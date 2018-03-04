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يوم الأحد 04 مارس 2018
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القيروان.. تعطل الدروس بسبب اعتـــداء مجهولين على مــــــدرسة
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شروق الجهات
القيروان.. تعطل الدروس بسبب اعتـــداء مجهولين على مــــــدرسة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

الشروق ـ مكتب القيروان:
تعطل سير الدروس صباح أمس السبت 3 مارس بالمدرسة الابتدائية الريفية «العوامرية» التابعة لمعتمدية الشبيكة ولاية القيروان بدخول المعلمين و أولياء التلاميذ في وقفة احتجاجية منددة بتعمد مجهولين اقتحام حرمة المدرسة ليلا ومحاولة خلع مكتب المدير وقسم التحضيري وقاعة الإعلامية والعبث ببعض مواد التنظيف والتجهيزات المكتبية والرياضية. ولم يكتف المخربون بذلك بل قلعوا الورود وكسروا أغصان عدد من أشجار الزيتون المغروسة في الحديقة و سرقوا العلم وقبل المغادرة فتحوا حنفيات المركبات الصحية مخلفين ضياع كميات هائلة من الماء.
وبإعلام مركز الحرس الوطني تحول الأعوان وقاموا بمعاينة الأضرار وباشروا الأبحاث للتعرف على هوية المعتدين وتحديد دوافع اعتدائهم المشين على حرمة مؤسسة تربوية.

سعيدة جلاصي
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المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
القيروان.. تعطل الدروس بسبب اعتـــداء مجهولين على مــــــدرسة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

الشروق ـ مكتب القيروان:
تعطل سير الدروس صباح أمس السبت 3 مارس بالمدرسة الابتدائية الريفية «العوامرية» التابعة لمعتمدية الشبيكة ولاية القيروان بدخول المعلمين و أولياء التلاميذ في وقفة احتجاجية منددة بتعمد مجهولين اقتحام حرمة المدرسة ليلا ومحاولة خلع مكتب المدير وقسم التحضيري وقاعة الإعلامية والعبث ببعض مواد التنظيف والتجهيزات المكتبية والرياضية. ولم يكتف المخربون بذلك بل قلعوا الورود وكسروا أغصان عدد من أشجار الزيتون المغروسة في الحديقة و سرقوا العلم وقبل المغادرة فتحوا حنفيات المركبات الصحية مخلفين ضياع كميات هائلة من الماء.
وبإعلام مركز الحرس الوطني تحول الأعوان وقاموا بمعاينة الأضرار وباشروا الأبحاث للتعرف على هوية المعتدين وتحديد دوافع اعتدائهم المشين على حرمة مؤسسة تربوية.

سعيدة جلاصي
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صوت الشارع.. هل أنت مع أو ضدّ استغلال منجم فسفاط الجريد؟
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
أنا ضدّ استغلال منجم فسفاط بتوزر لأنّ الجهة تعتمد على انتاج التمور وخاصة البيولوجية ومنجم الفسفاط مهما كانت...
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جندوبة... وزير التجارة يدعو الى تعصير سوق الجملة
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
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القيروان.. تعطل الدروس بسبب اعتـــداء مجهولين على مــــــدرسة
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
تعطل سير الدروس صباح أمس السبت 3 مارس بالمدرسة الابتدائية الريفية «العوامرية» التابعة لمعتمدية الشبيكة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...
المزيد >>
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