الجلسة العامة الخارقة للعادة للافريقي.. دعوة لمقاضاة الرياحي والجلسة الانتخابية يوم 27 ماي

عقد النادي الإفريقي يوم أمس جلسته العامة الخارقة للعادة والتي أوفت بوعودها على عديد الأصعدة وأكّد خلالها أنصار الأحمر والأبيض ومنخرطوه استعدادهم اللامشروط للذود عن مصلحة الفريق والدفاع عنه.

منخرطو نادي باب الجديد الذين سجلوا حضورهم بدار الجامعات الرياضية بالمنزه وبلغ عددهم 166 منخرطا من بين 488 منخرطا اقتطعوا انخراطاتهم قبل جلسة 12 نوفمبر ورغم عدم توفّر النّصاب إلا أن الجلسة دارت بشكل طبيعي إعمالا لنصّ الفصل 32 الذي يؤكد سلامة مجرياتها مهما كان عدد الحضور باعتبار أنها جلسة معادة.

الزاهي يفشل من جديد

مني لطفي الزاهي ولجنته بفشل ذريع حيث رفض الأحباء المصادقة على مشروع القانون الأساسي رغم كل المحاولات التي قام بها إلى الاتصال بالأحباء والتنقل بين المقاهي لإقناعهم بجدواه.

الفشل ليس غريبا على الزاهي الذي عجز في 2009 و2012 عن تمرير تعصّبه و»عقده التسييرية» من خلال النصوص وها أنّه يعرف نفس المصير مرة ثالثة لأن الجماهير ليست مجموعات من الحمقى يمكن أن يتلاعب بهم.

جلسة تنقيح القانون الأساسي أجلّت لمرة ثالثة وتمّ الاختيار على موعد غرة ماي وهو يوم ثلاثاء وكأن الزاهي قد بحث من هذا التاريخ عن تمرير مشروعه الاقصائي ولكنه سيفشل من جديد كالعادة.

حمودية يتعهّد

وافق أنصار النادي الإفريقي ومنخرطوه على منح الثقة للهيئة التسييرية لمواصلة مهامها إلى غاية نهاية الموسم وهو قرار كان منتظرا خصوصا بعد النجاحات التي حققتها منذ توليها تسيير الفريق.

الهيئة التسييرية تحظى اليوم بإجماع كبير داخل عائلة الإفريقي وحتى الذين وجهوا لها بعض الانتقادات لتصويب المسار باتوا اليوم في صفّها دعما ومساندة لها.

إلى ذلك كان مروان حمودية عند مستوى ثقة الأنصار حيث تعهّد بأن لا يترشح لرئاسة الفريق بعد نهاية الموسم تماما كما هو الشأن لأعضاء هيئته الأمر الذي جلب له احترام الحضور بما أن تعهّدا مماثلا لم يكن ليفرض عليه لكنه اختاره طوعا وهو ما يحسب له.

استحقاقات نهاية الموسم

بعد تمديد الثقة في الهيئة التسييرية لتواصل مهامها إلى نهاية الموسم تقرر رسميا أن تنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة في حلقتها الثالثة يوم غرة ماي.

كما تم تحديد تاريخ 27 ماي كموعد لانعقاد الجلسة العامة الانتخابية في حين سيكون غلق باب الترشحات يوم 5 ماي.

تحديد المواعيد الرسمية للجلسات العامة منح الفريق خارطة طريق واضحة فالمعنيون بالرئاسة سيكون لديهم الوقت الكافي لإعداد قائماتهم وبرامجهم.

ديون الإفريقي

قدمت الهيئة التسييرية القوائم المالية عن فترة رئاسة سليم الرياحي وهو ما ترك صدمة لدى الأحباء عن الخراب الذي خلّفه الرئيس السابق عند رحيله.

الرياحي خلّف وراءه ديونا بقيمة جملية تناهز 95.555.220 مليون دينار من بينها 63.894.000 مليون دينار لفائدته أما البقية فتمثّل أحكاما صادرة عن الفيفا والجامعة التونسية لكرة القدم فضلا عن ديون اللاعبين والعملة.

من جهة أخرى أعلنت الهيئة التسييرية عن وجود أحكام باتة من الفيفا بقيمة 4.258.810 دينار سيتوجب على الفريق سدادها في الأسابيع المقبلة تفاديا للعقوبات بسحب النقاط.

غموض وفساد

أكد عضو الهيئة التسييرية حامد مبارك وجود خروقات بالجملة في فترة سليم الرياحي خلال تناوله للكلمة في الجلسة حيث أكد أن بعض الأرقام المقدمة من الرئيس السابق لا وثائق قانونية تثبتها متحدثا عن وجود مبلغ يزيد عن 11 مليون دينار يشدد الرياحي على أنها أنفقت في ندوات ونقل وإقامات وهو ما أثار سخرية الحاضرين.

كما تمّ الحديث أيضا عن العقد مع أوريدو وكيفية استئثار الشركة (CA MOBILE) التي أنشأها الرياحي بعائدات عقد الاستشهار بالإضافة إلى طرح ملف المغازة التي بلغت عائداتها هذا الموسم 150 ألف دينار.

وعلاوة عن الملفات تم التطرّق إلى ملف تحويلات الصفقات حيث أكد مراقب الحسابات أن صفقتي بسام الصرارفي وأبوبكر ديارا تمتّا بطرق ملتوية فيما أكد حامد مبارك أن عائدات صفقة الصرارفي مرت إلى حسابات شركة «سيا موبيل»؟

وشدد مراقب الحسابات على أنه وجد العديد من التحويلات مجهولة الوجهة ولم يجد أي وثائق تخصها كما لم يتوفر أي أثر كتابي لجملة مداخيل مباراة النادي الإفريقي ونادي باريس سان جرمان الفرنسي.

وفي سياق متصل تم التأكيد خلال الجلسة بأن الرياحي لم يكمل الإجراءات الإدارية لتسجيل حافلة النادي الإفريقي باسم النادي والتي لا تزال وضعيتها غامضة كذلك وتحوم حولها شبهات فساد.

مصادقة على مقاضاة الرياحي

بعد تعداد الفظاعات التي ارتكبها سليم الرياحي في فترة رئاسته صوّت أحباء النادي الإفريقي على تتبّعه عدليا من أجل ضمان حقوق الفريق.

الرياحي سترفع ضده قضايا من أجل تحويل وجهة أموال وخيانة مؤتمن وغيرها من القضايا وهو المصير الطبيعي لكل من أضرّ بالإفريقي كما تمّ اقتراح فصل قانوني للجلسة العامة الخارقة للعادة يقضي بحرمان كل من تمت مقاضاته من أجل اختلاسات بأن لا يترشح لأية خطة في النادي مستقبلا.

من جهة أخرى سيتم رفع قضيّة عدلية ضد شركة الرياحي «سيا موبيل»لإنهاء العقد الذي يربطها بأوريدو بالتوازي مع إنشاء شركة أخرى وصياغة عقد جديد مع أوريدو تعود بمقتضاه العائدات لفائدة الإفريقي بعد أن كان الرياحي يستأثر بها لنفسه.





محمد عبدلي