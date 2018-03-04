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يوم الأحد 04 مارس 2018
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مدير الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان... في انتظار المرور إلى تغيير الواقع
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الوطنية
مدير الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان... في انتظار المرور إلى تغيير الواقع
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

قال رامي الصالحي مدير مكتب المغرب العربي للشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان إن تونس سنت تشريعات مهمة جدا ومتقدمة جدا على المستوى الاقليمي والدولي وهي خطوة هامة فخلق اطار قانوني هو نقطة انطلاق اساسية ثم تاتي بعدها الممارسة وشخصيا اعتقد ان المساواة في الميراث هي اخر العثرات المتبقية لاستكمال بناء منظومة تشريعية ضامنة للمساواة الحقيقية.
فعلا على مستوى التطبيق هناك اخلالات فقيادات الاحزاب على بكرة ابيها فيها اخلالات في حق التمثيلية النسويّة ولم نقترب من المساواة كما ان المنظمات الوطنية ايضا ليس فيها تناصف اذ هناك امراة واحدة في المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل و8 نساء في رابطة حقوق الانسان من مجموع 25 عضوا في المكتب التنفيذي كذلك نقص في التمثيلية النسويّة في منظمة الاعراف وفي كل المنظمات الوطنية ويمكن اعتبار جمعية القضاة الاكثر انصافا من حيث التمثيلية النسويّة بوجود 5 عضوات من مجموع 11 عضوا.
قال ايضا إن المرأة متفوقة بشكل كبير على الرجل في عديد المجالات لكن هناك ضغوطات اجتماعية كبرى عليها وهناك بيئة غير مساندة ففي الدول الإسكندنافية حيث تمطر السياسة والممارسة انصافا للمراة ومساواة بينها وبين الرجل تم تثبيت المساواة الكبرى من حيث اقتسام ضغوطات الحياة اليومية وبالتالي خلقوا للمرأة مناخا لفرض نفسها.
كما ان الخطط القيادية هي خطط سياسية فما الذي يمنع امراة من تولي منصب رئيسة الحكومة ووزيرة سيادة ؟ لا شيء يمنع ذلك الا اننا رأينا التناصف يغيب حتى على مستوى تركيبة الحكومة اذ لدينا كفاءات نسويّة ناجحة جدا على المستوى الدولية لكن الحسابات السياسية تعطل توليها مثل هكذا مناصب ونحن نعيش اليوم بعيدين جدا عن طموحاتنا.
وبخصوص تشويه المراة التي تتولى منصب في الدولة قال الصالحي إن التشويه نوعان سياسي يطال النساء والرجال على حد سواء وهذه هي طبيعة اخلاقنا السياسية التي لا تخاطب الافكار وهذا مايريده ويتابعه المخيال الشعبي التونسي وهناك نوعيتان من التشويه وهو اخلاقي وخلقي يستهدف خاصة النساء ويظل المشكل في الاثبات اولا وفي العقوبة الرمزيّة ثانيا.
ويرى الصالحي ان التشويه في الفضاء السيبرني لم يعد يلاقي رواجا باعتبار تنامي التيار السيبرني المناهض للتشويه والرد على المشوهين. واعتبر ان الاطار التشريعي في تونس سابق لعصره لكنه مكسب في انتظار المرور نحو تغيير الواقع.

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الوطنية
مدير الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان... في انتظار المرور إلى تغيير الواقع
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

قال رامي الصالحي مدير مكتب المغرب العربي للشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان إن تونس سنت تشريعات مهمة جدا ومتقدمة جدا على المستوى الاقليمي والدولي وهي خطوة هامة فخلق اطار قانوني هو نقطة انطلاق اساسية ثم تاتي بعدها الممارسة وشخصيا اعتقد ان المساواة في الميراث هي اخر العثرات المتبقية لاستكمال بناء منظومة تشريعية ضامنة للمساواة الحقيقية.
فعلا على مستوى التطبيق هناك اخلالات فقيادات الاحزاب على بكرة ابيها فيها اخلالات في حق التمثيلية النسويّة ولم نقترب من المساواة كما ان المنظمات الوطنية ايضا ليس فيها تناصف اذ هناك امراة واحدة في المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل و8 نساء في رابطة حقوق الانسان من مجموع 25 عضوا في المكتب التنفيذي كذلك نقص في التمثيلية النسويّة في منظمة الاعراف وفي كل المنظمات الوطنية ويمكن اعتبار جمعية القضاة الاكثر انصافا من حيث التمثيلية النسويّة بوجود 5 عضوات من مجموع 11 عضوا.
قال ايضا إن المرأة متفوقة بشكل كبير على الرجل في عديد المجالات لكن هناك ضغوطات اجتماعية كبرى عليها وهناك بيئة غير مساندة ففي الدول الإسكندنافية حيث تمطر السياسة والممارسة انصافا للمراة ومساواة بينها وبين الرجل تم تثبيت المساواة الكبرى من حيث اقتسام ضغوطات الحياة اليومية وبالتالي خلقوا للمرأة مناخا لفرض نفسها.
كما ان الخطط القيادية هي خطط سياسية فما الذي يمنع امراة من تولي منصب رئيسة الحكومة ووزيرة سيادة ؟ لا شيء يمنع ذلك الا اننا رأينا التناصف يغيب حتى على مستوى تركيبة الحكومة اذ لدينا كفاءات نسويّة ناجحة جدا على المستوى الدولية لكن الحسابات السياسية تعطل توليها مثل هكذا مناصب ونحن نعيش اليوم بعيدين جدا عن طموحاتنا.
وبخصوص تشويه المراة التي تتولى منصب في الدولة قال الصالحي إن التشويه نوعان سياسي يطال النساء والرجال على حد سواء وهذه هي طبيعة اخلاقنا السياسية التي لا تخاطب الافكار وهذا مايريده ويتابعه المخيال الشعبي التونسي وهناك نوعيتان من التشويه وهو اخلاقي وخلقي يستهدف خاصة النساء ويظل المشكل في الاثبات اولا وفي العقوبة الرمزيّة ثانيا.
ويرى الصالحي ان التشويه في الفضاء السيبرني لم يعد يلاقي رواجا باعتبار تنامي التيار السيبرني المناهض للتشويه والرد على المشوهين. واعتبر ان الاطار التشريعي في تونس سابق لعصره لكنه مكسب في انتظار المرور نحو تغيير الواقع.

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خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...
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