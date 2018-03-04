صفاقس.. صالون التشغيل في دورته الثامنة .. اهتمام بالابتكار والتجديد... و«للفرونشيز» نصيب

في إطار الافتتاح الرسمي لصالون المؤسسة بصفاقس في دورته الثامنة أدى السيد سليم الفرياني وزير الصناعة والوفد المرافق زيارة إلى ولاية صفاقس في نهاية الأسبوع حيث استقبلهم بمقر الولاية عادل الخبثاني والي صفاقس بحضور عدد من نواب الجهة بمجلس نواب الشعب.

الشروق - مكتب صفاقس:

وتحول الوزير رفقة الوالي والحضور إلى فضاء معرض صفاقس الدولي ليعطي إشارة الافتتاح الرسمي لهذه التظاهرة تحت عنوان صالون التشغيل «Job City» من تنظيم مركز الأعمال بصفاقس بالشراكة مع عديد الهياكل وجامعة صفاقس.

الصالون احتوى على فضاءات للعرض والمرافقة وعلى ست قرى عرض تولت تأثيثها وزارات وهياكل اقتصادية وفنية ومؤسسات مالية وعلامات تجارية تونسية وأجنبية ومنظمات وجمعيات بالإضافة الى تنظيم ملتقيات حول قانون الاستثمار والتصدير والفرونشيز والابتكار والتجديد.

وفي كلمته الترحيبية ثمن والي صفاقس الدور الذي يؤديه صالون المؤسسة هذه السنة باعتباره ورشة عمل كبيرة لفائدة كل المتدخلين في الحقل الاقتصادي سواء للباعثين الشبان أو الباحثين عن شغل أو المؤسسات التي ترغب في التوسع وحتى المؤسسات الممولة، مؤكدا ضرورة العمل التشاركي بين جميع الأطراف والمتابعة من اجل رفع التحدي ودفع المؤسسة والنهوض بالاقتصاد الوطني.

ولدى إعلانه الافتتاح الرسمي للصالون أكد الوزير على ان وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تعمل على مزيد تشجيع مثل هذه المبادرات والاحاطة بها مشيرا الى ان الوزارة دأبت على دفع المبادرة الخاصة وإعطائها مكانة متميزة وأولوية بارزة في نشاطها حيث سعت إلى توفير جميع الخدمات التي يستحقها الباعث خصوصا منها المتعلقة بالنسيج الصناعي التونسي.

هذا، وأدى الوزير مرفوقا بعدد من الإطارات الجهوية زيارة إلى عدد من المؤسسات للوقوف على نشاطها ومشاغلها.





راشد