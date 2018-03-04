أخبار الترجي الرياضي .. شاونا اكتشاف وبن يحيى لا يعترف بالنجومية

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04 مارس 2018
عاد الترجي بانتصار ثمين من المنستير بهدف لصفر وقعه المهاجم طه ياسين الخنيسي في لقاء لم يكتب له ان ينتهي في وقته القانوني بعد قرار حكم المباراة أسامة رزق الله بإيقاف المقابلة في الدقيقة 87.
تواتر اعمال الشغب في المدرجات المكشوفة ورمي المقذوفات والشماريخ والكراسي جعل الحكم يأمر بإيقاف اللقاء، وكان الشوط الثاني قد شهد تأخيرا بعشرة دقائق في انطلاقه بسبب رمي المقذوفات على الحكم المساعد الثاني وسيم عمارة نتيجة غضب أحباء الاتحاد. الترجي تعامل بذكاء تكتيكي مع المباراة وحسم النتيجة لفائدته وحافظ على فارق النقاط في الترتيب (8 نقاط) في رحلة بحثه عن المحافظة على لقبه للموسم الثاني على التوالي.
بصمة بن يحيى
تسلم المدرب خالد بن يحيى المقاليد الفنية في فريق باب سويقة في ظروف صعبة وزادت الاصابات المتكررة والعقوبات في تعقيد الوضعية وخاصة على مستوى الخط الخلفي، فالفريق لا يملك مدافعين وخاصة على مستوى المحور بسبب غياب الثلاثي الذوادي والمشاني والطالبي وهو ما جعل المدرب يختار في كل مرّة تركيبة جديدة (كوليبالي وشمام ثم شمام وشاونا) مع منح الفرصة لعديد الاسماء التي عانت التهميش مع المدربين السابقين على غرار الظهير الايسر حسين الربيع ولاعب الوسط الهجومي أنيس بن حتيرة ولاعب الرواق ماهر بالصغير والعائد محمد علي منصر... ورغم مغادرة عديد اللاعبين المؤثرين مثل ساسي وبن يوسف الا ان الفريق لم يتأثر بذلك وواصل بن يحيى الغربلة والبحث عن الأجدر والاكثر جاهزية بعيدا عن التعامل مع الاسماء وهو ما يحسب له حيث اصبح للترجي نزعة هجومية مع اقناع في الاداء والنتيجة... الترجي يعاني من عدة غيابات مؤثرة مثل كوم والشعلالي والمشاني والطالبي (بسبب الاصابة) والذوادي (بسبب الاقصاء) كما انه استغنى عن بالصغير وبن حتيرة في اللقاء الاخير ووجد البديل ليبرهن انه قادر على التصرف بحكمة في الرصيد البشري مهما تغيّرت الظروف.
شاونا اكتشاف
قدّم المدافع المحوري البينيني شمس الدين شاونا مقابلة من الطراز العالي في أول ظهور له مع الفريق الاول للترجي وأكثر ما ميّز اللاعب في لقاء فريقه امام الاتحاد المنستيري هو حضوره الذهني والبدني وقوة في الكرات الفضائية ومردود غزير دون اي حسابات. شاونا مثّل المفاجأة السارة لكل المتابعين والمشرفين على فريق باب سويقة وأكد للجميع انه يستحق مكانا في التشكيلة الصفراء والحمراء بعد سنوات قضاها مع فريق الآمال. ظهور شاونا يعود فيه الفضل الى اختيارات المدرب خالد بن يحيى الذي غيّر الكثير منذ اشرافه على المقاليد الفنية لفريقه الأم، فرغم الغياب الكلي للاعبي المحور، الا ان بن يحيى عرف كيف يتعامل مع الرصيد البشري ومنح الثقة للشاب البينيني الذي وقّع على بطاقة ترسيمه في الفريق الاول ليكون واحدا من اكتشافات بن يحيى الذي سبق له التوقيع على شهادة «ميلاد» غيلان الشعلالي الكروية طبعا في سنة 2014 عندما كان اللاعب ينشط في صنف الآمال.
الى غورماهيا
يعتبر الانتصار الاخير لفريق باب سويقة أفضل «بروفة» قبل التحول الى كينيا لملاقاة غورماهيا في ذهاب الدور الثاني من رابطة الابطال، انتصار سيكون له دفع معنوي كبير للاعبين من اجل العودة بنتيجة ايجابية تسهّل عليهم لقاء العودة وتفتح امامهم ابواب الترشح لدور المجموعات. الفريق ركن الي الراحة يوم أمس واكتفى فقط بحصة خفيفة لازالة الارهاق قبل ان يشرع اليوم في التحضير الجدي لهذا الموعد. اذ سيواجه غورماهيا الكيني يوم الاربعاء القادم في كينيا بداية من الساعة الرابعة مساء.
عاد الترجي بانتصار ثمين من المنستير بهدف لصفر وقعه المهاجم طه ياسين الخنيسي في لقاء لم يكتب له ان ينتهي في وقته القانوني بعد قرار حكم المباراة أسامة رزق الله بإيقاف المقابلة في الدقيقة 87.
تواتر اعمال الشغب في المدرجات المكشوفة ورمي المقذوفات والشماريخ والكراسي جعل الحكم يأمر بإيقاف اللقاء، وكان الشوط الثاني قد شهد تأخيرا بعشرة دقائق في انطلاقه بسبب رمي المقذوفات على الحكم المساعد الثاني وسيم عمارة نتيجة غضب أحباء الاتحاد. الترجي تعامل بذكاء تكتيكي مع المباراة وحسم النتيجة لفائدته وحافظ على فارق النقاط في الترتيب (8 نقاط) في رحلة بحثه عن المحافظة على لقبه للموسم الثاني على التوالي.
بصمة بن يحيى
تسلم المدرب خالد بن يحيى المقاليد الفنية في فريق باب سويقة في ظروف صعبة وزادت الاصابات المتكررة والعقوبات في تعقيد الوضعية وخاصة على مستوى الخط الخلفي، فالفريق لا يملك مدافعين وخاصة على مستوى المحور بسبب غياب الثلاثي الذوادي والمشاني والطالبي وهو ما جعل المدرب يختار في كل مرّة تركيبة جديدة (كوليبالي وشمام ثم شمام وشاونا) مع منح الفرصة لعديد الاسماء التي عانت التهميش مع المدربين السابقين على غرار الظهير الايسر حسين الربيع ولاعب الوسط الهجومي أنيس بن حتيرة ولاعب الرواق ماهر بالصغير والعائد محمد علي منصر... ورغم مغادرة عديد اللاعبين المؤثرين مثل ساسي وبن يوسف الا ان الفريق لم يتأثر بذلك وواصل بن يحيى الغربلة والبحث عن الأجدر والاكثر جاهزية بعيدا عن التعامل مع الاسماء وهو ما يحسب له حيث اصبح للترجي نزعة هجومية مع اقناع في الاداء والنتيجة... الترجي يعاني من عدة غيابات مؤثرة مثل كوم والشعلالي والمشاني والطالبي (بسبب الاصابة) والذوادي (بسبب الاقصاء) كما انه استغنى عن بالصغير وبن حتيرة في اللقاء الاخير ووجد البديل ليبرهن انه قادر على التصرف بحكمة في الرصيد البشري مهما تغيّرت الظروف.
شاونا اكتشاف
قدّم المدافع المحوري البينيني شمس الدين شاونا مقابلة من الطراز العالي في أول ظهور له مع الفريق الاول للترجي وأكثر ما ميّز اللاعب في لقاء فريقه امام الاتحاد المنستيري هو حضوره الذهني والبدني وقوة في الكرات الفضائية ومردود غزير دون اي حسابات. شاونا مثّل المفاجأة السارة لكل المتابعين والمشرفين على فريق باب سويقة وأكد للجميع انه يستحق مكانا في التشكيلة الصفراء والحمراء بعد سنوات قضاها مع فريق الآمال. ظهور شاونا يعود فيه الفضل الى اختيارات المدرب خالد بن يحيى الذي غيّر الكثير منذ اشرافه على المقاليد الفنية لفريقه الأم، فرغم الغياب الكلي للاعبي المحور، الا ان بن يحيى عرف كيف يتعامل مع الرصيد البشري ومنح الثقة للشاب البينيني الذي وقّع على بطاقة ترسيمه في الفريق الاول ليكون واحدا من اكتشافات بن يحيى الذي سبق له التوقيع على شهادة «ميلاد» غيلان الشعلالي الكروية طبعا في سنة 2014 عندما كان اللاعب ينشط في صنف الآمال.
الى غورماهيا
يعتبر الانتصار الاخير لفريق باب سويقة أفضل «بروفة» قبل التحول الى كينيا لملاقاة غورماهيا في ذهاب الدور الثاني من رابطة الابطال، انتصار سيكون له دفع معنوي كبير للاعبين من اجل العودة بنتيجة ايجابية تسهّل عليهم لقاء العودة وتفتح امامهم ابواب الترشح لدور المجموعات. الفريق ركن الي الراحة يوم أمس واكتفى فقط بحصة خفيفة لازالة الارهاق قبل ان يشرع اليوم في التحضير الجدي لهذا الموعد. اذ سيواجه غورماهيا الكيني يوم الاربعاء القادم في كينيا بداية من الساعة الرابعة مساء.
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018