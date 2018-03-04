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يوم الأحد 04 مارس 2018
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السرس.. إيقاف شاب من أجل تخدير والده ومحاولة قتله
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القضائي
السرس.. إيقاف شاب من أجل تخدير والده ومحاولة قتله
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

السرس ـ الشروق:

تمكن أعوان الحرس الوطني بالسرس أمس الجمعة من إماطة اللثام عن ملابسات جريمة «محاولة قتل» تضرر فيها شخص عمره 74 سنة يقطن بقرية الفتح التي تقع على بعد 04 كلم من مدينة السرس. وبعد أن تم قبوله يوم 28 فيفري 2018 والاحتفاظ به بقسم العناية المركزة بالمستشفى تم التحري معه و تبين أنه تعرض إلى عملية خنق أثناء النوم بواسطة قطعة حبل من قبل ابنه البالغ من العمر 21عاما وذلك نتيجة خلافات عائلية .
وبنصب كمين لهذا الأخير تم القبض عليه أين اعترف بما نسب إليه وحجز أداة الجريمة (قطعة الحبل) إضافة إلى مجموعة أقراص استعملها لتخدير والده دون علم والدته بما جعل المتضرر يخلد إلى النوم قبل الاعتداء عليه .
وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به و إحالته على فرقة الأبحاث العدلية بإقليم الحرس الوطني بالكاف لمواصلة التحريات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

المولدي العباسي
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القضائي
السرس.. إيقاف شاب من أجل تخدير والده ومحاولة قتله
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

السرس ـ الشروق:

تمكن أعوان الحرس الوطني بالسرس أمس الجمعة من إماطة اللثام عن ملابسات جريمة «محاولة قتل» تضرر فيها شخص عمره 74 سنة يقطن بقرية الفتح التي تقع على بعد 04 كلم من مدينة السرس. وبعد أن تم قبوله يوم 28 فيفري 2018 والاحتفاظ به بقسم العناية المركزة بالمستشفى تم التحري معه و تبين أنه تعرض إلى عملية خنق أثناء النوم بواسطة قطعة حبل من قبل ابنه البالغ من العمر 21عاما وذلك نتيجة خلافات عائلية .
وبنصب كمين لهذا الأخير تم القبض عليه أين اعترف بما نسب إليه وحجز أداة الجريمة (قطعة الحبل) إضافة إلى مجموعة أقراص استعملها لتخدير والده دون علم والدته بما جعل المتضرر يخلد إلى النوم قبل الاعتداء عليه .
وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به و إحالته على فرقة الأبحاث العدلية بإقليم الحرس الوطني بالكاف لمواصلة التحريات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

المولدي العباسي
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المزيد >>
القيروان.. يخطف صغيرا من أمه التي جاءت من فرنسا لتقديم واجب العزاء
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
اقدم شاب يركب دراجة نارية، مساء يوم الخميس 1 مارس 2018، على اختطاف صغير عمره ثلاث سنوات من والدته العائدة لتوها...
المزيد >>
اعترافات كبار المهربين كشفته .. القبض على مدير الاستعلامات بالديوانة
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
تم القبض على مدير الاستعلامات بالادارة العامة للديوانة التابعة لوزارة المالية بعد وجود شبهة تورطه في ملفات...
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العمران.. إيقاف ممرض باع شابا مادة مخدّرة أدت الى وفاته
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
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المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...
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