صوت الشارع.. هل أنت مع أو ضدّ استغلال منجم فسفاط الجريد؟

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جلال الشابي
أنا ضدّ استغلال منجم فسفاط بتوزر لأنّ الجهة تعتمد على انتاج التمور وخاصة البيولوجية ومنجم الفسفاط مهما كانت الضمانات سيؤثّر سلبا بمواده السّامة على جودة التمور وبالتالي لن تبقى بيولوجية وتصبح غير قابلة للتصدير وتفقد مكانتها في السوق الخارجية ممّا يؤثّر على الاقتصاد.
أحمد الزابي
أنا ضدّ استغلال منجم فسفاط الجريد باعتبار مدن الجهة واحة ذات خصوصية تتميّز بتمور دقلة النّور وهو ضارّ بها وبالمشهد السياحي بالإضافة إلى أضراره الصحية والبيئية بسبب تلويثه للمحيط، ولا ينبغي أن ننسى أنّ توزر مدينة الشعراء والأدباء لثراء مشهدها الثقافي ونقاوة هوائها ومناخها الطبيعي وفتح منجم فسفاط بها سيقضي على هذه الميزات.
عماد كريفي
أنا مع بعث مشروع فسفاط توزر نفطة شريطة تشغيل كافة اليد العاملة للمنجم من أبناء الجهة وتأمين الجانب الصحّي أثناء العمل والالتزام بالضمانات البيئية على المستوى الصحي للمواطنين للوقاية من الأمراض المسرطنة والسّارية وفي صورة الاخلال بأيّ شرط مذكور سأصبح ضدّه وسأتصدّى له.زكي قمرة
أنا مع بعث مشروع فسفاط توزر فهو سيشغّل المعطلين عن العمل ويساهم في تحريك الدورة الاقتصادية بتوزر ويطوّر الأنشطة في مجالات أخرى منها مجال قطاع التاكسي والشركة التي ستسغلّ منجم فسفاط توزر ستجد حلولا للانعكاسات السلبية على البيئة والجهة وقد تعهدت بذلك.
جلال الشابي
أنا ضدّ استغلال منجم فسفاط بتوزر لأنّ الجهة تعتمد على انتاج التمور وخاصة البيولوجية ومنجم الفسفاط مهما كانت الضمانات سيؤثّر سلبا بمواده السّامة على جودة التمور وبالتالي لن تبقى بيولوجية وتصبح غير قابلة للتصدير وتفقد مكانتها في السوق الخارجية ممّا يؤثّر على الاقتصاد.
أحمد الزابي
أنا ضدّ استغلال منجم فسفاط الجريد باعتبار مدن الجهة واحة ذات خصوصية تتميّز بتمور دقلة النّور وهو ضارّ بها وبالمشهد السياحي بالإضافة إلى أضراره الصحية والبيئية بسبب تلويثه للمحيط، ولا ينبغي أن ننسى أنّ توزر مدينة الشعراء والأدباء لثراء مشهدها الثقافي ونقاوة هوائها ومناخها الطبيعي وفتح منجم فسفاط بها سيقضي على هذه الميزات.
عماد كريفي
أنا مع بعث مشروع فسفاط توزر نفطة شريطة تشغيل كافة اليد العاملة للمنجم من أبناء الجهة وتأمين الجانب الصحّي أثناء العمل والالتزام بالضمانات البيئية على المستوى الصحي للمواطنين للوقاية من الأمراض المسرطنة والسّارية وفي صورة الاخلال بأيّ شرط مذكور سأصبح ضدّه وسأتصدّى له.زكي قمرة
أنا مع بعث مشروع فسفاط توزر فهو سيشغّل المعطلين عن العمل ويساهم في تحريك الدورة الاقتصادية بتوزر ويطوّر الأنشطة في مجالات أخرى منها مجال قطاع التاكسي والشركة التي ستسغلّ منجم فسفاط توزر ستجد حلولا للانعكاسات السلبية على البيئة والجهة وقد تعهدت بذلك.
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018