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كرة القدم
أخبار النجم الساحلي .. الأحباء يساندون شرف الدين... ورسالة شكر الى الـ «سي آس آس»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

في إطار رصد آخر تطوّرات الشكاية الجزائية في شبهة الفساد والتلاعب بنتيجة مقابلة كلاسيكو 15 فيفري الماضي التي تقدمت بها إدارة النجم الساحلي وانطلاقها في إعداد ملف لإيداعه لدى كل من رئاسة الحكومة ووزارة الشباب والرياضة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك إعداد ملف لتقديمه الى لجنة الاخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في خصوص التجاوزات الخطيرة التي حدثت في كرة القدم التونسية خلال الموسم الحالي والمواسم السابقة أكدت بعض المصادر أن التحقيقات الجارية كشفت ان حكما سابقا اضطلع بخطة رئيس لجنة المراقبين هو من اتصل بحكم كلاسيكو رادس كريم الخميري بين شوطي المباراة ومن المنتظر ان يشمله التحقيق خلال الايام القليلة القادمة.
الخميري يورّط نفسه
وفي سياق متصل أفادت مصادر اخرى بان جلسة الاستماع للحكم كريم الخميري يوم الثلاثاء الماضي والتي أشرف عليها حامد المغربي وعواز الطرابلسي وجمال بركات استغرقت 6 ساعات وهو ما يقيم الدليل ان المسألة متداخلة وأن شبهة المكالمة الهاتفية قائمة والا ما كانت هذه الجلسة لتدوم كل هذا الوقت بالرغم من انكار الجميع لوجود المكالمة الهاتفية بين شوطي الكلاسيكو وأن هاتف كريم الخميري لم يرن طوال يوم الخميس 15 فيفري المنقضي.
الضغوطات متواصلة
اصرار رئيس الجمعية رضا شرف الدين على الذهاب بعيدا في حربه المعلنة عن الفساد والفاسدين والتصدي لتجاوزات وخروقات وتلاعبات بعض الاطراف الفاعلة في كرة القدم التونسية جعله عرضة أكثر من ذي قبل للضغوطات من أجل اثناء الرجل عن تدويل القضية وعدم الذهاب بعيدا حتى على المستوى الداخلي. ولكي لا يتراجع ويفوّت فرصة الاطاحة بمنظومة الفساد والحفاظ على مصداقية الجمعية واصلت جماهير النجم الساحلي مساندتها المطلقة لرئيس النادي سواء نجح في حشد بقية رؤساء الأندية او ظل بمفرده.
رسالة شكر لإدارة السي.آس.آس
وجهت إدارة النجم الساحلي أول أمس رسالة شكر وامتنان لهيئة النادي الصفاقسي التي وفّرت كل الاسباب لإنجاح كلاسيكو الخميس الماضي وهو ما ترجم من خلال الاجواء الطيبة التي قطعت مع المظاهر السلبية التي شهدتها مواجهات السنوات الماضية ويذكر في ذات السياق ان المنصف خماخم رئيس السي.آس.آس أعلن عن مساندته لرئيس النجم الساحلي رضا شرف الدين في قضية الفساد المرفوعة ضد الجامعة.
في انتظار بلاتويونايتد
الى غاية نهار أمس لم تتلق إدارة النجم الساحلي معلومات حول وصول وفد فريق بلاتو يونايتد النيجيري لخوض مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة رابطة أبطال افريقيا.. من جهتهم بادر مسؤولو فريق جوهرة الساحل بإخطار الاتحاد الافريقي بتكتم الفريق النيجيري على موعد وصوله الى تونس.

محمد باللطيفة
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كرة القدم
أخبار النجم الساحلي .. الأحباء يساندون شرف الدين... ورسالة شكر الى الـ «سي آس آس»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

في إطار رصد آخر تطوّرات الشكاية الجزائية في شبهة الفساد والتلاعب بنتيجة مقابلة كلاسيكو 15 فيفري الماضي التي تقدمت بها إدارة النجم الساحلي وانطلاقها في إعداد ملف لإيداعه لدى كل من رئاسة الحكومة ووزارة الشباب والرياضة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك إعداد ملف لتقديمه الى لجنة الاخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في خصوص التجاوزات الخطيرة التي حدثت في كرة القدم التونسية خلال الموسم الحالي والمواسم السابقة أكدت بعض المصادر أن التحقيقات الجارية كشفت ان حكما سابقا اضطلع بخطة رئيس لجنة المراقبين هو من اتصل بحكم كلاسيكو رادس كريم الخميري بين شوطي المباراة ومن المنتظر ان يشمله التحقيق خلال الايام القليلة القادمة.
الخميري يورّط نفسه
وفي سياق متصل أفادت مصادر اخرى بان جلسة الاستماع للحكم كريم الخميري يوم الثلاثاء الماضي والتي أشرف عليها حامد المغربي وعواز الطرابلسي وجمال بركات استغرقت 6 ساعات وهو ما يقيم الدليل ان المسألة متداخلة وأن شبهة المكالمة الهاتفية قائمة والا ما كانت هذه الجلسة لتدوم كل هذا الوقت بالرغم من انكار الجميع لوجود المكالمة الهاتفية بين شوطي الكلاسيكو وأن هاتف كريم الخميري لم يرن طوال يوم الخميس 15 فيفري المنقضي.
الضغوطات متواصلة
اصرار رئيس الجمعية رضا شرف الدين على الذهاب بعيدا في حربه المعلنة عن الفساد والفاسدين والتصدي لتجاوزات وخروقات وتلاعبات بعض الاطراف الفاعلة في كرة القدم التونسية جعله عرضة أكثر من ذي قبل للضغوطات من أجل اثناء الرجل عن تدويل القضية وعدم الذهاب بعيدا حتى على المستوى الداخلي. ولكي لا يتراجع ويفوّت فرصة الاطاحة بمنظومة الفساد والحفاظ على مصداقية الجمعية واصلت جماهير النجم الساحلي مساندتها المطلقة لرئيس النادي سواء نجح في حشد بقية رؤساء الأندية او ظل بمفرده.
رسالة شكر لإدارة السي.آس.آس
وجهت إدارة النجم الساحلي أول أمس رسالة شكر وامتنان لهيئة النادي الصفاقسي التي وفّرت كل الاسباب لإنجاح كلاسيكو الخميس الماضي وهو ما ترجم من خلال الاجواء الطيبة التي قطعت مع المظاهر السلبية التي شهدتها مواجهات السنوات الماضية ويذكر في ذات السياق ان المنصف خماخم رئيس السي.آس.آس أعلن عن مساندته لرئيس النجم الساحلي رضا شرف الدين في قضية الفساد المرفوعة ضد الجامعة.
في انتظار بلاتويونايتد
الى غاية نهار أمس لم تتلق إدارة النجم الساحلي معلومات حول وصول وفد فريق بلاتو يونايتد النيجيري لخوض مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة رابطة أبطال افريقيا.. من جهتهم بادر مسؤولو فريق جوهرة الساحل بإخطار الاتحاد الافريقي بتكتم الفريق النيجيري على موعد وصوله الى تونس.

محمد باللطيفة
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خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...
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