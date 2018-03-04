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يوم الأحد 04 مارس 2018
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أخبار النادي الصفاقسي.. تفاعل كبير مع رسالة النجم وتساؤلات عن سرّ اقصاء شوّاط
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كرة القدم
أخبار النادي الصفاقسي.. تفاعل كبير مع رسالة النجم وتساؤلات عن سرّ اقصاء شوّاط
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

بعد كرم الضيافة وحسن القبول والاستقبال الرائع الذي وجده وفد النجم الساحلي يوم الخميس الماضي بصفاقس بمناسبة مباراة «الكلاسيكو» التي جمعت النادي الصفاقسي بفريق جوهرة الساحل وبعد الحركة المتميزة التي قام بها رئيس النادي المنصف خماخم لما أصر في نهاية المباراة على الدخول لحجرة ملابس النجم وهنأ اللاعبين والمسؤولين بالانتصار وصلت لإدارة النادي الصفاقسي رسالة شكر ممضاة من طرف رئيس النجم رضا شرف الدين طلب فيها تبليغ أصدق عبارات الشكر والامتنان لكل المسؤولين واللاعبين والاحباء على الاستقبال الرائع وعلى السلوك الحسن الذي وجده النجم الساحلي داخل الملعب وخارجه.
هذه الرسالة أثلجت صدور احباء النادي الصفاقسي الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه البادرة الطيبة التي فتحت باب المصالحة النهائية على مصراعيها .
من وراء «حرقان» شواط
بعد الوجه الشاحب الذي ظهر به خط هجوم النادي الصفاقسي امام النجم الساحلي وخاصة بعد تراجع مستوى اللاعبين الاجنبيين ايدو وندوي تذكر الاحباء المهاجم الشاب فراس شواط الذي كان المهاجم رقم واحد في مرحلة الذهاب لكن بعد الانتدابات الثمانية الجديدة في مرحلة الاياب تناسى الاطار الفني هذا المهاجم وكانت البداية مع المدرب لسعد الدريدي وسار على خطاه غازي الغرايري الذي تجاهله تماما والحال انه منضبطا وجاهزا فنيا وبدنيا فلماذا تم تجاهل هذا اللاعب ومن خطط لإبعاده؟
المطالبة برحيل بعض اللاعبين
مباراة النجم الساحلي يوم الخميس الماضي كشفت عيوب بعض اللاعبين الذين حسب الاحباء ليس لهم مكان في الفريق ومن المستحسن احالتهم على التقاعد واعطاء الفرصة للاعبين الشبان لأخذ المشعل عنهم حتى يكونوا جاهزين للموسم القادم ...الهيئة بدورها شاعرة بالوضع واعدت قائمة المغادرين في نهاية هذا الموسم ولكنها خيرت عدم مدنا بهذه القائمة في الوقت الراهن لتجنب وقعها النفساني على اللاعبين المعنيين.
غدا العودة للتمارين
منح المدرب غازي الغرايري اللاعبين راحة بثلاثة ايام بعد مباراة النجم الساحلي وستستأنف غدا المجموعة التمارين بملعب الطيب المهيري ابتداء من الساعة 15 و30 دقيقة وستتواصل التمارين على نفس النسق بمعدل حصة كل يوم الى غاية يوم الجمعة موعد تحول الفريق الى قابس لملاقاة يوم السبت القادم مستقبل قابس ابتداء من الساعة 14.
حمزة يونس يتألق في قطر
تألق اللاعب السابق للنادي الصفاقسي حمزة يونس في المباراة الاخيرة التي أجراها مع فريقه الجديد الأهلي القطري بتسجيله في أواخر المباراة هدف انتصار فريقه على نادي الخريطيات (3-2) لحساب الجولة 19 للبطولة القطرية ويذكر ان الهدف الاول للأهلي سجله زميله ياسين الشيخاوي.

نورالدين البكوش
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أخبار النادي الصفاقسي.. تفاعل كبير مع رسالة النجم وتساؤلات عن سرّ اقصاء شوّاط
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
بعد كرم الضيافة وحسن القبول والاستقبال الرائع الذي وجده وفد النجم الساحلي يوم الخميس الماضي بصفاقس بمناسبة...
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المزيد من الأخبار...
كرة القدم
أخبار النادي الصفاقسي.. تفاعل كبير مع رسالة النجم وتساؤلات عن سرّ اقصاء شوّاط
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

بعد كرم الضيافة وحسن القبول والاستقبال الرائع الذي وجده وفد النجم الساحلي يوم الخميس الماضي بصفاقس بمناسبة مباراة «الكلاسيكو» التي جمعت النادي الصفاقسي بفريق جوهرة الساحل وبعد الحركة المتميزة التي قام بها رئيس النادي المنصف خماخم لما أصر في نهاية المباراة على الدخول لحجرة ملابس النجم وهنأ اللاعبين والمسؤولين بالانتصار وصلت لإدارة النادي الصفاقسي رسالة شكر ممضاة من طرف رئيس النجم رضا شرف الدين طلب فيها تبليغ أصدق عبارات الشكر والامتنان لكل المسؤولين واللاعبين والاحباء على الاستقبال الرائع وعلى السلوك الحسن الذي وجده النجم الساحلي داخل الملعب وخارجه.
هذه الرسالة أثلجت صدور احباء النادي الصفاقسي الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه البادرة الطيبة التي فتحت باب المصالحة النهائية على مصراعيها .
من وراء «حرقان» شواط
بعد الوجه الشاحب الذي ظهر به خط هجوم النادي الصفاقسي امام النجم الساحلي وخاصة بعد تراجع مستوى اللاعبين الاجنبيين ايدو وندوي تذكر الاحباء المهاجم الشاب فراس شواط الذي كان المهاجم رقم واحد في مرحلة الذهاب لكن بعد الانتدابات الثمانية الجديدة في مرحلة الاياب تناسى الاطار الفني هذا المهاجم وكانت البداية مع المدرب لسعد الدريدي وسار على خطاه غازي الغرايري الذي تجاهله تماما والحال انه منضبطا وجاهزا فنيا وبدنيا فلماذا تم تجاهل هذا اللاعب ومن خطط لإبعاده؟
المطالبة برحيل بعض اللاعبين
مباراة النجم الساحلي يوم الخميس الماضي كشفت عيوب بعض اللاعبين الذين حسب الاحباء ليس لهم مكان في الفريق ومن المستحسن احالتهم على التقاعد واعطاء الفرصة للاعبين الشبان لأخذ المشعل عنهم حتى يكونوا جاهزين للموسم القادم ...الهيئة بدورها شاعرة بالوضع واعدت قائمة المغادرين في نهاية هذا الموسم ولكنها خيرت عدم مدنا بهذه القائمة في الوقت الراهن لتجنب وقعها النفساني على اللاعبين المعنيين.
غدا العودة للتمارين
منح المدرب غازي الغرايري اللاعبين راحة بثلاثة ايام بعد مباراة النجم الساحلي وستستأنف غدا المجموعة التمارين بملعب الطيب المهيري ابتداء من الساعة 15 و30 دقيقة وستتواصل التمارين على نفس النسق بمعدل حصة كل يوم الى غاية يوم الجمعة موعد تحول الفريق الى قابس لملاقاة يوم السبت القادم مستقبل قابس ابتداء من الساعة 14.
حمزة يونس يتألق في قطر
تألق اللاعب السابق للنادي الصفاقسي حمزة يونس في المباراة الاخيرة التي أجراها مع فريقه الجديد الأهلي القطري بتسجيله في أواخر المباراة هدف انتصار فريقه على نادي الخريطيات (3-2) لحساب الجولة 19 للبطولة القطرية ويذكر ان الهدف الاول للأهلي سجله زميله ياسين الشيخاوي.

نورالدين البكوش
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أخبار النادي الصفاقسي.. تفاعل كبير مع رسالة النجم وتساؤلات عن سرّ اقصاء شوّاط
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
بعد كرم الضيافة وحسن القبول والاستقبال الرائع الذي وجده وفد النجم الساحلي يوم الخميس الماضي بصفاقس بمناسبة...
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خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...
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