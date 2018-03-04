العمران.. إيقاف ممرض باع شابا مادة مخدّرة أدت الى وفاته

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تونس ـ الشروق:
احتفظ أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران بممرض يعمل بمصحة خاصة على اثر وفاة شاب استهلك مادة مخدرة اقتناها من الممرض.
ويستفاد من محاضر باحث البداية ان أعوان منطقة الامن الوطني بالعمران تلقوا مكالمة هاتفية من أحد المستشفيات مفادها قبول شاب عمره 38 عاما في حالة خطيرة ورغم محاولات اسعافه الا انه لفظ أنفاسه الأخيرة وبإجراء التحاليل الطبية الازمة ثبت انه استهلك كمية زائدة من مادة مخدّرة عرّضته الى أزمة قلبية حادة سارعت بوفاته.
وبالبحث في ملابسات ما حصل للشاب تبيّن انه اقتنى كمية من المخدرات من ممرض يعمل باحدى المصحات الخاصة والذي تم إيقافه حيث اعترف ببيع الهالك كمية المخدرات كما صرّح بانه دأب على الاستيلاء على مواد مخدّرة من المصحة التي يعمل بها وترويجها لاحقا بين صفوف المدمنين ومستهلكي تلك المخدرات فتقرر الاحتفاظ به على ذمة الابحاث الى حين إحالته على أنظار القضاء.
تونس ـ الشروق:
احتفظ أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران بممرض يعمل بمصحة خاصة على اثر وفاة شاب استهلك مادة مخدرة اقتناها من الممرض.
ويستفاد من محاضر باحث البداية ان أعوان منطقة الامن الوطني بالعمران تلقوا مكالمة هاتفية من أحد المستشفيات مفادها قبول شاب عمره 38 عاما في حالة خطيرة ورغم محاولات اسعافه الا انه لفظ أنفاسه الأخيرة وبإجراء التحاليل الطبية الازمة ثبت انه استهلك كمية زائدة من مادة مخدّرة عرّضته الى أزمة قلبية حادة سارعت بوفاته.
وبالبحث في ملابسات ما حصل للشاب تبيّن انه اقتنى كمية من المخدرات من ممرض يعمل باحدى المصحات الخاصة والذي تم إيقافه حيث اعترف ببيع الهالك كمية المخدرات كما صرّح بانه دأب على الاستيلاء على مواد مخدّرة من المصحة التي يعمل بها وترويجها لاحقا بين صفوف المدمنين ومستهلكي تلك المخدرات فتقرر الاحتفاظ به على ذمة الابحاث الى حين إحالته على أنظار القضاء.
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018