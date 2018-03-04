القيروان.. يخطف صغيرا من أمه التي جاءت من فرنسا لتقديم واجب العزاء

الشروق ـ مكتب القيروان:

اقدم شاب يركب دراجة نارية، مساء يوم الخميس 1 مارس 2018، على اختطاف صغير عمره ثلاث سنوات من والدته العائدة لتوها من فرنسا لتقديم واجب العزاء لعائلة قريبها المتوفى، وذلك وسط مدينة القيروان.

وبالتفطن له قام عدد من المتواجدبن امام المنزل بمطاردة الخاطف الفار وطلب تدخل اعوان شرطة النجدة الذين نجحوا في ايقافه وإعادة الطفل سالما الى حضن والدته.

وستتم مباشرة اﻻبحاث مع الخاطف الذي كان في حالة سكر لتحديد دوافع اقدامه على عملية خطف طفل من أمه.





جمال الدين الذهبي