المهرجان الدولي للقصور الصحراوية ..افتتاح المركز الدولي لتراث المشافهات

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04 مارس 2018
عقدت الهيئة المديرة للمهرجان الدولي للقصور الصحراوية صباح أمس ندوة صحفية قدَّمت خلالها برنامج الدورة التاسعة والثلاثين للمهرجان.
تونس ـ الشروق: كتب نورالدين بالطيب
ستعيش مدينة تطاوين ومعتمديات الولاية بداية من 21 - 22 - 23 - 24 مارس الجاري على إيقاع فعاليات مهرجانها الدولي للقصور الصحراوية الذي يعدّ أكبر وأعرق تظاهرة ثقافية وسياحية في الجهة ويتضمّن برنامج الدورة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفكرية والسياحية والرياضية ومن أبرز فقرات المهرجان ندوة فكرية بعنوان صورة المقاومة في الشعر العربي المعاصر وسهرة شعرية بعنوان قصر الشعر الحر وسهرة الحضرة في قصر بني بلال وندوة فكرية بعنوان الموروث الثقافي في خدمة المجتمع والتنمية وسهرة «الصوت» بقصر أولاد دباب وسهرة ألف ليلة وليلة للشٌعر الشعبي وعرض ملحمي بعنوان ملحمة نجع البادية وعروض من الحياة اليومية للمنطقة مثل العرس التقليدي والمحفل والمرحول والورادة الى جانب الرحلات السياحية في المسلك البربري لقرى شنني وقرماسة والدويرات وزيارة الى الصمار لأكتشاف سطح القمر. وسيكون الحدث على هامش المهرجان أفتتاح المركز الدولي لتراث المشافهات الذي قرره رئيس الحكومة لفائدة الجهة وسيشرف وزير الشؤون الثقافية على أفتتاحه كما سيتم ترشيح تسجيل القصور الصحراوية في قائمة التراث العالمي للألسكو بما تمثٌله من تراث معماري نادر في العالم.
رهان
منطقة تطاوين التي كانت قبلة الألاف من السياح كل عام من الجهات التي تضرّرت بسبب تراجع السياحة إضافة الى خطورة الوضع الأمني لقربها من الحدود الليبية وتنظيم هذا المهرجان هو رهان من الجهة ومن وزارتي الثقافة والسياحة على ضرورة أستمرار المهرجان وفي تنظيمه رسالة إلى العالم على أن تونس تتعافى تدريجيا من مرحلة الترويكا سيئة الذكر التي عرفت فيها البلاد كوارث على المستوى الأمني خاصة الى جانب حساسية الوضع الأمني في ليبيا وخاصة في العاصمة طرابلس. فهذا المهرجان اكتسب بعدا جديدا في السنوات الأخيرة فتنظيمه هو رسالة على أن تطاوين جهة يطيب فيها العيش رغم كل مشاكل التنمية والبطالة وهي قادرة لو تتوفٌر بها الأمكانيات على أن تكون قطبا ثقافيا وسياحيا وتنمويا كبيرا وهو ما يحاول هذا المهرجان فعله كما أكد مديره الأستاذ عبد السلام الخنجالي.
عقدت الهيئة المديرة للمهرجان الدولي للقصور الصحراوية صباح أمس ندوة صحفية قدَّمت خلالها برنامج الدورة التاسعة والثلاثين للمهرجان.
تونس ـ الشروق: كتب نورالدين بالطيب
ستعيش مدينة تطاوين ومعتمديات الولاية بداية من 21 - 22 - 23 - 24 مارس الجاري على إيقاع فعاليات مهرجانها الدولي للقصور الصحراوية الذي يعدّ أكبر وأعرق تظاهرة ثقافية وسياحية في الجهة ويتضمّن برنامج الدورة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفكرية والسياحية والرياضية ومن أبرز فقرات المهرجان ندوة فكرية بعنوان صورة المقاومة في الشعر العربي المعاصر وسهرة شعرية بعنوان قصر الشعر الحر وسهرة الحضرة في قصر بني بلال وندوة فكرية بعنوان الموروث الثقافي في خدمة المجتمع والتنمية وسهرة «الصوت» بقصر أولاد دباب وسهرة ألف ليلة وليلة للشٌعر الشعبي وعرض ملحمي بعنوان ملحمة نجع البادية وعروض من الحياة اليومية للمنطقة مثل العرس التقليدي والمحفل والمرحول والورادة الى جانب الرحلات السياحية في المسلك البربري لقرى شنني وقرماسة والدويرات وزيارة الى الصمار لأكتشاف سطح القمر. وسيكون الحدث على هامش المهرجان أفتتاح المركز الدولي لتراث المشافهات الذي قرره رئيس الحكومة لفائدة الجهة وسيشرف وزير الشؤون الثقافية على أفتتاحه كما سيتم ترشيح تسجيل القصور الصحراوية في قائمة التراث العالمي للألسكو بما تمثٌله من تراث معماري نادر في العالم.
رهان
منطقة تطاوين التي كانت قبلة الألاف من السياح كل عام من الجهات التي تضرّرت بسبب تراجع السياحة إضافة الى خطورة الوضع الأمني لقربها من الحدود الليبية وتنظيم هذا المهرجان هو رهان من الجهة ومن وزارتي الثقافة والسياحة على ضرورة أستمرار المهرجان وفي تنظيمه رسالة إلى العالم على أن تونس تتعافى تدريجيا من مرحلة الترويكا سيئة الذكر التي عرفت فيها البلاد كوارث على المستوى الأمني خاصة الى جانب حساسية الوضع الأمني في ليبيا وخاصة في العاصمة طرابلس. فهذا المهرجان اكتسب بعدا جديدا في السنوات الأخيرة فتنظيمه هو رسالة على أن تطاوين جهة يطيب فيها العيش رغم كل مشاكل التنمية والبطالة وهي قادرة لو تتوفٌر بها الأمكانيات على أن تكون قطبا ثقافيا وسياحيا وتنمويا كبيرا وهو ما يحاول هذا المهرجان فعله كما أكد مديره الأستاذ عبد السلام الخنجالي.
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018