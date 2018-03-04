السرس.. إيقاف شاب من أجل تخدير والده ومحاولة قتله

السرس ـ الشروق:

تمكن أعوان الحرس الوطني بالسرس أمس الجمعة من إماطة اللثام عن ملابسات جريمة «محاولة قتل» تضرر فيها شخص عمره 74 سنة يقطن بقرية الفتح التي تقع على بعد 04 كلم من مدينة السرس. وبعد أن تم قبوله يوم 28 فيفري 2018 والاحتفاظ به بقسم العناية المركزة بالمستشفى تم التحري معه و تبين أنه تعرض إلى عملية خنق أثناء النوم بواسطة قطعة حبل من قبل ابنه البالغ من العمر 21عاما وذلك نتيجة خلافات عائلية .

وبنصب كمين لهذا الأخير تم القبض عليه أين اعترف بما نسب إليه وحجز أداة الجريمة (قطعة الحبل) إضافة إلى مجموعة أقراص استعملها لتخدير والده دون علم والدته بما جعل المتضرر يخلد إلى النوم قبل الاعتداء عليه .

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به و إحالته على فرقة الأبحاث العدلية بإقليم الحرس الوطني بالكاف لمواصلة التحريات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .





المولدي العباسي