حــــــدث اليــــــوم.. فيما تركيا تقصف قوات سورية في عفرين.. الجيش السوري يخنق الإرهابيين في الغوطة

يبدو ان أيام الارهابيين في الغوطة الشرقية اصبحت معدودة بعد ان ضيق الجيش السوري الخناق عليهم وحشرهم في مناطق محدودة في الوقت الذي صعدت فيه انقرة هجومها في عفرين مستهدفة قوات تابعة للجيش السوري.

دمشق (وكالات)

وأفادت تقارير اعلامية بأن الجيش السوري بسط سيطرته على قرى وبلدات أوتايا والنشابية وحزرما في الغوطة الشرقية في ريف دمشق امس السبت.

من جهتها نقلت وكالة «رويترز» عن قيادي في القوات الرديفة الداعمة للجيش السوري، تأكيده أن القوات الحكومية سيطرت على قرى في منطقة المرج.

وأضاف المصدر أن القوات الحكومية حققت أيضا تقدما ملحوظا على الطرف الغربي لجيب حرستا الخاضع لسيطرة الجماعات المسلحة، موضحا أن ما يحدث حاليا هو «استعادة الأراضي قطعة قطعة»، إضافة إلى قرى من الجانب الشرقي.

من جهته أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، بأن المسلحين في الغوطة الشرقية واصلوا خرقهم للهدنة الإنسانية وأن معبر الوافدين تعرّض للقصف من قبل المسلحين وأنباء عن إصابات.

وقال فلاديمير زولوتوخين المتحدث باسم المركز اليوم السبت للصحفيين: «تحت إشراف المركز الروسي للمصالحة يتم تفعيل معبر الوافدين. ولكن حتى في فترة الهدنة الإنسانية لم تنته استفزازات المسلحين، امس تم إطلاق النار على المعبر. ومنذ الساعة 09:35 دقيقة وحتى 11:10 تم استهداف المعبر أربع مرات بالأسلحة الخفيفة، الأمر الذي تسبب بوقوع ثلاثة جرحى من السكان المحليين».

ولفت إلى أن المسلحين يستخدمون لهجماتهم الاستفزازية شبكة أنفاق تحت الأرض، مؤكدا أنه لم يتسنّ إجلاء أحد من المدنيين وأن المسلحين يستخدمونهم دروعا بشرية، لعرقلة جهود الجيش السوري وحلفائه الرامية إلى تطهير الغوطة من الجماعات المسلحة.

من جهة اخرى قالت تقارير اعلامية ان 36 مسلحا من القوات الرديفة للجيش السوري قتلوا جراء غارات تركية استهدفت، امس، وللمرة الثالثة في غضون يومين، أحد مواقعهم في منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد السوري أن الطائرات التركية استهدفت موقعا لهذه القوات في قرية كفرجنة في شمال عفرين، حيث تساند المقاتلين الأكراد، لافتاً إلى أن «جثث 10 مقاتلين آخرين على الأقل ما زالت تحت الأنقاض».

وأضاف المرصد أن هذه هي المرة الثالثة في غضون 48 ساعة، التي تستهدف فيها طائرات حربية تركية قوات موالية للحكومة دخلت إلى عفرين في الأسبوع الماضي لدعم وحدات حماية الشعب الكردية في صد هجوم تركيا ومقاتلي المعارضة الموالين لها.

وخلال فيفري الماضي، سادت حالة من الجدل بين دمشق وأنقرة بشأن دخول «القوات الشعبية السورية» الموالية لدمشق إلى عفرين لدعم القوات الكردية، التي تعتبرها تركيا عناصر إرهابية.

وذكرت تركيا أنها ستواجه القوات السورية، إذا دخلت منطقة عفرين بشمال غرب البلاد، لمساعدة وحدات حماية الشعب الكردية.

رأي خبير

الخبير العسكري السوري العميد هيثم حسون: «الدولة السورية اتخذت قرارا بتحرير هذه المنطقة عسكريا، بعد أن تحولت إلى بؤرة نازفة، أو جرح نازف في خاصرة دمشق. واعتقد أن عمليات الحشد التي تقوم بها القوات العسكرية السورية هي عملية جدية لتحرير هذه المنطقة عسكريا أو دفع هؤلاء الإرهابيين إلى الإستسلام كما حصل في بعض المناطق».