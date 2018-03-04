وفاة شاب وثان في حالة حرجة إثر انقلاب شاحنة لتهريب المحروقات
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
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20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
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20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
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19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
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18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
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18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
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17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
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17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
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16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
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16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
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15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
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-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
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-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
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14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
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14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
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14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
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14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
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14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
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خالد الحدّادتحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...المزيد >>
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وفاة شاب وثان في حالة حرجة إثر انقلاب شاحنة لتهريب المحروقات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018
السرس (الشروق)
جد ليلة السبت حادث مرور تمثل في خروج شاحنة لتهريب المحروقات عن الطريق على مستوى مفترق الفتح في اتجاه الدهماني. وقد تسبب الحادث في وفاة شاب على عين المكان في حين تم نقل الثاني لتلقي العلاج وحالته حسب مصدرنا الصحي حرجة . ويذكر أن طريق الدهماني السرس يعرف حركية كبيرة لشاحنات التهريب بما يستوجب اليقظة والحذر وتركيز دوريات مرورية قارة .
م - ع
بسبب إقالة المدير العام للأمن الوطني.. أزمة بين رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
اثارت اقالة المدير العام للامن الوطني في ساعة متاخرة من ليلة الجمعة غضب عدد من النقابيين الامنيين و طرحت...المزيد >>
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وفاة شاب وثان في حالة حرجة إثر انقلاب شاحنة لتهريب المحروقات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018
السرس (الشروق)
جد ليلة السبت حادث مرور تمثل في خروج شاحنة لتهريب المحروقات عن الطريق على مستوى مفترق الفتح في اتجاه الدهماني. وقد تسبب الحادث في وفاة شاب على عين المكان في حين تم نقل الثاني لتلقي العلاج وحالته حسب مصدرنا الصحي حرجة . ويذكر أن طريق الدهماني السرس يعرف حركية كبيرة لشاحنات التهريب بما يستوجب اليقظة والحذر وتركيز دوريات مرورية قارة .
م - ع
بسبب إقالة المدير العام للأمن الوطني.. أزمة بين رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
اثارت اقالة المدير العام للامن الوطني في ساعة متاخرة من ليلة الجمعة غضب عدد من النقابيين الامنيين و طرحت...المزيد >>
القيروان.. يخطف صغيرا من أمه التي جاءت من فرنسا لتقديم واجب العزاء
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
اقدم شاب يركب دراجة نارية، مساء يوم الخميس 1 مارس 2018، على اختطاف صغير عمره ثلاث سنوات من والدته العائدة لتوها...المزيد >>
اعترافات كبار المهربين كشفته .. القبض على مدير الاستعلامات بالديوانة
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
تم القبض على مدير الاستعلامات بالادارة العامة للديوانة التابعة لوزارة المالية بعد وجود شبهة تورطه في ملفات...المزيد >>
العمران.. إيقاف ممرض باع شابا مادة مخدّرة أدت الى وفاته
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
احتفظ أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران بممرض يعمل بمصحة خاصة على اثر وفاة شاب استهلك مادة مخدرة اقتناها...المزيد >>
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018
خالد الحدّادتحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...المزيد >>
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