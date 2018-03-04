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يوم الأحد 04 مارس 2018
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منال عمارة تصوّر «حرام عليك»
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الثقافي
منال عمارة تصوّر «حرام عليك»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

أنهت الفنانة منال عمارة تصوير أغنيتها الجديدة «حرام عليك» في كليب بمواصفات عالمية.
«حرام عليك» كتب نصها ولحنها سليم عبد الله وتم توزيع نسخ من الكليب على عديد الفضائيات التونسية.

منال عمارة
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الثقافي
منال عمارة تصوّر «حرام عليك»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

أنهت الفنانة منال عمارة تصوير أغنيتها الجديدة «حرام عليك» في كليب بمواصفات عالمية.
«حرام عليك» كتب نصها ولحنها سليم عبد الله وتم توزيع نسخ من الكليب على عديد الفضائيات التونسية.

منال عمارة
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المهرجان الدولي للقصور الصحراوية ..افتتاح المركز الدولي لتراث المشافهات
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
عقدت الهيئة المديرة للمهرجان الدولي للقصور الصحراوية صباح أمس ندوة صحفية قدَّمت خلالها برنامج الدورة...
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04 مارس 2018 السّاعة 21:00
أنهت الفنانة منال عمارة تصوير أغنيتها الجديدة «حرام عليك» في كليب بمواصفات عالمية.
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ظافر العابدين يقدم حفل «الأوسكار»
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
تم الاختيار على الممثل ظافر العابدين لتقديم وتنشيط حفل جوائز الاوسكار العالمية في الدورة 90 التي تنظم يوم 5...
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المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...
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