بسبب صب المرجين عشوائيا .. كارثة فلاحية تهدّد بوحجلة

الشروق ـ مكتب القيروان:

تشهد منطقة القطيطير من معتمدية بوحجلة ظاهرة تنامت بنسق سريع في الأشهر الأخيرة وهي سكب المرجين عشوائيا مما تسبب في إتلاف عديد الأشجار واللوز. ويغتنم المخترقون للقانون ساعات الفجر الأولى لسكب فواضل المرجين عشوائيا في الحقول الفلاحية. وقد أكد بلقاسم الشريقي من مواطني الجهة أن المنطقة القريبة من الطريق الجهوية 81 بين بوحجلة وصفاقس تشهد كارثة بيئية بامتياز في ظل غياب الردع الأمني وغياب شبه كلي للوكالة الوطنية لحماية المحيط بعد أن أصبح عدد من الأراضي غير صالحة للزراعة..





أيمن محرزي