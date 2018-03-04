المرأة في الحياة السياسية.. حاضرة في التشريع... غائبة عن مواقع القرار

كيف هو واقع المرأة في الحياة السياسية وفي مواقع القرار بعد مضي اكثر من 60 سنة عن تجربة التحديث في تونس ؟ الإجابة فيها تناقضات كثيرة، تميّز في التشريع مقابل تغييب في الواقع ورفض في المجتمع. كيف ولماذا ؟

تونس ـ الشروق: أسماء سحبون

في حوزة التونسيين ارقام ومؤشرات حول المراة تُعد محل فخر في محيطنا الاقليمي وايضا الدولي فمراتب التونسيات مشرفة جدا في التعليم وفي الصحة وفي القانون وفي الادارة وغيرها من القطاعات التي تميزت فيها المرأة؛ إذ هي تمثل 84 ٪‏ من القوى العاملة في المجال الاعلامي وهي ايضا تمثل 44 ٪‏ من قوى القطاع الصناعي و51 ٪‏ من المدرسين في التعليم الاساسي وهنّ موجودات بنسبة 31 ٪‏ في مهنة المحاماة ويتحوّزن 54 ٪‏ من حقائب الوظيفة العمومية وهن يسيطرن على قطاع الصيدلة بنسبة 72 ٪‏.

وهناك ارقام اخرى كثيرة تتعلق بتموْقع النساء وظيفيا يمكن للتونسيين ان يفخروا بها فالنساء يمثلن حوالي الثلث من القضاة (845 قاضية من مجموع2171 قاضيا) وهنّ ايضا ثلث (33.64 ٪‏) ممثلي الشعب في البرلمان الحالي وهي ارفع النسب عربيا وافريقيا.

تأنيث الفقر

هناك ايضا ارقام تؤكد التموقع الاقتصادي والاجتماعي الجديد للمرأة في تونس فهنّ يمثلن 67 ٪‏ من خرّيجي الجامعات سنويا وهكذا ترتفع نسبة البطالة في صفوفهنّ من 15.3 ٪‏ سنة 2007 مقابـل 11.2 ٪‏ في صفوف الذكور الى 28.2 ٪‏ سنة 2011 (مقابل 15.4 ٪‏) وصولا الى 22.8 ٪‏ نهاية العام 2017 (مقابل 12.3 ٪‏)وفقا للمعهد الوطني للاحصاء.

ويبدو ان الفقر ايضا تأنّث في تونس فإلى جانب ارتفاع نسبة البطالة في صفوفهن نجد النساء في اكثر الوضعيات هشاشة مهنية فهنّ ابرز القوى العاملة يدوياً في القطاع الفلاحي مقابل اجر يقل بكثير عن اجور الرجال وفقا لما كانت ذكرته جمعية النساء الديمقراطيات في دراسة خاصة بهنّ.

وتشير الدراسة المذكورة الى ان العاملات في القطاع الفلاحي يعملن اكثر من 12 ساعة يوميا لتأمين احتياجات أسرهن وتوفير المسكن اللائق وهو هدف يصعب تحقيقه بنسبة تفوق 75 ٪‏ من المستجوبات.

تشتغل 61 ٪‏ من النساء كعاملات عرضيات موسميات في حين يشتغل 28 ٪‏ منهن بصفة قارة. وتوكل للنساء مهمة الجني (78 ٪‏) ومن مقاومة الأعشاب الضارة (69.5 ٪‏) والبذور (64.5 ٪‏) ومهمة حمل المنتوج (36.2 ٪‏) ونقل المحصول (17 ٪‏) وتولّي اعمال الحرث (10 ٪‏).

وهن ايضا في وضعيات هشة جدا في قطاع النسيج وفقا لما جاء في نتائج دراسة شملتهن أعدها فرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المنستير؛ إذ ان 90 ٪‏ من العاملات في مصانع النسيج في الجهة يحصلن على اجر لا يتناسب مع حجم العمل وتنخرط 42 ٪‏ منهن في ساعات عمل اضافي دون مقابل وربعهن لا يتمتعن بالتغطية الاجتماعية.

كما تعتمد 68 ٪‏ من المؤسسات التي شملتها الدراسة على نظام عمل مدته تسع ساعات يوميا تتخللها استراحة للغداء بنصف ساعة وهو ما ينعكس، وفقا للتقرير، على الحالة الصحّية للعاملات من خلال تعرضهن للارهاق وللنقص في التركيز.

هشاشة تلاحقهنّ ايضا في الوجه الخفي من تلك الارقام المشرقة التي ذكرناها أعلاه؛ ففي الوظيفة العمومية لا تتجاوز نسبة ارتقاء النساء في الخطط الوظيفية 29.7 ٪‏ مقابل 70 ٪‏ للرجال !

كما تعترف السلطات الرسمية، على لسان وزيرة شؤون المراة والاسرة والطفولة والمسنين نزيهة العبيدي، ان نسبة حضور المراة في الوظيفة العمومية متفاوتة فهي حاضرة بقوة في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي مقابل حضور ضعيف في وظيفتيْ الدفاع والامن.

وبرغم كل هذه الارقام، بوجهيْها المشرق منها والاخر الذي يُكرّس هشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للنساء، وبرغم ترسانة التشريعات الضامنة لتموقع التونسية، مثل مجلة الاحوال الشخصية والفصل 46 من الدستور الذي يلزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمراة وبضمان التكافؤ في الفرص بين الجنسين في جميع المجالات وبتحقيق التناصف بين الجنسين في المجالس الانتخابية، الا ان تواجد النساء في مواقع القرار وفي المناصب العليا للدولة ما يزال محل انتقادات واسعة فبين ما يضمنه النص وبين الممارسة الميدانية تناقض واضح.

إبعاد سياسي

هناك اقرار جماعي في تونس بان تمثيلية النساء السياسية ما تزال دون المطلوب فحضورها كان يُعتمد للتسويق السياسي والتعبئة زمن الدكتاتورية وحضورها اليوم يخضع لمنطق «الماخذة بالخاطر» او رد الجميل وفقا للكثير من متابعي الشأن النسوي.

لا يقتصر هذا التغييب عن مواقع القرار والمواقع الحساسة في الدولة بل هو ايضا تقليد داخل المنظمات الوطنية فبعد 70 سنة من تاريخ الاتحاد العام التونسي للشغل فُتِحَ الباب في المؤتمر الاخير لصعود امراة وحيدة الى عضوية المكتب التنفيذي.

ما تزال النساء إذن مبعدات سياسيا فقلّة هنّ من يتواجدن في واجهة الاحزاب كما ان بعض المناصب يبدو انها استعصت على النساء مثل حقائب وزارات السيادة وبرغم تواتر الحكومات ما بعد الثورة الا انّ منصب رئاسة الحكومة يبدو انه بدوره استعصى على النساء. وهكذا اتضح التناقض بين النص والواقع فهنّ مدلاّلات في النص مبعدات في الميدان. وحتّى من نجحت منهنّ في الوصول الى منصب في الدولة فهي تتعرض الى حملات تشويه مستمرة وهو حال مستشارة رئيس الجمهورية سعيدة قراش.

ابعاد يبدو انه يترجم بشكل خفي عقلية اجتماعية لم تقتنع بعدُ باهليّة المراة في الحياة السياسية؛ اذ يشير اخر سبر آراء اعده المجمع العالمي للدراسات (3c) في تونس سنة 2014 (وكان اخر استبياناته المنجزة في تونس بعد قراره ايقاف دراساته الخاصة بتونس) حول «نظرة التونسيين الى مشاركة المراة في الحياة السياسية في تونس» ان 66 ٪‏ من المستجوبين لا يرون مانعا في مشاركة المراة في الحياة السياسية الا ان واحدا من خمسة فقط يفضلون التصويت لإمرأة بنفس كفاءة الرجل !

والاخطر في الاستبيان المذكور ان اكثر الفئة العمرية عدائية تجاه المشاركة السياسية للمرأة هم الشباب (18 الى 29 سنة) فيما تعد الفئة العمرية ما بين 45 و59 سنة الاكثر تأييدا لها ما يعني اننا خلقنا جيلا في تونس لا يؤمن بالمرأة كفاعل سياسي ويعارض وجودها !

ولم تتجاوز نوايا التصويت للمرأة في تشريعية 2014 حدود 18 ٪‏ وتمثل ولايات سليانة وسوسة وسيدي بوزيد الأقل تأييدا للمرأة كفاعل سياسي وفقا لذات الاستبيان.

وبالعودة الى مجمل الحقائب الوزاريّة التي تولتها النساء ما بعد الثورة لا نجد ايا منهنّ على رأس وزارات السيادة مثل الخارجية والدفاع والداخليّة والعدل برغم تواجد الكفاءات النسويّة في مختلف المجالات بل إن الحضور الوزاري للنساء اقتصر على حقائب المراة والثقافة والصحة والشباب والطاقة وهي وظائف اصبحت تقليدية بالنسبة للمرأة. كما لم نر اي امرأة مرشحة لتولّي مهمة رئاسة الحكومة وكأن باب القصبة لا يُفْتح سوى للرجال.في المحصلة يبدو ان النص لن يجد طريقه للتطبيق إن استمر هكذا وضع فهو يصطدم بعقلية اجتماعية وثقافة ذكوريّة منتشرة يميناً ويسارا فلَوْ لا اصرار وضغط منظمات المجتمع المدني اثناء كتابة الدستور الجديد ما كان للتناصف ان يمر فالأحزاب آنذاك لم تكن ترى سوى رصيدها الانتخابي ومواقفها كانت تحتكم لهذا الرصيد ..الحداثيون منهم قبل الاسلاميين !