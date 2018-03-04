القيروان.. تعطل الدروس بسبب اعتـــداء مجهولين على مــــــدرسة

الشروق ـ مكتب القيروان:

تعطل سير الدروس صباح أمس السبت 3 مارس بالمدرسة الابتدائية الريفية «العوامرية» التابعة لمعتمدية الشبيكة ولاية القيروان بدخول المعلمين و أولياء التلاميذ في وقفة احتجاجية منددة بتعمد مجهولين اقتحام حرمة المدرسة ليلا ومحاولة خلع مكتب المدير وقسم التحضيري وقاعة الإعلامية والعبث ببعض مواد التنظيف والتجهيزات المكتبية والرياضية. ولم يكتف المخربون بذلك بل قلعوا الورود وكسروا أغصان عدد من أشجار الزيتون المغروسة في الحديقة و سرقوا العلم وقبل المغادرة فتحوا حنفيات المركبات الصحية مخلفين ضياع كميات هائلة من الماء.

وبإعلام مركز الحرس الوطني تحول الأعوان وقاموا بمعاينة الأضرار وباشروا الأبحاث للتعرف على هوية المعتدين وتحديد دوافع اعتدائهم المشين على حرمة مؤسسة تربوية.





سعيدة جلاصي