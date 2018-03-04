توزر.. تعطّل استغلال فسفاط الجريد .. من المسؤول ومن المستفيد؟

يتوفر بولاية توزر منجم غير مستغل يحتوي على مخزون من الفسفاط بحجم يناهز 500 مليون طن من نوعية ذات الجودة الرفيعة ويشتمل على مخزون قابل للاستغلال لحوالي 80 سنة.

توزر ـ الشروق:

وبدأ التعبير عن رغبات الاستثمار فيه منذ سنة 2011 وقدّمت بعض الشركات الأجنبية عروضا لاستغلاله وتمّ خلال سنة 2013 استصدار أوامر لرخص بحث لفائدة شركة فسفاط قفصة.

ومثّل هذا المنجم ومنذ بداية الثورة نقطة مفصلية لدى أهالي الجريد باعتباره سيغيّر صبغة جهتهم إلى صناعية ولما يحمله من تهديدات للواحة والبيئة والقطاع السياحي والهوية وتتزايد مخاوفهم من انعكاساته السلبية ومضاره .

المجتمع المدني يرفض..

وعن أطوار هذا الحراك المدني ومدى تفاعل شركة فسفاط قفصة معه قال رئيس المنحلة للمواطنة الفاعلة والمنسق الجهوي لبرنامج دعم المجتمع المدني بتوزر سابقا سالم بن سالمة إنّ ملف الفسفاط أبرز نقطة مفصلية في حراك العمل المدني بتوزر منذ الثورة، مؤكدا انه تمّ استصدار أوامر بحث سنة 2013 وقرار المجلس الوزاري لحكومة الحبيب الصّيد بتاريخ 25 ديسمبر 2015 والقاضي بإعداد دراسات الجدوى لاستغلال المنجم ولم تتم استشارة المجتمع المدني بتوزر أو تنظيم حلقات اعلام وتشاور حول الموضوع.

واشار بن سالمة ان هناك خللا في ادارة الملف بإقصاء مكونات المجتمع المدني بجهة توزر والضبابية أوالتشويش على منوال التنمية بالجهة والتي تفسّر بتواجد ثلاثة مشاريع كبيرة غير متجانسة في رقعة لا يتعدّى قطرها 10 كلم مربّع وهي المشروع السياحي الديار القطرية ومشروع انتاج الطاقة «الفولطا ضوئية» ومشروع الفسفاط بالإضافة إلى الواحات المحدثة في ثمانينيات القرن الماضي بنفس الرقعة والحكومات المتعاقبة لم تعط تفسيرا واضحا حول المدخرات الحقيقية من المياه في علاقة بجدوى استغلالها في استخراج الفسفاط وبعث مناطق سقوية جديدة ممّا يشكّل تهديدا صريحا للمناخ السلمي الاجتماعي بالجهة وللقمة عيش آلاف الفلاحين وعائلاتهم والعاملين في مجال السياحة الداخلية.

هشام بوعتّور رئيس اللجنة التي تم تكوينها لمتابعة ملف الفسفاط اكد ان اللّجنة حلقة وصل بين المجتمع وشركة فسفاط -قفصة لضمان أخذ القرارات بطريقة تشاركية وموقفها قال إنّه مبدئي وهو رفض أيّ نشاط يهدّد هوية الجهة كمنطقة واحية سياحية مهيّأة لاحتضان اقتصاد بيئي وبعد امضاء عقود انطلاق الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع فسفاط توزر بتاريخ 26 سبتمبر 2017 بمقر الادارة العامة لشركة فسفاط قفصة بالعاصمة اتصلت اللجنة بوالي الجهة وبالكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل باعتبارهما قد حضرا حفل توقيع العقد فأكّدا نفس موقف اللّجنة..

عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتوزر وممثله بلجنة متابعة ملف فسفاط الجريد خالد العقبي اكد ان رغبة شركة فسفاط قفصة في استغلال منجم توزر لتعويض البعض من وضعها الكارثي في الحوض المنجمي والخروج من أزمتها وهو ما يستدعي تحرّكا عاجلا للمجتمع المدني بالجهة للتصدّي لأيّة قرارات أحادية الجانب قبل صدور نتائج الدراسات الفنية فلسنا مستعدّين لإعادة تجربة الحوض المنجمي باستغلال الفسفاط دون المساهمة في تنمية الجهة.

صرّح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتوزر عارف الناجي للشروق أن المشروع يعارضه فلاحو جهة الجريد منذ انطلاق الدراسات التمهيدية وذلك سنة 2001 حيث بينت الدراسة آنذاك وفق قوله الأضرار التي يخلفها المشروع على القطاع الفلاحي الذي يساهم في توفير 14 ألف موطن شغل مباشر ودعا الى ضرورة فتح حوار مفتوح مع المجتمع المدني في الجهة والمنظمات والهياكل المعنية حول جدوى تنفيذ المشروع.

عمادة المهندسين تحذّر...

من جهتها اكدت الكاتبة العامة لعمادة المهندسين التونسيين بتوزر سامية العلوي ان مناجم الفسفاط سبب رئيسي من أسباب التصحّر فإنتاج الفسفاط بواسطة التفجير يؤدي إلى اتلاف وتحريك الطبقات الترابية وبالتالي اضطراب خصائصها البيولوجية والفيزيو- كيميائية فتصبح غير صالحة للأنشطة الفلاحية بالإضافة إلى أنّ العمليات المنجمية لإنتاج الفسفاط تفرز بقايا ومواد سهلة الانتشار في الهواء منها العديد من الغازات القابلة للاشتعال والتي ينجرّ عنها انحباس حراري موقعي.

التقينا برئيس جمعية النهوض بالقطاع السياحي وصاحب وكالة للأسفار محمد المولدي ساسي فطالب بعدم التخلّي عن مشروع منجم فسفاط الجريد وقال إنّ القطاع السياحي قبل الثورة كانت نسبة طاقته التشغيلية بالجهة 47 % ’ثم شهد القطاع أزمة حادّة ولا توجد حلول ناجعة لها وانعكست سلبا على القطاعات ذات الصّلة ومنها مطار توزر نفطة الدولي... وأمام هذا الوضع وانطلاقا من تجربته لخمسة عقود من الزمن في القطاع السياحي فهو ينصح بعدم فرض شروط مجحفة تؤدي إلى خسارة كلّ شيء وبالتالي لا ينبغي التخلي عن منجم فسفاط توزر لكن شرط تشغيل أبناء الجهة والتزام الشركة المستغلة للفسفاط بالشروط التي تعهدت بها للمحافظة على البيئة.

والي توزر يوضّح...

من جهته قال والي توزر صالح مطيراوي إنّ ملف مشروع فسفاط الجريد الآن في مرحلة الدراسة وهنالك دراسة أولية أنجزت ويشتمل المنجم على مخزون من الفسفاط يناهز 500 مليون طن ولا نستطيع إصدار الحكم حوله إلاّ بدراسة متكاملة.

وحول اعتراضات مكوّنات المجتمع المدني بالجهة عن بعث المشروع واستنكاره لعدم تشريكه في الدراسات قال الوالي: إنّنا مازلنا في مرحلة الدراسات الفنية التي يقوم بها خبراء وسيتمّ فور الانتهاء من إعداد هذه الدراسات الفنية عقد جلسات بمقر الولاية تجمع مختلف الأطراف من سلطة ومجتمع مدني وفاعلين وإعلام وممثلين عن شركة فسفاط قفصة ومختصّين... لعرض كافة النتائج ومناقشة الدراسات والاشكاليات المطروحة ومنها عدم تجانس مشروع فسفاط الجريد مع المشاريع التي يتواجد معها في نفس الرقعة محدودة المساحة وهي مشروع الاحياءات الفلاحية ومشروع انتاج الطاقة الفولطاضوئية ومشروع المنتجع القطري السياحي.





بوبكر حريزي