ظافر العابدين يقدم حفل «الأوسكار»
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
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20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
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14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018
خالد الحدّادتحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
ظافر العابدين يقدم حفل «الأوسكار»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018
تم الاختيار على الممثل ظافر العابدين لتقديم وتنشيط حفل جوائز الاوسكار العالمية في الدورة 90 التي تنظم يوم 5 مارس 2018.
وتهتم هذه المسابقة بأبرز الاعمال السينمائية العالمية علما أن هذه المسابقة تشهد مشاركة عملين عربيين «قضية رقم 23» للمخرج اللبناني زياد دويري ضمن مسابقة أفضل فيلم أجنبي وفيلم «آخر الرجال في حلب» للمخرج السوري فراس فياض ضمن مسابقة أفضل فيلم وثائقي طويل.
من الآخر.. السبعة والسانتا ماريا
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
لم يكن اهل القرية وسكان المناطق المجاورة لها من الريفيين يميزون مرقد اهل الكهف، او «السبعة الرقود» كما...المزيد >>
المهرجان الدولي للقصور الصحراوية ..افتتاح المركز الدولي لتراث المشافهات
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
عقدت الهيئة المديرة للمهرجان الدولي للقصور الصحراوية صباح أمس ندوة صحفية قدَّمت خلالها برنامج الدورة...المزيد >>
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04 مارس 2018 السّاعة 21:00
أنهت الفنانة منال عمارة تصوير أغنيتها الجديدة «حرام عليك» في كليب بمواصفات عالمية.المزيد >>
ظافر العابدين يقدم حفل «الأوسكار»
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
تم الاختيار على الممثل ظافر العابدين لتقديم وتنشيط حفل جوائز الاوسكار العالمية في الدورة 90 التي تنظم يوم 5...المزيد >>
ظافر العابدين يقدم حفل «الأوسكار»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018
تم الاختيار على الممثل ظافر العابدين لتقديم وتنشيط حفل جوائز الاوسكار العالمية في الدورة 90 التي تنظم يوم 5 مارس 2018.
وتهتم هذه المسابقة بأبرز الاعمال السينمائية العالمية علما أن هذه المسابقة تشهد مشاركة عملين عربيين «قضية رقم 23» للمخرج اللبناني زياد دويري ضمن مسابقة أفضل فيلم أجنبي وفيلم «آخر الرجال في حلب» للمخرج السوري فراس فياض ضمن مسابقة أفضل فيلم وثائقي طويل.
من الآخر.. السبعة والسانتا ماريا
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
لم يكن اهل القرية وسكان المناطق المجاورة لها من الريفيين يميزون مرقد اهل الكهف، او «السبعة الرقود» كما...المزيد >>
المهرجان الدولي للقصور الصحراوية ..افتتاح المركز الدولي لتراث المشافهات
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
عقدت الهيئة المديرة للمهرجان الدولي للقصور الصحراوية صباح أمس ندوة صحفية قدَّمت خلالها برنامج الدورة...المزيد >>
منال عمارة تصوّر «حرام عليك»
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
أنهت الفنانة منال عمارة تصوير أغنيتها الجديدة «حرام عليك» في كليب بمواصفات عالمية.المزيد >>
ظافر العابدين يقدم حفل «الأوسكار»
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
تم الاختيار على الممثل ظافر العابدين لتقديم وتنشيط حفل جوائز الاوسكار العالمية في الدورة 90 التي تنظم يوم 5...المزيد >>
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018
خالد الحدّادتحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...المزيد >>
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