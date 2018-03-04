وفاة شاب وثان في حالة حرجة إثر انقلاب شاحنة لتهريب المحروقات

السرس (الشروق)

جد ليلة السبت حادث مرور تمثل في خروج شاحنة لتهريب المحروقات عن الطريق على مستوى مفترق الفتح في اتجاه الدهماني. وقد تسبب الحادث في وفاة شاب على عين المكان في حين تم نقل الثاني لتلقي العلاج وحالته حسب مصدرنا الصحي حرجة . ويذكر أن طريق الدهماني السرس يعرف حركية كبيرة لشاحنات التهريب بما يستوجب اليقظة والحذر وتركيز دوريات مرورية قارة .





م - ع