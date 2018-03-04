من الآخر.. السبعة والسانتا ماريا

لم يكن اهل القرية وسكان المناطق المجاورة لها من الريفيين يميزون مرقد اهل الكهف، او «السبعة الرقود» كما كانوا يطلقون عليهم، على تمثال مريم العذراء او «السنتمارية» (Santa Maria) الذي وضعه الآباء البيض في بداية القرن الماضي قريبا من المرقد وسط الشلال.

كان اهل القرية والمناطق المجاورة الى حدود سبعينيات القرن الماضي يعتقدون في بركات المعلمين يزورونهما في المناسبات وفي غير المناسبات، ويشعلون لهما الشموع ويقدمون لهما العطور (جاوي وبخور) والقرابين ممثلة في ذبح ديك في أسفل الشلال آملين في وساطتهما مع الله حتى يحل أزماتهم او يفك «عقد» بناتهم العوانس او يساعد ابناءهم على النجاح في الامتحانات المدرسية وخصوصا «السيزيام» في ذلك الوقت.

كانت النسوة خلال زيارة المعلمين يشعلن الشموع في أسفل الشلال تبركا بال«السبعة» على اساس أولياء صالحين، ومريم العذراء لانها والدة النبي عيسى واسمها مذكور في القرآن، اضافة الى كونها وحيدة بلا اهل ولا زوار، وهو ما كانت تردده عجائز القرية خصوصا بعد هجرة الآباء البيض والجالية المسيحية التي تقيم في قرية مجاورة.

تذكرت هذه العادات التي ربما تعكس مدى التسامح الديني والانفتاح الفطري والعفوي اللذين كانامنتشرين في تونس حتى بين البسطاء من اهل الريف، وانا أراجع حيثيات الحادثة الاخيرة التي شهدتها جهة دقاش والمتمثّلة في محاولة تخريب الكنيسة البيزنطية التي تم اكتشافها حديثا في الجنوب التونسي.

وبغض النظر عن نوايا وخلفية المخربين الذين ارتكبوا جريمة الكنيسة البيزنطية، فان الثقافة السائدة اليوم في تونس تكاد تكون معادية او رافضة لكل ما هو غير عربي إسلامي، اذ لو حدثت هذه الجريمة في معلم إسلامي كجامع عقبة ابن نافع مثلا لقامت الدنيا ولم تقعد، ولنا في ذلك أمثلة كثيرة ربما من أشهرها جريمة تدنيس المصحف الشريف في 2012 وما عقبها من تظاهرات واحتجاجات وصلت حد تخصيص يوم للقرآن الكريم.

لماذا نميز المعالم التاريخية العربية والاسلامية على المعالم الاخرى اليهودية والمسيحية والحال انها كلها معالم وطنية تمثل جزءا من تاريخ تونس بل ان الدولة ذاتها تميز بين كليهما وتولي اهتماما اكبر بالتاريخ العربي الاسلامي على حساب التاريخ اليهودي والمسيحي. ويتجلى ذلك في سياسة الدولة في ما يتعلق بصيانة المعالم التاريخية والاهتمام بالأعلام الذين طبعوا تاريخ البلاد. ورغم تعهد الدولة منذ الاستقلال حسب اتفاقية مع الفاتيكان (1964) بحماية المعالم المسيحية، فان غالبية الكنائس مثلا تواجه مخاطر الاندثار بسبب الاهمال شانها شان المعابد اليهودية، اضافة الى تعرض عدد منهما بعد 14 جانفي 2011 الى محاولات حرق وتدنيس مثلما حدث في مدرسة اليهود في جربة في جانفي الماضي وكنيسة القديس جورج في جهة الحفصية في 2013 والكنيسة الأرثذوكسية الروسية في 2012. كما تتعرض غالبية المعالم التاريخية التي شيدتها الجاليات الإيطالية والفرنسية والمالطية في أوائل القرن الماضي في عديد المدن التونسية، وخصوصا مدينة تونس او ما يعرف بالمدينة الكولونيالية، الى التخريب بعد ان تم الاستيلاء عليها بطرق غير شرعية، حتى ان منزل المهندس المعماري جان إميل رسبلاندي (Jean-Émile Resplandy) الذي شيد اجمل البنايات في تونس مثل المسرح البلدي ومقرات قصر العدالة وبلدية تونس ووزارة المالية وغيرها، لم يسلم من أيادي المتحيلين والمخربين رغم قربه من مقر ولاية تونس في نهج روما وتحديدا في نهج البانكة. ولنا ان نتساءل مثلا لماذا لا يتم تسمية شارع او حتى نهج باسم هذا المهندس المعماري الذي أفنى حياته في تشييد اجمل معالم العاصمة؟ هل لانه ليس عربيا مسلما؟

الواضح ان الثقافة السائدة اليوم في تونس لا تعترف الا بالتاريخ العربي الاسلامي، رغم محاولات الإيهام ب «ثلاثة آلاف سنة حضارة «، والدليل ان الدولة ذاتها، بقدر اهتمامها بالتاريخ العربي الاسلامي في صيانة المعالم والمدن وإبراز قيمة الأعلام الذين طبعوا تاريخ هذه البلاد، فان تدخلها في كل ما يتعلق بتاريخ ما قبل الاسلام او خلال فترة اقامة الآباء البيض في تونس زمن الاستعمار، يكاد يكون منعدما وخصوصا اذا ما تعلق الامر بتاريخ المسيحية واليهودية وحتى فترة الاستعمار الفرنسي، والحال ان تاريخ تونس حافل بالاحداث والأعلام خلال هذه الفترات، ويكفي ان اكبر القديسين في العالم على غرار سان اوغيستان وسان سيبريان مروا او نشأوا في تونس. كما قدم الاباء البيض للبلاد جليل الخدمات ابرزها المدارس والمعاهد والمكتبات التي مازالت تحمل أسماءهم الى اليوم، ومع ذلك يتم التعتيم عليهم وعلى إنجازاتهم مثلهم مثل الاعلام الفرنسيين والإيطاليين والمالطيين الذين شيدوا مدينة تونس.

الجلي اننا مازلنا لم نتخلص بعد من عقد الاستعمار والمسيحية واليهودية والامازيغية في محاولة لإثبات اننا عرب مسلمون، وان اليهودية والمسيحية ديانتان دخيلتان على تونس، والحال اننا كل هذا.

كتب محسن عبدالرحمان