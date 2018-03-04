أخبار شبيبة القيروان.. الأزمة تتعمّق و رحيل القادري متوقّع

متى ستنتهي أزمة الشبيبة ؟ سؤال أصبح مطروحا بشدة في الشارع الرياضي القيرواني هذه الأيام خاصة وان بوادر الانفراج غائبة تماما بحكم الخلافات والانقسامات الموجودة داخل الهيئة المديرة .

في غياب الحلول والتوافق استعصى على ادارة حافظ العلاني تحقيق الأهداف وتوفير الموارد المالية لتسيير دواليب الجمعية في ظل القطيعة الموجودة مع رجالات النادي من المسيرين السابقين وهذا العزوف لدعم خزينة الجمعية غير مبرر في اعتقادنا بحكم ضرورة وضع مصلحة الشبيبة فوق كل الاعتبارات وفوق المصالح الشخصية الضيقة وبالتالي لا مفر من انتظار صرف المنح القارة لحلحلة الإشكالات القائمة بخصوص صرف مستحقات اللاعبين و الطاقم الفني رغم وجود بعض المجهودات الذاتية من بعض الأحباء والمسيرين الذين قاموا بالواجب وتدخلوا في الوقت المناسب لفك أكثر من اضراب للاعبين منذ بداية الموسم وقد تعمقت الأزمة المالية اكثر من ذي قبل في الفترة الأخيرة في غياب رئيس الجمعية حافظ العلاني منذ مدة وعدم مواكبته نشاط الفروع الثلاثة وحتى المباريات الرسمية وهو ما نرك عديد نقاط الاستفهام حول هذا الغياب غير المبرر وعدم تحمله المسؤولية كرئيس للجمعية رغم المشاكل والصعوبات والعراقيل الكبيرة التي تعيشها الشبيبة في موسم استثنائي جدا للأخضر والابيض على مستوى فوضى ورعوانية التسيير الإداري .

إلاضرابات متواصلة

الإضرابات في الشبيبة هذا الموسم شملت جميع الفروع والاصناف وهذا مرده حتما عجز الهيئة على إيجاد الحلول للمازق المادي والأحباء الغاضبون والمستاؤون لم بجدوا اي تفسير مقنع لجدوى ترشح هذه الهيئة المديرة لتسيير دواليب الجمعية ووقوفها حجر عثرة امام قائمات اخرى كانت ستقدم ترشحها الا انها خيرت الانسحاب في اخر لحظة بعد ان لاحظت اندفاع هيئة العلاني ورغبتها في خدمة الجمعية الا انها وبمجرد اخذها بزمام الامور لقيادة الشبيبة انكشف الامر ولاح واضحا فشلها في تحقيق المشروع الذي جاءت من اجله وتتالت المهازل والفضائح على خلفية إنعدام الثقة والتواصل بين جميع الأعضاء ولان الوضع لم يتغير والخلافات مازالت على حالها وبحكم رفض كل طرف تحمل المسؤولية الى جانب تواصل موجة الانتقادات والاتهامات المتبادلة فان موجة الاحتجاجات والتمرد والاضرابات ستتواصل بالنسبة للاعبين الذين وحسب مصادرنا الخاصة سوف لن يباشروا غدا الإثنين التحضيرات استعدادا للجولة المقبلة ضد أولمبيك مدنين وسيدخلون في اضراب جديد للمطالبة بصرف من مستحقاتهم المالية والمتمثلة في راتب شخرين ومنح الفوز على النادي الصفاقسي والاتحاد المنستيري واتحاد بن قردان الى جانب القسط الأول من منحة الإنتاج.

اليوم يتأكد رحيل القادري من عدمه

ملف المستحقات المالية الخاصة باللاعبين والجهاز الفني سيكون اليوم محور جلسة على إنفراد ستجمع رئيس الجمعية حافظ العلاني بمدرب الشبيبة جلال القادري وفي غياب السيولة والضمانات فان كل المؤشرات توحي بعدم بقاء جلال القادري على فريق عاصمة الاغالبة في بداية مشوار البطولة خاصة وان العلاني لم يقم منذ بداية الموسم بحسم اي ملف مالي على مستوى الفروع الثلاثة..فهل يفاجئ رئيس الشبيبة اليوم الجميع ويتمكن من إيجاد الحلول للعائق المادي واقناع القادري بالبقاء وفك إضرابات اللاعبين ؟ المنطق يقول هذا مستبعد جدا خاصة وان ديون الشبيبة تتجاوز 800 الف دينار الى حد الان.





رضا العلويني