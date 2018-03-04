بعد أن كسب 180 نقطة وبلغ المركز 84 عالميا .. الجزيري يغادر بطولة دبي للتنس مرفوع الرأس

توقفت مُغامرة مالك الجزيري، ببطولة دبي المفتوحة للتنس، بعدما خرج من الدور نصف النهائي، يوم الجمعة.

وانهزم الجزيري، أمام الإسباني روبرتو باوتيستا، المصنف 23 عالميًا، بمجموعتين دون رد، بعد ساعة، و19 دقيقة من اللعب.

ونجح باوتيستا، في أن يفوز بالمجموعة الأولى بنتيجة (6-3)، وفي المجموعة الثانية تقدم الجزيري (4-1)، قبل أن ينتفض باوتيستا ويفوز بـ 5 أشواط متتالية، ويحسم المجموعة (6-4)

ورغم خروج الجزيري، إلا أنه حقق إنجازًا كبيرًا بالوصول لنصف نهائي البطولة، مما مكنه من كسب 180 نقطة، ستجعله يقفز للمركز 84 عالميًا.

وحضر المواجهة، أعداد غفيرة من الجماهير، وخاصة الجالية العربية بدبي، التي ساندت الجزيري خلال اللقاء.