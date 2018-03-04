أخبار النادي الصفاقسي.. تفاعل كبير مع رسالة النجم وتساؤلات عن سرّ اقصاء شوّاط

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04 مارس 2018
بعد كرم الضيافة وحسن القبول والاستقبال الرائع الذي وجده وفد النجم الساحلي يوم الخميس الماضي بصفاقس بمناسبة مباراة «الكلاسيكو» التي جمعت النادي الصفاقسي بفريق جوهرة الساحل وبعد الحركة المتميزة التي قام بها رئيس النادي المنصف خماخم لما أصر في نهاية المباراة على الدخول لحجرة ملابس النجم وهنأ اللاعبين والمسؤولين بالانتصار وصلت لإدارة النادي الصفاقسي رسالة شكر ممضاة من طرف رئيس النجم رضا شرف الدين طلب فيها تبليغ أصدق عبارات الشكر والامتنان لكل المسؤولين واللاعبين والاحباء على الاستقبال الرائع وعلى السلوك الحسن الذي وجده النجم الساحلي داخل الملعب وخارجه.
هذه الرسالة أثلجت صدور احباء النادي الصفاقسي الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه البادرة الطيبة التي فتحت باب المصالحة النهائية على مصراعيها .
من وراء «حرقان» شواط
بعد الوجه الشاحب الذي ظهر به خط هجوم النادي الصفاقسي امام النجم الساحلي وخاصة بعد تراجع مستوى اللاعبين الاجنبيين ايدو وندوي تذكر الاحباء المهاجم الشاب فراس شواط الذي كان المهاجم رقم واحد في مرحلة الذهاب لكن بعد الانتدابات الثمانية الجديدة في مرحلة الاياب تناسى الاطار الفني هذا المهاجم وكانت البداية مع المدرب لسعد الدريدي وسار على خطاه غازي الغرايري الذي تجاهله تماما والحال انه منضبطا وجاهزا فنيا وبدنيا فلماذا تم تجاهل هذا اللاعب ومن خطط لإبعاده؟
المطالبة برحيل بعض اللاعبين
مباراة النجم الساحلي يوم الخميس الماضي كشفت عيوب بعض اللاعبين الذين حسب الاحباء ليس لهم مكان في الفريق ومن المستحسن احالتهم على التقاعد واعطاء الفرصة للاعبين الشبان لأخذ المشعل عنهم حتى يكونوا جاهزين للموسم القادم ...الهيئة بدورها شاعرة بالوضع واعدت قائمة المغادرين في نهاية هذا الموسم ولكنها خيرت عدم مدنا بهذه القائمة في الوقت الراهن لتجنب وقعها النفساني على اللاعبين المعنيين.
غدا العودة للتمارين
منح المدرب غازي الغرايري اللاعبين راحة بثلاثة ايام بعد مباراة النجم الساحلي وستستأنف غدا المجموعة التمارين بملعب الطيب المهيري ابتداء من الساعة 15 و30 دقيقة وستتواصل التمارين على نفس النسق بمعدل حصة كل يوم الى غاية يوم الجمعة موعد تحول الفريق الى قابس لملاقاة يوم السبت القادم مستقبل قابس ابتداء من الساعة 14.
حمزة يونس يتألق في قطر
تألق اللاعب السابق للنادي الصفاقسي حمزة يونس في المباراة الاخيرة التي أجراها مع فريقه الجديد الأهلي القطري بتسجيله في أواخر المباراة هدف انتصار فريقه على نادي الخريطيات (3-2) لحساب الجولة 19 للبطولة القطرية ويذكر ان الهدف الاول للأهلي سجله زميله ياسين الشيخاوي.
بعد كرم الضيافة وحسن القبول والاستقبال الرائع الذي وجده وفد النجم الساحلي يوم الخميس الماضي بصفاقس بمناسبة مباراة «الكلاسيكو» التي جمعت النادي الصفاقسي بفريق جوهرة الساحل وبعد الحركة المتميزة التي قام بها رئيس النادي المنصف خماخم لما أصر في نهاية المباراة على الدخول لحجرة ملابس النجم وهنأ اللاعبين والمسؤولين بالانتصار وصلت لإدارة النادي الصفاقسي رسالة شكر ممضاة من طرف رئيس النجم رضا شرف الدين طلب فيها تبليغ أصدق عبارات الشكر والامتنان لكل المسؤولين واللاعبين والاحباء على الاستقبال الرائع وعلى السلوك الحسن الذي وجده النجم الساحلي داخل الملعب وخارجه.
هذه الرسالة أثلجت صدور احباء النادي الصفاقسي الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه البادرة الطيبة التي فتحت باب المصالحة النهائية على مصراعيها .
من وراء «حرقان» شواط
بعد الوجه الشاحب الذي ظهر به خط هجوم النادي الصفاقسي امام النجم الساحلي وخاصة بعد تراجع مستوى اللاعبين الاجنبيين ايدو وندوي تذكر الاحباء المهاجم الشاب فراس شواط الذي كان المهاجم رقم واحد في مرحلة الذهاب لكن بعد الانتدابات الثمانية الجديدة في مرحلة الاياب تناسى الاطار الفني هذا المهاجم وكانت البداية مع المدرب لسعد الدريدي وسار على خطاه غازي الغرايري الذي تجاهله تماما والحال انه منضبطا وجاهزا فنيا وبدنيا فلماذا تم تجاهل هذا اللاعب ومن خطط لإبعاده؟
المطالبة برحيل بعض اللاعبين
مباراة النجم الساحلي يوم الخميس الماضي كشفت عيوب بعض اللاعبين الذين حسب الاحباء ليس لهم مكان في الفريق ومن المستحسن احالتهم على التقاعد واعطاء الفرصة للاعبين الشبان لأخذ المشعل عنهم حتى يكونوا جاهزين للموسم القادم ...الهيئة بدورها شاعرة بالوضع واعدت قائمة المغادرين في نهاية هذا الموسم ولكنها خيرت عدم مدنا بهذه القائمة في الوقت الراهن لتجنب وقعها النفساني على اللاعبين المعنيين.
غدا العودة للتمارين
منح المدرب غازي الغرايري اللاعبين راحة بثلاثة ايام بعد مباراة النجم الساحلي وستستأنف غدا المجموعة التمارين بملعب الطيب المهيري ابتداء من الساعة 15 و30 دقيقة وستتواصل التمارين على نفس النسق بمعدل حصة كل يوم الى غاية يوم الجمعة موعد تحول الفريق الى قابس لملاقاة يوم السبت القادم مستقبل قابس ابتداء من الساعة 14.
حمزة يونس يتألق في قطر
تألق اللاعب السابق للنادي الصفاقسي حمزة يونس في المباراة الاخيرة التي أجراها مع فريقه الجديد الأهلي القطري بتسجيله في أواخر المباراة هدف انتصار فريقه على نادي الخريطيات (3-2) لحساب الجولة 19 للبطولة القطرية ويذكر ان الهدف الاول للأهلي سجله زميله ياسين الشيخاوي.
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018