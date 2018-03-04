العمران.. إيقاف ممرض باع شابا مادة مخدّرة أدت الى وفاته

تونس ـ الشروق:

احتفظ أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران بممرض يعمل بمصحة خاصة على اثر وفاة شاب استهلك مادة مخدرة اقتناها من الممرض.

ويستفاد من محاضر باحث البداية ان أعوان منطقة الامن الوطني بالعمران تلقوا مكالمة هاتفية من أحد المستشفيات مفادها قبول شاب عمره 38 عاما في حالة خطيرة ورغم محاولات اسعافه الا انه لفظ أنفاسه الأخيرة وبإجراء التحاليل الطبية الازمة ثبت انه استهلك كمية زائدة من مادة مخدّرة عرّضته الى أزمة قلبية حادة سارعت بوفاته.

وبالبحث في ملابسات ما حصل للشاب تبيّن انه اقتنى كمية من المخدرات من ممرض يعمل باحدى المصحات الخاصة والذي تم إيقافه حيث اعترف ببيع الهالك كمية المخدرات كما صرّح بانه دأب على الاستيلاء على مواد مخدّرة من المصحة التي يعمل بها وترويجها لاحقا بين صفوف المدمنين ومستهلكي تلك المخدرات فتقرر الاحتفاظ به على ذمة الابحاث الى حين إحالته على أنظار القضاء.





سليم العجرودي