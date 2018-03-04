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يوم الأحد 04 مارس 2018
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جندوبة... وزير التجارة يدعو الى تعصير سوق الجملة
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شروق الجهات
جندوبة... وزير التجارة يدعو الى تعصير سوق الجملة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

أكد عمر الباهي وزير التجارة خلال زيارته  يوم أمس السبت لولاية جندوبة واطلاعه على سير العمل بسوق الجملة بمدينة جندوبة ان أهمية هذا السوق من حيث الحركة التجارية تقتضي تعصيره من خلال ادخال منظومة الاعلامية حتى يقع تجاوز العمل اليدوي وربط مقرات وكلاء البيع بالأنترنات هذا اضافة الى تحسين البنية التحتية من انارة عمومية وتصريف المياه وتحسين الفضاءات وتوسعتها. 
وزير التجارة أكد على ضرورة التفكير في مشروع لنقل السوق خارج مناطق العمران وان يكون سوقا عصريا بمواصفات عالمية ولم لا سوقا اقليمية للشمال الغربي.
عدد من الفلاحين ووكلاء البيع عبروا لوزير التجارة عن مشاغلهم وخاصة تنامي ظاهرة السوق السوداء الموازية وانعكاساتها على أسعار البيع وعلى العمل اليومي بسوق الجملة الذي لم يعد يشهد حركية كبرى جراء ذلك.

عبد الكريم السلطاني
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شروق الجهات
جندوبة... وزير التجارة يدعو الى تعصير سوق الجملة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

أكد عمر الباهي وزير التجارة خلال زيارته  يوم أمس السبت لولاية جندوبة واطلاعه على سير العمل بسوق الجملة بمدينة جندوبة ان أهمية هذا السوق من حيث الحركة التجارية تقتضي تعصيره من خلال ادخال منظومة الاعلامية حتى يقع تجاوز العمل اليدوي وربط مقرات وكلاء البيع بالأنترنات هذا اضافة الى تحسين البنية التحتية من انارة عمومية وتصريف المياه وتحسين الفضاءات وتوسعتها. 
وزير التجارة أكد على ضرورة التفكير في مشروع لنقل السوق خارج مناطق العمران وان يكون سوقا عصريا بمواصفات عالمية ولم لا سوقا اقليمية للشمال الغربي.
عدد من الفلاحين ووكلاء البيع عبروا لوزير التجارة عن مشاغلهم وخاصة تنامي ظاهرة السوق السوداء الموازية وانعكاساتها على أسعار البيع وعلى العمل اليومي بسوق الجملة الذي لم يعد يشهد حركية كبرى جراء ذلك.

عبد الكريم السلطاني
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أنا ضدّ استغلال منجم فسفاط بتوزر لأنّ الجهة تعتمد على انتاج التمور وخاصة البيولوجية ومنجم الفسفاط مهما كانت...
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جندوبة... وزير التجارة يدعو الى تعصير سوق الجملة
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
أكد عمر الباهي وزير التجارة خلال زيارته  يوم أمس السبت لولاية جندوبة واطلاعه على
المزيد >>
القيروان.. تعطل الدروس بسبب اعتـــداء مجهولين على مــــــدرسة
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
تعطل سير الدروس صباح أمس السبت 3 مارس بالمدرسة الابتدائية الريفية «العوامرية» التابعة لمعتمدية الشبيكة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...
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