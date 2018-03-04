برج الوزير .. إيقاف 5 مروّجي مخدرات كانوا متجمعين داخل شقة

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تونس ـ الشروق:
نجح أعوان منطقة الأمن الوطني بأريانة الشمالية في وضع كمين محكم للغاية أسفر عن ضبط وإيقاف 5 مروّجي مخدرات داخل شقة.
وتفيد محاضر باحث البداية ان المظنون فيهم من العناصر الخطيرة في مجال ترويج المخدرات وصدرت في حقهم عشرات مناشير التفتيش إلا أنهم ظلوا متحصنين بالفرار إذ سرعان ما يفلتون من قبضة الدوريات بسبب اعتمادهم على عدد من المنحرفين الذين يعلمونهم بقدوم الدوريات الأمنية.
وحسب محاضر التحقيق فقد وردت معلومة هامة على أعوان منطقة الأمن الوطني بأريانة الشمالية مفادها اعتزام المروجين الخمسة المفتش عنهم اللقاء داخل شقة بأحد أحياء برج الوزير فتمت مراقبة «الشقة» دون لفت انتباه المظنون فيهم إلى أن تيقّن الأعوان من تجمعهم داخلها فتمت محاصرة العمارة ومداهمة الشقة وإلقاء القبض على المروجين الخمسة دفعة واحدة وحجز أكثر من كيلوغرام ونصف من المخدرات كان بحوزتهم وكانوا يعتزمون قسمته بينهم لترويجه بالتفصيل، فتقرر الاحتفاظ بهم جميعا على ذمة الأبحاث قبل إحالتهم على أنظار القضاء صحبة المحجوز.
تونس ـ الشروق:
نجح أعوان منطقة الأمن الوطني بأريانة الشمالية في وضع كمين محكم للغاية أسفر عن ضبط وإيقاف 5 مروّجي مخدرات داخل شقة.
وتفيد محاضر باحث البداية ان المظنون فيهم من العناصر الخطيرة في مجال ترويج المخدرات وصدرت في حقهم عشرات مناشير التفتيش إلا أنهم ظلوا متحصنين بالفرار إذ سرعان ما يفلتون من قبضة الدوريات بسبب اعتمادهم على عدد من المنحرفين الذين يعلمونهم بقدوم الدوريات الأمنية.
وحسب محاضر التحقيق فقد وردت معلومة هامة على أعوان منطقة الأمن الوطني بأريانة الشمالية مفادها اعتزام المروجين الخمسة المفتش عنهم اللقاء داخل شقة بأحد أحياء برج الوزير فتمت مراقبة «الشقة» دون لفت انتباه المظنون فيهم إلى أن تيقّن الأعوان من تجمعهم داخلها فتمت محاصرة العمارة ومداهمة الشقة وإلقاء القبض على المروجين الخمسة دفعة واحدة وحجز أكثر من كيلوغرام ونصف من المخدرات كان بحوزتهم وكانوا يعتزمون قسمته بينهم لترويجه بالتفصيل، فتقرر الاحتفاظ بهم جميعا على ذمة الأبحاث قبل إحالتهم على أنظار القضاء صحبة المحجوز.
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018