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يوم الأحد 04 مارس 2018
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اعترافات كبار المهربين كشفته .. القبض على مدير الاستعلامات بالديوانة
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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القضائي
اعترافات كبار المهربين كشفته .. القبض على مدير الاستعلامات بالديوانة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

تونس - الشروق : متابعة : منى البوعزيزي
تم القبض على مدير الاستعلامات بالادارة العامة للديوانة التابعة لوزارة المالية بعد وجود شبهة تورطه في ملفات فساد مالي تتعلق بحملة مقاومة الفساد التي اطلقها رئيس الحكومة منذ حوالي سنة ونتج عنها ايقاف كبار المهربين.
وحسب مصدر مطلع اثارت عملية القبض على مدير استعلامات بالادارة العامة للديوانة حالة من البلبلة داخل المؤسسة الديوانية ولم يتم بعد اتخاذ اي قرار اقالة ضد المدير المتهم في قضية تجاوزات وفساد و اكد مصدرنا ان مسؤولي الديوانة ينتظرون الاطلاع على حيثيات الملف قبل الاعلان عن اي قرار .
اكد مصدرنا ان اعترفات عدد من كبار المهربين الذين تمت الاطاحة بهم مؤخرا كانت وراء ادانة مدير الاستعلامات بالادارة العامة للديوانة وحسب التحقيقات الاولية فان احد المهربين اكد انه كان يستغل شبكة علاقاته لعمداء من الديوانة لتنفيذ عمليات تهريب بموافقة مدير الاستعلامات الذي نفى بدوره التهم المنسوبة اليه .
واضاف محدثنا ان هناك ادلة ساعدت في الكشف عن تورط مدير الاستعلامات داخل الادارة العامة للديوانة مع عدد من كبار المهربين ورجال اعمال ثبت تورطهم في عمليات تهريب وتجاوزات مالية .
من جهة اخرى ، علمت « الشروق « ان هناك قيادات اخرى ديوانية سيتم التحقيق معهم في تهم تتعلق بشبهات فساد في ملفات تهريب وتهرب جبائي و وجود ايضا شبهات حول ممتلكاتهم.
واكد مصدرنا ان التحقيقات في ملفات خطيرة أثبتت وجود تجاوزات داخل عدد من اجهزة الادارة العامة للديوانة التابعة لوزارة المالية .

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القضائي
اعترافات كبار المهربين كشفته .. القبض على مدير الاستعلامات بالديوانة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

تونس - الشروق : متابعة : منى البوعزيزي
تم القبض على مدير الاستعلامات بالادارة العامة للديوانة التابعة لوزارة المالية بعد وجود شبهة تورطه في ملفات فساد مالي تتعلق بحملة مقاومة الفساد التي اطلقها رئيس الحكومة منذ حوالي سنة ونتج عنها ايقاف كبار المهربين.
وحسب مصدر مطلع اثارت عملية القبض على مدير استعلامات بالادارة العامة للديوانة حالة من البلبلة داخل المؤسسة الديوانية ولم يتم بعد اتخاذ اي قرار اقالة ضد المدير المتهم في قضية تجاوزات وفساد و اكد مصدرنا ان مسؤولي الديوانة ينتظرون الاطلاع على حيثيات الملف قبل الاعلان عن اي قرار .
اكد مصدرنا ان اعترفات عدد من كبار المهربين الذين تمت الاطاحة بهم مؤخرا كانت وراء ادانة مدير الاستعلامات بالادارة العامة للديوانة وحسب التحقيقات الاولية فان احد المهربين اكد انه كان يستغل شبكة علاقاته لعمداء من الديوانة لتنفيذ عمليات تهريب بموافقة مدير الاستعلامات الذي نفى بدوره التهم المنسوبة اليه .
واضاف محدثنا ان هناك ادلة ساعدت في الكشف عن تورط مدير الاستعلامات داخل الادارة العامة للديوانة مع عدد من كبار المهربين ورجال اعمال ثبت تورطهم في عمليات تهريب وتجاوزات مالية .
من جهة اخرى ، علمت « الشروق « ان هناك قيادات اخرى ديوانية سيتم التحقيق معهم في تهم تتعلق بشبهات فساد في ملفات تهريب وتهرب جبائي و وجود ايضا شبهات حول ممتلكاتهم.
واكد مصدرنا ان التحقيقات في ملفات خطيرة أثبتت وجود تجاوزات داخل عدد من اجهزة الادارة العامة للديوانة التابعة لوزارة المالية .

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اقدم شاب يركب دراجة نارية، مساء يوم الخميس 1 مارس 2018، على اختطاف صغير عمره ثلاث سنوات من والدته العائدة لتوها...
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اعترافات كبار المهربين كشفته .. القبض على مدير الاستعلامات بالديوانة
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
تم القبض على مدير الاستعلامات بالادارة العامة للديوانة التابعة لوزارة المالية بعد وجود شبهة تورطه في ملفات...
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العمران.. إيقاف ممرض باع شابا مادة مخدّرة أدت الى وفاته
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
احتفظ أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران بممرض يعمل بمصحة خاصة على اثر وفاة شاب استهلك مادة مخدرة اقتناها...
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خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...
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