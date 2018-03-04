أخبار ثقافية

وحيدة الدريدي مديرة العبدلية

أعلن عن تسمية الممثلة وحيدة الدريدي مديرة للمركز الثقافي العبدلية بالمرسى وهي تسمية استقبلتها الساحة الثقافية في تونس بكل ارتياح اعتبارا لما تتوفر عليه وحيدة الدريدي من حس ثقافي وإبداعي ينتصر للفكر النيّر ولكل ما هو جميل في الوجود.

يوم 19 أفريل

إلهـام شاهين في تونس

تحل بتونس يوم 19 أفريل القادم النجمة المصرية الهام شاهين ضيفة شرف الدورة الثامنة لمهرجان كام الدولي للأفلام الوثائقية والقصيرة الذي يغادر مصر لأول مرة ويحط الرحال بتونس بداية من يوم 19 أفريل حتى 21 أفريل ويستضيف عددا من نجوم التمثيل في الوطن العربي على غرار أيمن زيدان من سوريا والإعلامية والممثلة المصرية بوسي شلبي والمخرج مجدي احمد علي وغيرهم كثير.

المنصف المزغني يتعافى

تتدرج صحة الشاعر المنصف المزغني نحو التحسن والتعافي بعد تجاوز مرحلة الخطر اثر العملية الجراحية التي خضع لها منذ يومين بالمستشفى العسكري بتونس.