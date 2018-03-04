مدير الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان... في انتظار المرور إلى تغيير الواقع

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قال رامي الصالحي مدير مكتب المغرب العربي للشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان إن تونس سنت تشريعات مهمة جدا ومتقدمة جدا على المستوى الاقليمي والدولي وهي خطوة هامة فخلق اطار قانوني هو نقطة انطلاق اساسية ثم تاتي بعدها الممارسة وشخصيا اعتقد ان المساواة في الميراث هي اخر العثرات المتبقية لاستكمال بناء منظومة تشريعية ضامنة للمساواة الحقيقية.
فعلا على مستوى التطبيق هناك اخلالات فقيادات الاحزاب على بكرة ابيها فيها اخلالات في حق التمثيلية النسويّة ولم نقترب من المساواة كما ان المنظمات الوطنية ايضا ليس فيها تناصف اذ هناك امراة واحدة في المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل و8 نساء في رابطة حقوق الانسان من مجموع 25 عضوا في المكتب التنفيذي كذلك نقص في التمثيلية النسويّة في منظمة الاعراف وفي كل المنظمات الوطنية ويمكن اعتبار جمعية القضاة الاكثر انصافا من حيث التمثيلية النسويّة بوجود 5 عضوات من مجموع 11 عضوا.
قال ايضا إن المرأة متفوقة بشكل كبير على الرجل في عديد المجالات لكن هناك ضغوطات اجتماعية كبرى عليها وهناك بيئة غير مساندة ففي الدول الإسكندنافية حيث تمطر السياسة والممارسة انصافا للمراة ومساواة بينها وبين الرجل تم تثبيت المساواة الكبرى من حيث اقتسام ضغوطات الحياة اليومية وبالتالي خلقوا للمرأة مناخا لفرض نفسها.
كما ان الخطط القيادية هي خطط سياسية فما الذي يمنع امراة من تولي منصب رئيسة الحكومة ووزيرة سيادة ؟ لا شيء يمنع ذلك الا اننا رأينا التناصف يغيب حتى على مستوى تركيبة الحكومة اذ لدينا كفاءات نسويّة ناجحة جدا على المستوى الدولية لكن الحسابات السياسية تعطل توليها مثل هكذا مناصب ونحن نعيش اليوم بعيدين جدا عن طموحاتنا.
وبخصوص تشويه المراة التي تتولى منصب في الدولة قال الصالحي إن التشويه نوعان سياسي يطال النساء والرجال على حد سواء وهذه هي طبيعة اخلاقنا السياسية التي لا تخاطب الافكار وهذا مايريده ويتابعه المخيال الشعبي التونسي وهناك نوعيتان من التشويه وهو اخلاقي وخلقي يستهدف خاصة النساء ويظل المشكل في الاثبات اولا وفي العقوبة الرمزيّة ثانيا.
ويرى الصالحي ان التشويه في الفضاء السيبرني لم يعد يلاقي رواجا باعتبار تنامي التيار السيبرني المناهض للتشويه والرد على المشوهين. واعتبر ان الاطار التشريعي في تونس سابق لعصره لكنه مكسب في انتظار المرور نحو تغيير الواقع.
قال رامي الصالحي مدير مكتب المغرب العربي للشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان إن تونس سنت تشريعات مهمة جدا ومتقدمة جدا على المستوى الاقليمي والدولي وهي خطوة هامة فخلق اطار قانوني هو نقطة انطلاق اساسية ثم تاتي بعدها الممارسة وشخصيا اعتقد ان المساواة في الميراث هي اخر العثرات المتبقية لاستكمال بناء منظومة تشريعية ضامنة للمساواة الحقيقية.
فعلا على مستوى التطبيق هناك اخلالات فقيادات الاحزاب على بكرة ابيها فيها اخلالات في حق التمثيلية النسويّة ولم نقترب من المساواة كما ان المنظمات الوطنية ايضا ليس فيها تناصف اذ هناك امراة واحدة في المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل و8 نساء في رابطة حقوق الانسان من مجموع 25 عضوا في المكتب التنفيذي كذلك نقص في التمثيلية النسويّة في منظمة الاعراف وفي كل المنظمات الوطنية ويمكن اعتبار جمعية القضاة الاكثر انصافا من حيث التمثيلية النسويّة بوجود 5 عضوات من مجموع 11 عضوا.
قال ايضا إن المرأة متفوقة بشكل كبير على الرجل في عديد المجالات لكن هناك ضغوطات اجتماعية كبرى عليها وهناك بيئة غير مساندة ففي الدول الإسكندنافية حيث تمطر السياسة والممارسة انصافا للمراة ومساواة بينها وبين الرجل تم تثبيت المساواة الكبرى من حيث اقتسام ضغوطات الحياة اليومية وبالتالي خلقوا للمرأة مناخا لفرض نفسها.
كما ان الخطط القيادية هي خطط سياسية فما الذي يمنع امراة من تولي منصب رئيسة الحكومة ووزيرة سيادة ؟ لا شيء يمنع ذلك الا اننا رأينا التناصف يغيب حتى على مستوى تركيبة الحكومة اذ لدينا كفاءات نسويّة ناجحة جدا على المستوى الدولية لكن الحسابات السياسية تعطل توليها مثل هكذا مناصب ونحن نعيش اليوم بعيدين جدا عن طموحاتنا.
وبخصوص تشويه المراة التي تتولى منصب في الدولة قال الصالحي إن التشويه نوعان سياسي يطال النساء والرجال على حد سواء وهذه هي طبيعة اخلاقنا السياسية التي لا تخاطب الافكار وهذا مايريده ويتابعه المخيال الشعبي التونسي وهناك نوعيتان من التشويه وهو اخلاقي وخلقي يستهدف خاصة النساء ويظل المشكل في الاثبات اولا وفي العقوبة الرمزيّة ثانيا.
ويرى الصالحي ان التشويه في الفضاء السيبرني لم يعد يلاقي رواجا باعتبار تنامي التيار السيبرني المناهض للتشويه والرد على المشوهين. واعتبر ان الاطار التشريعي في تونس سابق لعصره لكنه مكسب في انتظار المرور نحو تغيير الواقع.
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018