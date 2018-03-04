برج الوزير .. إيقاف 5 مروّجي مخدرات كانوا متجمعين داخل شقة

تونس ـ الشروق:

نجح أعوان منطقة الأمن الوطني بأريانة الشمالية في وضع كمين محكم للغاية أسفر عن ضبط وإيقاف 5 مروّجي مخدرات داخل شقة.

وتفيد محاضر باحث البداية ان المظنون فيهم من العناصر الخطيرة في مجال ترويج المخدرات وصدرت في حقهم عشرات مناشير التفتيش إلا أنهم ظلوا متحصنين بالفرار إذ سرعان ما يفلتون من قبضة الدوريات بسبب اعتمادهم على عدد من المنحرفين الذين يعلمونهم بقدوم الدوريات الأمنية.

وحسب محاضر التحقيق فقد وردت معلومة هامة على أعوان منطقة الأمن الوطني بأريانة الشمالية مفادها اعتزام المروجين الخمسة المفتش عنهم اللقاء داخل شقة بأحد أحياء برج الوزير فتمت مراقبة «الشقة» دون لفت انتباه المظنون فيهم إلى أن تيقّن الأعوان من تجمعهم داخلها فتمت محاصرة العمارة ومداهمة الشقة وإلقاء القبض على المروجين الخمسة دفعة واحدة وحجز أكثر من كيلوغرام ونصف من المخدرات كان بحوزتهم وكانوا يعتزمون قسمته بينهم لترويجه بالتفصيل، فتقرر الاحتفاظ بهم جميعا على ذمة الأبحاث قبل إحالتهم على أنظار القضاء صحبة المحجوز.





س ـ ع