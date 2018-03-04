اعترافات كبار المهربين كشفته .. القبض على مدير الاستعلامات بالديوانة

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تونس - الشروق : متابعة : منى البوعزيزي
تم القبض على مدير الاستعلامات بالادارة العامة للديوانة التابعة لوزارة المالية بعد وجود شبهة تورطه في ملفات فساد مالي تتعلق بحملة مقاومة الفساد التي اطلقها رئيس الحكومة منذ حوالي سنة ونتج عنها ايقاف كبار المهربين.
وحسب مصدر مطلع اثارت عملية القبض على مدير استعلامات بالادارة العامة للديوانة حالة من البلبلة داخل المؤسسة الديوانية ولم يتم بعد اتخاذ اي قرار اقالة ضد المدير المتهم في قضية تجاوزات وفساد و اكد مصدرنا ان مسؤولي الديوانة ينتظرون الاطلاع على حيثيات الملف قبل الاعلان عن اي قرار .
اكد مصدرنا ان اعترفات عدد من كبار المهربين الذين تمت الاطاحة بهم مؤخرا كانت وراء ادانة مدير الاستعلامات بالادارة العامة للديوانة وحسب التحقيقات الاولية فان احد المهربين اكد انه كان يستغل شبكة علاقاته لعمداء من الديوانة لتنفيذ عمليات تهريب بموافقة مدير الاستعلامات الذي نفى بدوره التهم المنسوبة اليه .
واضاف محدثنا ان هناك ادلة ساعدت في الكشف عن تورط مدير الاستعلامات داخل الادارة العامة للديوانة مع عدد من كبار المهربين ورجال اعمال ثبت تورطهم في عمليات تهريب وتجاوزات مالية .
من جهة اخرى ، علمت « الشروق « ان هناك قيادات اخرى ديوانية سيتم التحقيق معهم في تهم تتعلق بشبهات فساد في ملفات تهريب وتهرب جبائي و وجود ايضا شبهات حول ممتلكاتهم.
واكد مصدرنا ان التحقيقات في ملفات خطيرة أثبتت وجود تجاوزات داخل عدد من اجهزة الادارة العامة للديوانة التابعة لوزارة المالية .
تونس - الشروق : متابعة : منى البوعزيزي
تم القبض على مدير الاستعلامات بالادارة العامة للديوانة التابعة لوزارة المالية بعد وجود شبهة تورطه في ملفات فساد مالي تتعلق بحملة مقاومة الفساد التي اطلقها رئيس الحكومة منذ حوالي سنة ونتج عنها ايقاف كبار المهربين.
وحسب مصدر مطلع اثارت عملية القبض على مدير استعلامات بالادارة العامة للديوانة حالة من البلبلة داخل المؤسسة الديوانية ولم يتم بعد اتخاذ اي قرار اقالة ضد المدير المتهم في قضية تجاوزات وفساد و اكد مصدرنا ان مسؤولي الديوانة ينتظرون الاطلاع على حيثيات الملف قبل الاعلان عن اي قرار .
اكد مصدرنا ان اعترفات عدد من كبار المهربين الذين تمت الاطاحة بهم مؤخرا كانت وراء ادانة مدير الاستعلامات بالادارة العامة للديوانة وحسب التحقيقات الاولية فان احد المهربين اكد انه كان يستغل شبكة علاقاته لعمداء من الديوانة لتنفيذ عمليات تهريب بموافقة مدير الاستعلامات الذي نفى بدوره التهم المنسوبة اليه .
واضاف محدثنا ان هناك ادلة ساعدت في الكشف عن تورط مدير الاستعلامات داخل الادارة العامة للديوانة مع عدد من كبار المهربين ورجال اعمال ثبت تورطهم في عمليات تهريب وتجاوزات مالية .
من جهة اخرى ، علمت « الشروق « ان هناك قيادات اخرى ديوانية سيتم التحقيق معهم في تهم تتعلق بشبهات فساد في ملفات تهريب وتهرب جبائي و وجود ايضا شبهات حول ممتلكاتهم.
واكد مصدرنا ان التحقيقات في ملفات خطيرة أثبتت وجود تجاوزات داخل عدد من اجهزة الادارة العامة للديوانة التابعة لوزارة المالية .
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018