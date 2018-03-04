المهرجان الدولي للقصور الصحراوية ..افتتاح المركز الدولي لتراث المشافهات

عقدت الهيئة المديرة للمهرجان الدولي للقصور الصحراوية صباح أمس ندوة صحفية قدَّمت خلالها برنامج الدورة التاسعة والثلاثين للمهرجان.

تونس ـ الشروق: كتب نورالدين بالطيب

ستعيش مدينة تطاوين ومعتمديات الولاية بداية من 21 - 22 - 23 - 24 مارس الجاري على إيقاع فعاليات مهرجانها الدولي للقصور الصحراوية الذي يعدّ أكبر وأعرق تظاهرة ثقافية وسياحية في الجهة ويتضمّن برنامج الدورة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفكرية والسياحية والرياضية ومن أبرز فقرات المهرجان ندوة فكرية بعنوان صورة المقاومة في الشعر العربي المعاصر وسهرة شعرية بعنوان قصر الشعر الحر وسهرة الحضرة في قصر بني بلال وندوة فكرية بعنوان الموروث الثقافي في خدمة المجتمع والتنمية وسهرة «الصوت» بقصر أولاد دباب وسهرة ألف ليلة وليلة للشٌعر الشعبي وعرض ملحمي بعنوان ملحمة نجع البادية وعروض من الحياة اليومية للمنطقة مثل العرس التقليدي والمحفل والمرحول والورادة الى جانب الرحلات السياحية في المسلك البربري لقرى شنني وقرماسة والدويرات وزيارة الى الصمار لأكتشاف سطح القمر. وسيكون الحدث على هامش المهرجان أفتتاح المركز الدولي لتراث المشافهات الذي قرره رئيس الحكومة لفائدة الجهة وسيشرف وزير الشؤون الثقافية على أفتتاحه كما سيتم ترشيح تسجيل القصور الصحراوية في قائمة التراث العالمي للألسكو بما تمثٌله من تراث معماري نادر في العالم.

رهان

منطقة تطاوين التي كانت قبلة الألاف من السياح كل عام من الجهات التي تضرّرت بسبب تراجع السياحة إضافة الى خطورة الوضع الأمني لقربها من الحدود الليبية وتنظيم هذا المهرجان هو رهان من الجهة ومن وزارتي الثقافة والسياحة على ضرورة أستمرار المهرجان وفي تنظيمه رسالة إلى العالم على أن تونس تتعافى تدريجيا من مرحلة الترويكا سيئة الذكر التي عرفت فيها البلاد كوارث على المستوى الأمني خاصة الى جانب حساسية الوضع الأمني في ليبيا وخاصة في العاصمة طرابلس. فهذا المهرجان اكتسب بعدا جديدا في السنوات الأخيرة فتنظيمه هو رسالة على أن تطاوين جهة يطيب فيها العيش رغم كل مشاكل التنمية والبطالة وهي قادرة لو تتوفٌر بها الأمكانيات على أن تكون قطبا ثقافيا وسياحيا وتنمويا كبيرا وهو ما يحاول هذا المهرجان فعله كما أكد مديره الأستاذ عبد السلام الخنجالي.