أخبــــار اتحاد بن قردان.. انطلاق رحلة الكونغو وتذمّر من تعامل مسؤولي الشبيبة

-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018
انقاد الاتحاد الى هزيمة جاءت هذه المرة امام الشبيبة القيراونية في مباراة قدم فيها زملاء ياسين بوفالغة مستوى جيدا لكن مرة اخري التجسيم كان مفقودا. الاطار الفني اكد بعد اللقاء حسرته على ضياع النقاط مؤكدا أن إمكانية التدارك مازالت قائمة في بقية الجولات.
من جهة اخرى عبرت لنا هيئة الاتحاد عن تذمرها من تعامل مسؤولي الشبيبة معها ومع كافة المرافقين حيث وقعت مضايقة أحباء الفريق وحرمانهم من الدخول اضافة الى محاولة التأثير على طاقم التحكيم بين الشوطين ما جعله يعلن عن عدة مخالفات وهمية للشبيبة اضافة الى ضربة الجزاء الخيالية.
وقفة احتجاجية
ينظم احباء اتحاد بن قردان وقفة احتجاجية أمام المعتمدية يوم الاثنين القادم للتعبير عن تذمرهم من الوضعية المادية الصعبة للفريق خاصة في هذه الفترة بالذات والفريق مطالب بتمثيل تونس أحسن تمثيل في مسابقة كأس الاتحاد الافريقي اضافة الى مباريات البطولة ويطالب الاحباء الجهات المسؤولة بدعم الاتحاد في هذه المرحلة التي تتطلب وقفة جماعية سواء من السلط المحلية والجهوية او الاحباء الميسورين والجماهير الرياضية .
على دفعتين
بعد طي صفحة البطولة الوطنية شرع الاتحاد في رحلته الاولى الى ادغال افريقيا حيث سافر اول أمس من مطار تونس قرطاج وفد اول متكون من 15 فردا ضم مسؤولين ولاعبين وكانت وجهته العاصمة الكونغولية عبر باريس في انتظار الوفد الثاني الذي تنطلق رحلته من مطار قرطاج اليوم انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا.
وفد الاتحاد يتكون اجمالا من 28 فردا بين مسؤولين ولاعبين واطار فني وبعض الاحباء علما بان رحلة العودة ستكون مباشرة بعد اللقاء ليصل الفريق إلى تونس يوم الخميس 8 مارس.
المباراة في موعدها
بعد أن طالبت هيئة بن قردان بتقديم لقاء كأس الاتحاد الافريقي ضد كارا الكونغولي الذي سيجري في الكونغو بـ 24 ساعة تمسكت الكنفدرالية الأفريقية بموعد اللقاء أي يوم الاربعاء 7 مارس انطلاقا من الساعة الثالثة بتوقيت تونس علما بأن لقاء العودة في قابس سيدور يوم 17 مارس.
انقاد الاتحاد الى هزيمة جاءت هذه المرة امام الشبيبة القيراونية في مباراة قدم فيها زملاء ياسين بوفالغة مستوى جيدا لكن مرة اخري التجسيم كان مفقودا. الاطار الفني اكد بعد اللقاء حسرته على ضياع النقاط مؤكدا أن إمكانية التدارك مازالت قائمة في بقية الجولات.
من جهة اخرى عبرت لنا هيئة الاتحاد عن تذمرها من تعامل مسؤولي الشبيبة معها ومع كافة المرافقين حيث وقعت مضايقة أحباء الفريق وحرمانهم من الدخول اضافة الى محاولة التأثير على طاقم التحكيم بين الشوطين ما جعله يعلن عن عدة مخالفات وهمية للشبيبة اضافة الى ضربة الجزاء الخيالية.
وقفة احتجاجية
ينظم احباء اتحاد بن قردان وقفة احتجاجية أمام المعتمدية يوم الاثنين القادم للتعبير عن تذمرهم من الوضعية المادية الصعبة للفريق خاصة في هذه الفترة بالذات والفريق مطالب بتمثيل تونس أحسن تمثيل في مسابقة كأس الاتحاد الافريقي اضافة الى مباريات البطولة ويطالب الاحباء الجهات المسؤولة بدعم الاتحاد في هذه المرحلة التي تتطلب وقفة جماعية سواء من السلط المحلية والجهوية او الاحباء الميسورين والجماهير الرياضية .
على دفعتين
بعد طي صفحة البطولة الوطنية شرع الاتحاد في رحلته الاولى الى ادغال افريقيا حيث سافر اول أمس من مطار تونس قرطاج وفد اول متكون من 15 فردا ضم مسؤولين ولاعبين وكانت وجهته العاصمة الكونغولية عبر باريس في انتظار الوفد الثاني الذي تنطلق رحلته من مطار قرطاج اليوم انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا.
وفد الاتحاد يتكون اجمالا من 28 فردا بين مسؤولين ولاعبين واطار فني وبعض الاحباء علما بان رحلة العودة ستكون مباشرة بعد اللقاء ليصل الفريق إلى تونس يوم الخميس 8 مارس.
المباراة في موعدها
بعد أن طالبت هيئة بن قردان بتقديم لقاء كأس الاتحاد الافريقي ضد كارا الكونغولي الذي سيجري في الكونغو بـ 24 ساعة تمسكت الكنفدرالية الأفريقية بموعد اللقاء أي يوم الاربعاء 7 مارس انطلاقا من الساعة الثالثة بتوقيت تونس علما بأن لقاء العودة في قابس سيدور يوم 17 مارس.
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018