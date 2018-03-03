القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية

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القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة الجلاصي: في آخر يوم للإعلان عن القائمات المقبولة والقائمات التي وقع رفضها بخصوص الترشح للانتخابات البلدية 2018 ، أفاد المنسق الإعلامي بالهيئة المستقلة للإنتخابات بالقيروان رياض مفتاح بإسقاط 8 قائمات بين حزبية ومستقلة وقبول 98 قائمة وذلك من جملة 106 قائمة مترشحة للانتخابات البلدية بالقيروان.

وتتمثل القائمات المستقلة الأربع المرفوضة في:

قائمة العلوية عن بلدية العلا

قائمة اللقاء للحرية والكرامة عن بلدية الوسلاتية

قائمة الأمل عن بلدية الشراردة

وقائمة سيدي سعد عن بلدية منزل المهيري.

أما القائمات الحزبية التي تم اسقاطها فهي كالآتي:

قائمة البديل عن بلدية نصرالله

قائمة آفاق تونس عن بلدية العلا

قائمة التيار الديمقراطي عن بلدية بوحجلة

وقائمة المشروع عن بلدية حاجب العيون