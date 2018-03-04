أخبار ثقافية

-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
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20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
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17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018
وحيدة الدريدي مديرة العبدلية
أعلن عن تسمية الممثلة وحيدة الدريدي مديرة للمركز الثقافي العبدلية بالمرسى وهي تسمية استقبلتها الساحة الثقافية في تونس بكل ارتياح اعتبارا لما تتوفر عليه وحيدة الدريدي من حس ثقافي وإبداعي ينتصر للفكر النيّر ولكل ما هو جميل في الوجود.
يوم 19 أفريل
إلهـام شاهين في تونس
تحل بتونس يوم 19 أفريل القادم النجمة المصرية الهام شاهين ضيفة شرف الدورة الثامنة لمهرجان كام الدولي للأفلام الوثائقية والقصيرة الذي يغادر مصر لأول مرة ويحط الرحال بتونس بداية من يوم 19 أفريل حتى 21 أفريل ويستضيف عددا من نجوم التمثيل في الوطن العربي على غرار أيمن زيدان من سوريا والإعلامية والممثلة المصرية بوسي شلبي والمخرج مجدي احمد علي وغيرهم كثير.
المنصف المزغني يتعافى
تتدرج صحة الشاعر المنصف المزغني نحو التحسن والتعافي بعد تجاوز مرحلة الخطر اثر العملية الجراحية التي خضع لها منذ يومين بالمستشفى العسكري بتونس.
وحيدة الدريدي مديرة العبدلية
أعلن عن تسمية الممثلة وحيدة الدريدي مديرة للمركز الثقافي العبدلية بالمرسى وهي تسمية استقبلتها الساحة الثقافية في تونس بكل ارتياح اعتبارا لما تتوفر عليه وحيدة الدريدي من حس ثقافي وإبداعي ينتصر للفكر النيّر ولكل ما هو جميل في الوجود.
يوم 19 أفريل
إلهـام شاهين في تونس
تحل بتونس يوم 19 أفريل القادم النجمة المصرية الهام شاهين ضيفة شرف الدورة الثامنة لمهرجان كام الدولي للأفلام الوثائقية والقصيرة الذي يغادر مصر لأول مرة ويحط الرحال بتونس بداية من يوم 19 أفريل حتى 21 أفريل ويستضيف عددا من نجوم التمثيل في الوطن العربي على غرار أيمن زيدان من سوريا والإعلامية والممثلة المصرية بوسي شلبي والمخرج مجدي احمد علي وغيرهم كثير.
المنصف المزغني يتعافى
تتدرج صحة الشاعر المنصف المزغني نحو التحسن والتعافي بعد تجاوز مرحلة الخطر اثر العملية الجراحية التي خضع لها منذ يومين بالمستشفى العسكري بتونس.
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018