بسبب إقالة المدير العام للأمن الوطني.. أزمة بين رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية

تونس - الشروق : متابعة : منى البوعزيزي

اثارت اقالة المدير العام للامن الوطني في ساعة متاخرة من ليلة الجمعة غضب عدد من النقابيين الامنيين و طرحت عديد التساؤلات عن سر اقالة الرجل الثاني داخل وزارة الداخلية...

« الشروق « تنشر اسرار الاعلان عن اقالة الرجل الثاني داخل المؤسسة الامنية بسبب توتر علاقته برئاسة الحكومة التي رأت انه فشل في مهمته .

علمت « الشروق « ان وزير الداخلية لطفي براهم استغرب امس من الاعلان عن اقالة مدير الامن الوطني دون ان يوافق على القرار من عدمه و اضاف مصدر مطلع ان توفيق الدبابي رفض مغادرة مكتبه لغاية يوم امس .

و اضاف مصدرنا انه تم اتخاذ قرار اقالة توفيق الدبابي المدير العام للامن الوطني منذ سبعة ايام و تم ترشيح رشاد بالطيب لتولي هذا المنصب و تعويض بالطيب بمدير اقليم الامن الوطني بتونس لتولي جهاز الامن العمومي .

الاسباب

نفى مصدرنا وجود علاقة ما بين قرار اقالة المدير العام للامن الوطني و التحركات الاحتجاجية التي نفذتها نقابات امنية امام مقر المحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية القبض على ثلاثة ضباط من الشرطة العدلية بحمام الأنف و اكد ان قرار الإقالة تمت الموافقة عليه من قبل رئيس الحكومة اثر طلب من احد الاحزاب التي تمسكت بتغيير الدبابي و تعويضه بمسؤول امني جديد . كما اثارت عملية التأخير في الاعلان عن قائمة التغييرات داخل الأقاليم الامنية التابعة للادارة العامة للامن الوطني غضب توفيق الدبابي خاصة بعد ما اعتبره تدخلا في صلاحياته حيث تم شطب اسماء وتعويضها باخرى دون علمه مما جعله يهدد بتقديم استقالته في عديد المناسبات ليتراجع لاحقا.

التغييرات

من جهة اخرى اكد مصدرنا ان هناك تغييرات اخرى ستشهدها وزارة الداخلية في الفترة القادمة و ستشمل ادارات تابعة للامن و الحرس الوطنيين و اجهزة استعلاماتية و اضاف محدثنا في نفس السياق ان وزارة الداخلية تشهد صراعات كبرى بين شقين تابعين لحزبين و تبين عدم وجود تنسيق بين عديد الاجهزة رغم خطورة الملفات المتعلقة بأمن الدولة و قضايا ارهابية.

بعد رفض قرار اقالة المدير العام للامن الوطني من قبل الوزير تبين وجود ازمة بين رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية توضحت خلال الاعلان من جانب واحد عن قرار اقالة الرجل الثاني بالمؤسسة الامنية كما سبقتها ايضا ازمة التحرك الاحتجاجي امام مقر المحكمة .