مديرة مركز «كوثر» .. العقلية الذكورية هي العائق الحقيقي

قالت اعتدال المجبري مديرة مركز التدريب الاعلامي بمركز المراة العربية للبحوث والتدريب «كوثر» إن الثقافة الذكورية تنتشر في كل المؤسسات ومنها الاحزاب من اقصى اليمين الى اقصى اليسار لذلك توجد فجوة بين النص والممارسة وبين خاصة الخطاب والممارسة ويبقى النص طالما لم يفعل بآليات مبتورا هناك اليات موجودة مثل اعتماد مبدا التناصف في الترشحات لكنها لا تكفي.

اعتقد ان اخطر التناقضات هو الفجوة بين الخطاب المعلن والممارسة كيف تتحدث الاحزاب وكيف تمارس فهناك قائمات آسْقِطَت على مستوى الحزب قبل ان تسقط من قبل الهيئة لعدم احترامها مبدا التناصف.

العقلية الذكورية هي العائق الحقيقي لان المنظومة ذكوريّة بالاساس فالرجل يعتبر الشأن العام شانه الخاص والعقلية لا تغيرها جهة واحدة اي القانون بل لابد من آليات وكذلك دعم نضالات المراة والرجال داخل الاحزاب المنتصرين لقضايا المراة ولابد ايضا من بيئة مساندة لان بيئتنا غير مشجعة لحضور المراة فتوفير الحضانات في مواطن الشغل وتوفير النقل الملائم للمراة كلها عناصر تدخل في اطار تحضير البيئة المساندة لمشاركة المراة في الحياة العامة اذ هناك نسبة تعزف عن المشاركة في الحياة السياسية بسبب البيئة التمييزية.

كما اعتبرت المجبري ان الاحزاب خذلت النساء مشيرة الى ان دواليب السياسة التي تشجع الانسان على النجاح والتطور هي ذاتها التي أقصت المراة وهذه مصيبة كبرى على حد قولها فالكفاءات النسائية موجودة وقد رأينا رجالا ليس لهم تجربة بالمرة وتم اعتمادهم في الحكومة فيما يتم الزج بالمرأة في اطار التوافق والمحاصصة ورد الجميل.

واوضحت المجبري ان المراة عندما تكون غير كفأة وتدخل في اطار محاصصة وتخطئ تعاقب اكثر وهذا تكريس لعدم اهلية المراة.

امّا بخصوص حالات التشويه التي تطال نساء في مناصب عليا في الدولة قالت اعتدال المجبري إن التشويه يشكل عنصرا من عناصر الانسحاب من الحياة العامة وهو يمس المراة أكثر لان فيه تركيزا على المسائل الشخصية وهذا عنصر من عناصر الاحجام. هناك ترصد للأخطاء وهذه المسالة عميقة جدا.

كما لاحظت انه عندما كانت الاحتجاجات عفويّة المراة حملت على الاعناق سواء سياسية او مواطنة لكن حين تسيس المسالة تتغير الوضعية لان النموذج النسوي الذي قدمناه لا يخدم مصلحة النساء وهذه مصلحة سياسية وحين تدخل في اعتبارات تعطي هذه النتيجة.