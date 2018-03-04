إيقــاف شبكـــــة مختصة في ترويــج الأقـــــراص المخدرة داخل المؤسســــة

السرس ـ الشروق:

وردت على المصالح الصحية بجهة السرس حالة حرجة لتلميذ وذلك بعد أن تناول 4 أقراص مخدرة بما ساهم في تعكر حالته ونقله إلى المستشفى و القيام بعمليات غسيل للمعدة . وبتدخل أعوان الأمن تم إيقاف عنصرين و اعترافهما بالانتماء إلى شبكة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة داخل المؤسسة التربوية .

هذا و قد أثارت هذه الحادثة استنكار الإطار التربوي لما يحدث من استهداف لصحة التلميذ و عقله بترويج المخدرات و الألعاب الخطرة مطالبين بتكثيف الحملات التوعوية و التصدي المحكم لتهديد التلميذ و المؤسسة التربوية .





م ـ ع