يمينة الزغلامي .... مطلوب من الأحزاب مراجعة قوانينها

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20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
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20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
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19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
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18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
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18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
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17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
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17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
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16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
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16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
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15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
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15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
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15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
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15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
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14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
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14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
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14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
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14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
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14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
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14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018
قالت النائبة يمينة الزغلامي والقيادية في حركة النهضة إن في مرحلة ما قبل الثورة كانت هناك كفاءات تونسيّة نسويّة لكن النظام السياسي غيّبهن وللأسف البعض منهن ارتضين الوضع
فكانت زوجة الرئيس الاسبق تقدم محاضرات رغم انعدام مستواها وكانت بعض الكفاءات حاضرات ومرتاحات لتلك الاوضاع
بعد الثورة ظهرت نساء كان اغلبهن امّا موجودات في السرية او في المجتمع المدني وكان النظام السابق يعرفهن ويضايقهن. برز اذن لوبي نسائي حداثي مؤمن بقيم الثورة وحقوق المراة والدليل ما تضمنه الدستور من حماية لمكتسبات المراة ما بقي سوى تغيير العقلية وخاصة لدى النساء فالبعض لديهن عقلية ذكوريّة ويقبلن يكنّ تابعات حتى في داخل الاحزاب فتخشى التدحرج في موقعها هذا النوع من النساء انا استغرب كيف يفكرن في فترة تزدهر فيها الحرية وهن يرتضين الخضوع.
النوع الثاني هن النساء الموجودات داخل الاحزاب لكن بقوانين تلك الاحزاب تقليدية كما انه هناك رجال يرفضون ان تنافسهم النساء في مواقع القرار.
مطلوب من الاحزاب اليوم مراجعة نصوصها القانونيّة وقريبا سنناقش مرسوم الاحزاب الذي هو حاليا بصدد النقاش على مستوى الوزارة ويفترض ان يتم فيه تعزيز مكانة المراة داخل الاحزاب. ومطلوب ايضا من المجتمع المدني والاحزاب العمل على تغيير العقلية فالخوف من عدم اهلية المراة ينم عن فكر تقليدي.
كما قالت الزغلامي التي تعرف بمناصرتها الشديدة للمراة داخل حزبها إن المرحلة تتطلب تضامنا نسويا سواء في الاحزاب او في المجتمع المدني من اجل دعم مكانة المراة في مواقع القرار وخاصة في وزارات السيادة ورئاسة الحكومة اذ لدينا من الكفاءات ما يسمح لهنّ بتولي مثل هكذا مناصب كما ان التسويق للتجربة التونسية يحتاج الى لاعتماد على امراة باعتبار انها أكثر تشبثا بتونس ولديها حب كبير للبلاد ورغبة في العمل لصالحه طبعا مع احترامي لكل الرجال فالمرأة تستنزف وقتها كي تنجح واستثمارها في النجاح يعني بالضرورة إتقانها للمنصب الذي تتولاه.
امّا بخصوص التشويه فاعتقد انه ان اوان تجريم ذلك وسن قوانين تحمي المراة أكثر فصورة المراة في الاعلام وفي فضاء التواصل الاجتماعي لابد ان تكون صورة ايجابيّة.
قالت النائبة يمينة الزغلامي والقيادية في حركة النهضة إن في مرحلة ما قبل الثورة كانت هناك كفاءات تونسيّة نسويّة لكن النظام السياسي غيّبهن وللأسف البعض منهن ارتضين الوضع
فكانت زوجة الرئيس الاسبق تقدم محاضرات رغم انعدام مستواها وكانت بعض الكفاءات حاضرات ومرتاحات لتلك الاوضاع
بعد الثورة ظهرت نساء كان اغلبهن امّا موجودات في السرية او في المجتمع المدني وكان النظام السابق يعرفهن ويضايقهن. برز اذن لوبي نسائي حداثي مؤمن بقيم الثورة وحقوق المراة والدليل ما تضمنه الدستور من حماية لمكتسبات المراة ما بقي سوى تغيير العقلية وخاصة لدى النساء فالبعض لديهن عقلية ذكوريّة ويقبلن يكنّ تابعات حتى في داخل الاحزاب فتخشى التدحرج في موقعها هذا النوع من النساء انا استغرب كيف يفكرن في فترة تزدهر فيها الحرية وهن يرتضين الخضوع.
النوع الثاني هن النساء الموجودات داخل الاحزاب لكن بقوانين تلك الاحزاب تقليدية كما انه هناك رجال يرفضون ان تنافسهم النساء في مواقع القرار.
مطلوب من الاحزاب اليوم مراجعة نصوصها القانونيّة وقريبا سنناقش مرسوم الاحزاب الذي هو حاليا بصدد النقاش على مستوى الوزارة ويفترض ان يتم فيه تعزيز مكانة المراة داخل الاحزاب. ومطلوب ايضا من المجتمع المدني والاحزاب العمل على تغيير العقلية فالخوف من عدم اهلية المراة ينم عن فكر تقليدي.
كما قالت الزغلامي التي تعرف بمناصرتها الشديدة للمراة داخل حزبها إن المرحلة تتطلب تضامنا نسويا سواء في الاحزاب او في المجتمع المدني من اجل دعم مكانة المراة في مواقع القرار وخاصة في وزارات السيادة ورئاسة الحكومة اذ لدينا من الكفاءات ما يسمح لهنّ بتولي مثل هكذا مناصب كما ان التسويق للتجربة التونسية يحتاج الى لاعتماد على امراة باعتبار انها أكثر تشبثا بتونس ولديها حب كبير للبلاد ورغبة في العمل لصالحه طبعا مع احترامي لكل الرجال فالمرأة تستنزف وقتها كي تنجح واستثمارها في النجاح يعني بالضرورة إتقانها للمنصب الذي تتولاه.
امّا بخصوص التشويه فاعتقد انه ان اوان تجريم ذلك وسن قوانين تحمي المراة أكثر فصورة المراة في الاعلام وفي فضاء التواصل الاجتماعي لابد ان تكون صورة ايجابيّة.
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018