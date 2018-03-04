ظافر العابدين يقدم حفل «الأوسكار»

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تم الاختيار على الممثل ظافر العابدين لتقديم وتنشيط حفل جوائز الاوسكار العالمية في الدورة 90 التي تنظم يوم 5 مارس 2018.

وتهتم هذه المسابقة بأبرز الاعمال السينمائية العالمية علما أن هذه المسابقة تشهد مشاركة عملين عربيين «قضية رقم 23» للمخرج اللبناني زياد دويري ضمن مسابقة أفضل فيلم أجنبي وفيلم «آخر الرجال في حلب» للمخرج السوري فراس فياض ضمن مسابقة أفضل فيلم وثائقي طويل.