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يوم الأحد 04 مارس 2018
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أخبــــار اتحاد بن قردان.. انطلاق رحلة الكونغو وتذمّر من تعامل مسؤولي الشبيبة
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كرة القدم
أخبــــار اتحاد بن قردان.. انطلاق رحلة الكونغو وتذمّر من تعامل مسؤولي الشبيبة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

انقاد الاتحاد الى هزيمة جاءت هذه المرة امام الشبيبة القيراونية في مباراة قدم فيها زملاء ياسين بوفالغة مستوى جيدا لكن مرة اخري التجسيم كان مفقودا. الاطار الفني اكد بعد اللقاء حسرته على ضياع النقاط مؤكدا أن إمكانية التدارك مازالت قائمة في بقية الجولات.
من جهة اخرى عبرت لنا هيئة الاتحاد عن تذمرها من تعامل مسؤولي الشبيبة معها ومع كافة المرافقين حيث وقعت مضايقة أحباء الفريق وحرمانهم من الدخول اضافة الى محاولة التأثير على طاقم التحكيم بين الشوطين ما جعله يعلن عن عدة مخالفات وهمية للشبيبة اضافة الى ضربة الجزاء الخيالية.
وقفة احتجاجية
ينظم احباء اتحاد بن قردان وقفة احتجاجية أمام المعتمدية يوم الاثنين القادم للتعبير عن تذمرهم من الوضعية المادية الصعبة للفريق خاصة في هذه الفترة بالذات والفريق مطالب بتمثيل تونس أحسن تمثيل في مسابقة كأس الاتحاد الافريقي اضافة الى مباريات البطولة ويطالب الاحباء الجهات المسؤولة بدعم الاتحاد في هذه المرحلة التي تتطلب وقفة جماعية سواء من السلط المحلية والجهوية او الاحباء الميسورين والجماهير الرياضية .
على دفعتين
بعد طي صفحة البطولة الوطنية شرع الاتحاد في رحلته الاولى الى ادغال افريقيا حيث سافر اول أمس من مطار تونس قرطاج وفد اول متكون من 15 فردا ضم مسؤولين ولاعبين وكانت وجهته العاصمة الكونغولية عبر باريس في انتظار الوفد الثاني الذي تنطلق رحلته من مطار قرطاج اليوم انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا.
وفد الاتحاد يتكون اجمالا من 28 فردا بين مسؤولين ولاعبين واطار فني وبعض الاحباء علما بان رحلة العودة ستكون مباشرة بعد اللقاء ليصل الفريق إلى تونس يوم الخميس 8 مارس.
المباراة في موعدها
بعد أن طالبت هيئة بن قردان بتقديم لقاء كأس الاتحاد الافريقي ضد كارا الكونغولي الذي سيجري في الكونغو بـ 24 ساعة تمسكت الكنفدرالية الأفريقية بموعد اللقاء أي يوم الاربعاء 7 مارس انطلاقا من الساعة الثالثة بتوقيت تونس علما بأن لقاء العودة في قابس سيدور يوم 17 مارس.

الطاهر الحمروني
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كرة القدم
أخبــــار اتحاد بن قردان.. انطلاق رحلة الكونغو وتذمّر من تعامل مسؤولي الشبيبة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

انقاد الاتحاد الى هزيمة جاءت هذه المرة امام الشبيبة القيراونية في مباراة قدم فيها زملاء ياسين بوفالغة مستوى جيدا لكن مرة اخري التجسيم كان مفقودا. الاطار الفني اكد بعد اللقاء حسرته على ضياع النقاط مؤكدا أن إمكانية التدارك مازالت قائمة في بقية الجولات.
من جهة اخرى عبرت لنا هيئة الاتحاد عن تذمرها من تعامل مسؤولي الشبيبة معها ومع كافة المرافقين حيث وقعت مضايقة أحباء الفريق وحرمانهم من الدخول اضافة الى محاولة التأثير على طاقم التحكيم بين الشوطين ما جعله يعلن عن عدة مخالفات وهمية للشبيبة اضافة الى ضربة الجزاء الخيالية.
وقفة احتجاجية
ينظم احباء اتحاد بن قردان وقفة احتجاجية أمام المعتمدية يوم الاثنين القادم للتعبير عن تذمرهم من الوضعية المادية الصعبة للفريق خاصة في هذه الفترة بالذات والفريق مطالب بتمثيل تونس أحسن تمثيل في مسابقة كأس الاتحاد الافريقي اضافة الى مباريات البطولة ويطالب الاحباء الجهات المسؤولة بدعم الاتحاد في هذه المرحلة التي تتطلب وقفة جماعية سواء من السلط المحلية والجهوية او الاحباء الميسورين والجماهير الرياضية .
على دفعتين
بعد طي صفحة البطولة الوطنية شرع الاتحاد في رحلته الاولى الى ادغال افريقيا حيث سافر اول أمس من مطار تونس قرطاج وفد اول متكون من 15 فردا ضم مسؤولين ولاعبين وكانت وجهته العاصمة الكونغولية عبر باريس في انتظار الوفد الثاني الذي تنطلق رحلته من مطار قرطاج اليوم انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا.
وفد الاتحاد يتكون اجمالا من 28 فردا بين مسؤولين ولاعبين واطار فني وبعض الاحباء علما بان رحلة العودة ستكون مباشرة بعد اللقاء ليصل الفريق إلى تونس يوم الخميس 8 مارس.
المباراة في موعدها
بعد أن طالبت هيئة بن قردان بتقديم لقاء كأس الاتحاد الافريقي ضد كارا الكونغولي الذي سيجري في الكونغو بـ 24 ساعة تمسكت الكنفدرالية الأفريقية بموعد اللقاء أي يوم الاربعاء 7 مارس انطلاقا من الساعة الثالثة بتوقيت تونس علما بأن لقاء العودة في قابس سيدور يوم 17 مارس.

الطاهر الحمروني
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