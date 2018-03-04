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يوم الأحد 04 مارس 2018
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صوت الشارع.. هل أنت مع أو ضدّ استغلال منجم فسفاط الجريد؟
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شروق الجهات
صوت الشارع.. هل أنت مع أو ضدّ استغلال منجم فسفاط الجريد؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

جلال الشابي

أنا ضدّ استغلال منجم فسفاط بتوزر لأنّ الجهة تعتمد على انتاج التمور وخاصة البيولوجية ومنجم الفسفاط مهما كانت الضمانات سيؤثّر سلبا بمواده السّامة على جودة التمور وبالتالي لن تبقى بيولوجية وتصبح غير قابلة للتصدير وتفقد مكانتها في السوق الخارجية ممّا يؤثّر على الاقتصاد.

أحمد الزابي

أنا ضدّ استغلال منجم فسفاط الجريد باعتبار مدن الجهة واحة ذات خصوصية تتميّز بتمور دقلة النّور وهو ضارّ بها وبالمشهد السياحي بالإضافة إلى أضراره الصحية والبيئية بسبب تلويثه للمحيط، ولا ينبغي أن ننسى أنّ توزر مدينة الشعراء والأدباء لثراء مشهدها الثقافي ونقاوة هوائها ومناخها الطبيعي وفتح منجم فسفاط بها سيقضي على هذه الميزات.

عماد كريفي

أنا مع بعث مشروع فسفاط توزر نفطة شريطة تشغيل كافة اليد العاملة للمنجم من أبناء الجهة وتأمين الجانب الصحّي أثناء العمل والالتزام بالضمانات البيئية على المستوى الصحي للمواطنين للوقاية من الأمراض المسرطنة والسّارية وفي صورة الاخلال بأيّ شرط مذكور سأصبح ضدّه وسأتصدّى له.زكي قمرة

أنا مع بعث مشروع فسفاط توزر فهو سيشغّل المعطلين عن العمل ويساهم في تحريك الدورة الاقتصادية بتوزر ويطوّر الأنشطة في مجالات أخرى منها مجال قطاع التاكسي والشركة التي ستسغلّ منجم فسفاط توزر ستجد حلولا للانعكاسات السلبية على البيئة والجهة وقد تعهدت بذلك.

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شروق الجهات
صوت الشارع.. هل أنت مع أو ضدّ استغلال منجم فسفاط الجريد؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

جلال الشابي

أنا ضدّ استغلال منجم فسفاط بتوزر لأنّ الجهة تعتمد على انتاج التمور وخاصة البيولوجية ومنجم الفسفاط مهما كانت الضمانات سيؤثّر سلبا بمواده السّامة على جودة التمور وبالتالي لن تبقى بيولوجية وتصبح غير قابلة للتصدير وتفقد مكانتها في السوق الخارجية ممّا يؤثّر على الاقتصاد.

أحمد الزابي

أنا ضدّ استغلال منجم فسفاط الجريد باعتبار مدن الجهة واحة ذات خصوصية تتميّز بتمور دقلة النّور وهو ضارّ بها وبالمشهد السياحي بالإضافة إلى أضراره الصحية والبيئية بسبب تلويثه للمحيط، ولا ينبغي أن ننسى أنّ توزر مدينة الشعراء والأدباء لثراء مشهدها الثقافي ونقاوة هوائها ومناخها الطبيعي وفتح منجم فسفاط بها سيقضي على هذه الميزات.

عماد كريفي

أنا مع بعث مشروع فسفاط توزر نفطة شريطة تشغيل كافة اليد العاملة للمنجم من أبناء الجهة وتأمين الجانب الصحّي أثناء العمل والالتزام بالضمانات البيئية على المستوى الصحي للمواطنين للوقاية من الأمراض المسرطنة والسّارية وفي صورة الاخلال بأيّ شرط مذكور سأصبح ضدّه وسأتصدّى له.زكي قمرة

أنا مع بعث مشروع فسفاط توزر فهو سيشغّل المعطلين عن العمل ويساهم في تحريك الدورة الاقتصادية بتوزر ويطوّر الأنشطة في مجالات أخرى منها مجال قطاع التاكسي والشركة التي ستسغلّ منجم فسفاط توزر ستجد حلولا للانعكاسات السلبية على البيئة والجهة وقد تعهدت بذلك.

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صوت الشارع.. هل أنت مع أو ضدّ استغلال منجم فسفاط الجريد؟
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
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جندوبة... وزير التجارة يدعو الى تعصير سوق الجملة
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
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القيروان.. تعطل الدروس بسبب اعتـــداء مجهولين على مــــــدرسة
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
تعطل سير الدروس صباح أمس السبت 3 مارس بالمدرسة الابتدائية الريفية «العوامرية» التابعة لمعتمدية الشبيكة...
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المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...
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