صفاقس.. صالون التشغيل في دورته الثامنة .. اهتمام بالابتكار والتجديد... و«للفرونشيز» نصيب

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في إطار الافتتاح الرسمي لصالون المؤسسة بصفاقس في دورته الثامنة أدى السيد سليم الفرياني وزير الصناعة والوفد المرافق زيارة إلى ولاية صفاقس في نهاية الأسبوع حيث استقبلهم بمقر الولاية عادل الخبثاني والي صفاقس بحضور عدد من نواب الجهة بمجلس نواب الشعب.
الشروق - مكتب صفاقس:
وتحول الوزير رفقة الوالي والحضور إلى فضاء معرض صفاقس الدولي ليعطي إشارة الافتتاح الرسمي لهذه التظاهرة تحت عنوان صالون التشغيل «Job City» من تنظيم مركز الأعمال بصفاقس بالشراكة مع عديد الهياكل وجامعة صفاقس.
الصالون احتوى على فضاءات للعرض والمرافقة وعلى ست قرى عرض تولت تأثيثها وزارات وهياكل اقتصادية وفنية ومؤسسات مالية وعلامات تجارية تونسية وأجنبية ومنظمات وجمعيات بالإضافة الى تنظيم ملتقيات حول قانون الاستثمار والتصدير والفرونشيز والابتكار والتجديد.
وفي كلمته الترحيبية ثمن والي صفاقس الدور الذي يؤديه صالون المؤسسة هذه السنة باعتباره ورشة عمل كبيرة لفائدة كل المتدخلين في الحقل الاقتصادي سواء للباعثين الشبان أو الباحثين عن شغل أو المؤسسات التي ترغب في التوسع وحتى المؤسسات الممولة، مؤكدا ضرورة العمل التشاركي بين جميع الأطراف والمتابعة من اجل رفع التحدي ودفع المؤسسة والنهوض بالاقتصاد الوطني.
ولدى إعلانه الافتتاح الرسمي للصالون أكد الوزير على ان وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تعمل على مزيد تشجيع مثل هذه المبادرات والاحاطة بها مشيرا الى ان الوزارة دأبت على دفع المبادرة الخاصة وإعطائها مكانة متميزة وأولوية بارزة في نشاطها حيث سعت إلى توفير جميع الخدمات التي يستحقها الباعث خصوصا منها المتعلقة بالنسيج الصناعي التونسي.
هذا، وأدى الوزير مرفوقا بعدد من الإطارات الجهوية زيارة إلى عدد من المؤسسات للوقوف على نشاطها ومشاغلها.
في إطار الافتتاح الرسمي لصالون المؤسسة بصفاقس في دورته الثامنة أدى السيد سليم الفرياني وزير الصناعة والوفد المرافق زيارة إلى ولاية صفاقس في نهاية الأسبوع حيث استقبلهم بمقر الولاية عادل الخبثاني والي صفاقس بحضور عدد من نواب الجهة بمجلس نواب الشعب.
الشروق - مكتب صفاقس:
وتحول الوزير رفقة الوالي والحضور إلى فضاء معرض صفاقس الدولي ليعطي إشارة الافتتاح الرسمي لهذه التظاهرة تحت عنوان صالون التشغيل «Job City» من تنظيم مركز الأعمال بصفاقس بالشراكة مع عديد الهياكل وجامعة صفاقس.
الصالون احتوى على فضاءات للعرض والمرافقة وعلى ست قرى عرض تولت تأثيثها وزارات وهياكل اقتصادية وفنية ومؤسسات مالية وعلامات تجارية تونسية وأجنبية ومنظمات وجمعيات بالإضافة الى تنظيم ملتقيات حول قانون الاستثمار والتصدير والفرونشيز والابتكار والتجديد.
وفي كلمته الترحيبية ثمن والي صفاقس الدور الذي يؤديه صالون المؤسسة هذه السنة باعتباره ورشة عمل كبيرة لفائدة كل المتدخلين في الحقل الاقتصادي سواء للباعثين الشبان أو الباحثين عن شغل أو المؤسسات التي ترغب في التوسع وحتى المؤسسات الممولة، مؤكدا ضرورة العمل التشاركي بين جميع الأطراف والمتابعة من اجل رفع التحدي ودفع المؤسسة والنهوض بالاقتصاد الوطني.
ولدى إعلانه الافتتاح الرسمي للصالون أكد الوزير على ان وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تعمل على مزيد تشجيع مثل هذه المبادرات والاحاطة بها مشيرا الى ان الوزارة دأبت على دفع المبادرة الخاصة وإعطائها مكانة متميزة وأولوية بارزة في نشاطها حيث سعت إلى توفير جميع الخدمات التي يستحقها الباعث خصوصا منها المتعلقة بالنسيج الصناعي التونسي.
هذا، وأدى الوزير مرفوقا بعدد من الإطارات الجهوية زيارة إلى عدد من المؤسسات للوقوف على نشاطها ومشاغلها.
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018