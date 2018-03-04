اعترافات كبار المهربين كشفته .. القبض على مدير الاستعلامات بالديوانة

تونس - الشروق : متابعة : منى البوعزيزي

تم القبض على مدير الاستعلامات بالادارة العامة للديوانة التابعة لوزارة المالية بعد وجود شبهة تورطه في ملفات فساد مالي تتعلق بحملة مقاومة الفساد التي اطلقها رئيس الحكومة منذ حوالي سنة ونتج عنها ايقاف كبار المهربين.

وحسب مصدر مطلع اثارت عملية القبض على مدير استعلامات بالادارة العامة للديوانة حالة من البلبلة داخل المؤسسة الديوانية ولم يتم بعد اتخاذ اي قرار اقالة ضد المدير المتهم في قضية تجاوزات وفساد و اكد مصدرنا ان مسؤولي الديوانة ينتظرون الاطلاع على حيثيات الملف قبل الاعلان عن اي قرار .

اكد مصدرنا ان اعترفات عدد من كبار المهربين الذين تمت الاطاحة بهم مؤخرا كانت وراء ادانة مدير الاستعلامات بالادارة العامة للديوانة وحسب التحقيقات الاولية فان احد المهربين اكد انه كان يستغل شبكة علاقاته لعمداء من الديوانة لتنفيذ عمليات تهريب بموافقة مدير الاستعلامات الذي نفى بدوره التهم المنسوبة اليه .

واضاف محدثنا ان هناك ادلة ساعدت في الكشف عن تورط مدير الاستعلامات داخل الادارة العامة للديوانة مع عدد من كبار المهربين ورجال اعمال ثبت تورطهم في عمليات تهريب وتجاوزات مالية .

من جهة اخرى ، علمت « الشروق « ان هناك قيادات اخرى ديوانية سيتم التحقيق معهم في تهم تتعلق بشبهات فساد في ملفات تهريب وتهرب جبائي و وجود ايضا شبهات حول ممتلكاتهم.

واكد مصدرنا ان التحقيقات في ملفات خطيرة أثبتت وجود تجاوزات داخل عدد من اجهزة الادارة العامة للديوانة التابعة لوزارة المالية .