جندوبة... وزير التجارة يدعو الى تعصير سوق الجملة

أكد عمر الباهي وزير التجارة خلال زيارته يوم أمس السبت لولاية جندوبة واطلاعه على سير العمل بسوق الجملة بمدينة جندوبة ان أهمية هذا السوق من حيث الحركة التجارية تقتضي تعصيره من خلال ادخال منظومة الاعلامية حتى يقع تجاوز العمل اليدوي وربط مقرات وكلاء البيع بالأنترنات هذا اضافة الى تحسين البنية التحتية من انارة عمومية وتصريف المياه وتحسين الفضاءات وتوسعتها.

وزير التجارة أكد على ضرورة التفكير في مشروع لنقل السوق خارج مناطق العمران وان يكون سوقا عصريا بمواصفات عالمية ولم لا سوقا اقليمية للشمال الغربي.

عدد من الفلاحين ووكلاء البيع عبروا لوزير التجارة عن مشاغلهم وخاصة تنامي ظاهرة السوق السوداء الموازية وانعكاساتها على أسعار البيع وعلى العمل اليومي بسوق الجملة الذي لم يعد يشهد حركية كبرى جراء ذلك.





عبد الكريم السلطاني