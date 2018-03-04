صوت الشارع.. هل أنت مع أو ضدّ استغلال منجم فسفاط الجريد؟

جلال الشابي

أنا ضدّ استغلال منجم فسفاط بتوزر لأنّ الجهة تعتمد على انتاج التمور وخاصة البيولوجية ومنجم الفسفاط مهما كانت الضمانات سيؤثّر سلبا بمواده السّامة على جودة التمور وبالتالي لن تبقى بيولوجية وتصبح غير قابلة للتصدير وتفقد مكانتها في السوق الخارجية ممّا يؤثّر على الاقتصاد.

أحمد الزابي

أنا ضدّ استغلال منجم فسفاط الجريد باعتبار مدن الجهة واحة ذات خصوصية تتميّز بتمور دقلة النّور وهو ضارّ بها وبالمشهد السياحي بالإضافة إلى أضراره الصحية والبيئية بسبب تلويثه للمحيط، ولا ينبغي أن ننسى أنّ توزر مدينة الشعراء والأدباء لثراء مشهدها الثقافي ونقاوة هوائها ومناخها الطبيعي وفتح منجم فسفاط بها سيقضي على هذه الميزات.

عماد كريفي

أنا مع بعث مشروع فسفاط توزر نفطة شريطة تشغيل كافة اليد العاملة للمنجم من أبناء الجهة وتأمين الجانب الصحّي أثناء العمل والالتزام بالضمانات البيئية على المستوى الصحي للمواطنين للوقاية من الأمراض المسرطنة والسّارية وفي صورة الاخلال بأيّ شرط مذكور سأصبح ضدّه وسأتصدّى له.زكي قمرة

أنا مع بعث مشروع فسفاط توزر فهو سيشغّل المعطلين عن العمل ويساهم في تحريك الدورة الاقتصادية بتوزر ويطوّر الأنشطة في مجالات أخرى منها مجال قطاع التاكسي والشركة التي ستسغلّ منجم فسفاط توزر ستجد حلولا للانعكاسات السلبية على البيئة والجهة وقد تعهدت بذلك.