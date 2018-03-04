يمينة الزغلامي .... مطلوب من الأحزاب مراجعة قوانينها

قالت النائبة يمينة الزغلامي والقيادية في حركة النهضة إن في مرحلة ما قبل الثورة كانت هناك كفاءات تونسيّة نسويّة لكن النظام السياسي غيّبهن وللأسف البعض منهن ارتضين الوضع

فكانت زوجة الرئيس الاسبق تقدم محاضرات رغم انعدام مستواها وكانت بعض الكفاءات حاضرات ومرتاحات لتلك الاوضاع

بعد الثورة ظهرت نساء كان اغلبهن امّا موجودات في السرية او في المجتمع المدني وكان النظام السابق يعرفهن ويضايقهن. برز اذن لوبي نسائي حداثي مؤمن بقيم الثورة وحقوق المراة والدليل ما تضمنه الدستور من حماية لمكتسبات المراة ما بقي سوى تغيير العقلية وخاصة لدى النساء فالبعض لديهن عقلية ذكوريّة ويقبلن يكنّ تابعات حتى في داخل الاحزاب فتخشى التدحرج في موقعها هذا النوع من النساء انا استغرب كيف يفكرن في فترة تزدهر فيها الحرية وهن يرتضين الخضوع.

النوع الثاني هن النساء الموجودات داخل الاحزاب لكن بقوانين تلك الاحزاب تقليدية كما انه هناك رجال يرفضون ان تنافسهم النساء في مواقع القرار.

مطلوب من الاحزاب اليوم مراجعة نصوصها القانونيّة وقريبا سنناقش مرسوم الاحزاب الذي هو حاليا بصدد النقاش على مستوى الوزارة ويفترض ان يتم فيه تعزيز مكانة المراة داخل الاحزاب. ومطلوب ايضا من المجتمع المدني والاحزاب العمل على تغيير العقلية فالخوف من عدم اهلية المراة ينم عن فكر تقليدي.

كما قالت الزغلامي التي تعرف بمناصرتها الشديدة للمراة داخل حزبها إن المرحلة تتطلب تضامنا نسويا سواء في الاحزاب او في المجتمع المدني من اجل دعم مكانة المراة في مواقع القرار وخاصة في وزارات السيادة ورئاسة الحكومة اذ لدينا من الكفاءات ما يسمح لهنّ بتولي مثل هكذا مناصب كما ان التسويق للتجربة التونسية يحتاج الى لاعتماد على امراة باعتبار انها أكثر تشبثا بتونس ولديها حب كبير للبلاد ورغبة في العمل لصالحه طبعا مع احترامي لكل الرجال فالمرأة تستنزف وقتها كي تنجح واستثمارها في النجاح يعني بالضرورة إتقانها للمنصب الذي تتولاه.

امّا بخصوص التشويه فاعتقد انه ان اوان تجريم ذلك وسن قوانين تحمي المراة أكثر فصورة المراة في الاعلام وفي فضاء التواصل الاجتماعي لابد ان تكون صورة ايجابيّة.